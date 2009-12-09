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شخصية ترامب - تحليل سيكولوجي (الحلقة الأولى)
قاسم حسين صالح
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 09:47
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شخصية ترامب – تحليل سيكولوجي
(القسم الأول)
أ.د. قاسم حسين صالح
مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
توطئة:
لم تثر شخصيات (44) رئيس اميركي من الجدل السيكولوجي كالذي اثارته شخصية الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية..دونالد ترامب. يكفي ان نشير الى ما نشره عميد كلية الطب بجامعة (هارفارد) بصحيفة " لوس انجلس تايمز" بأن ترامب (شخصية مصابة بالأضطراب النرجسي)، فيما ردّ بروفيسور آخر بالطب النفسي(جولدنبرغ) بأن وصف ترامب بالنرجسي (لا يفسر بالشكل المناسب سلوكه أو يعطي مثالا عن الحالة)،وأنه يعلم من معالجته لأشخاص نرجسيين بأنه ( لا يوجد واحد منهم يحرض علنا على العنف، أو يفتري على المجموعات الإتنية).ومع ذلك فأن البروفيسور نفسه حكم عليه بأنه ( لا يناسب المهمة، ولا يجدر به أن يصبح رئيسا،لأنه يحتقر النساء ويشوه سمعة المكسيكيين والمسلمين، ويسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كونه يشيطن الإعلام ويجرح من يتحداه).وراح آخرون يحللون شخصيته من شكل:الأنف (يشير الى اعتداده بذلته)،الفم (يدل على التشاؤم)،الحاجبين(قوة السيطرة)،الأذنين،العينين،الذقن،شكل الرأس.وبرغم ان جمعية الأطباء النفسيين الأمريكية اوصت بعدم اصدار اي تحليل نفسي للمرشحين الرئاسيين التزاما بمعيار اخلاقي يعود لعام 1964الذي ينص على "عدم إعطاء أراء مهنية لم نتفحصها شخصيا" وفقا لـ(قاعدة غولدوتر)،فان عددا من المعنيين بالتحليل النفسي اشاروا الى ان ترامب (مسكون باضطرابات شخصية متعددة)..وصفات أخرى في شخصية ترامب تفضي في خلاصتها الى ان الرجل لا يصلح ان يكون رئيسا للولايات المتحدة لأسباب سيكولوجية وعقلية!.فيما وصفه آخرون بالمشاكس والخطر والمتهور..والمجنون!
حياة ترامب- مؤشرات سيكولوجية
ولد Donald John Trump عام 1946،وهو الأبن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال.ولا نعلم الكثير عن طفولته سوى أنه كان خلالها يشكو من الافراط في الحركة فقام والداه بإلحاقه بكلية عسكرية عند بلوغه سن المراهقة ليتمكن من توجيه طاقاته بشكل أفضل.ولأنه نشأ في اجواء اقتصادية فأنه التحق بمدرسة وارتون للمحاسبة في جامعة بنسلفانيا، ثم بدأ مسيرة إدارة الأعمال(1968) في شركة والده الثري المتخصصة في العقارات، حيث أظهر تميزا في مجال الأعمال تحت رعايته. وفي العام 1983 خاض ترامب غمار دنيا الأعمال بمفرده وبدأ بتشييد ناطحات سحاب، منح اولها اسم "برج ترامب" تبعتها تشييد أبراج أخرى غزت مدينة نيويورك..وكلها تحمل اسمه.
ورغم أن العديد من شركاته أفلست، فإنه كان يتباهى بثروته التي يضخمها بعشرة مليارات دولار، رغم أن التقارير تشكك في ذلك..ما يعني،سيكولوجيا ايضا، ان الرجل يتصف بالعناد والقدرة على تجاوز الأخفاقات وتحقيق الطموح..فضلا عن حب المغامرة في مشاريع اقتصادية(منتجعات،كازينوهات...)متنوعة..تعرض فيها الى خسائر مادية كبيرة.
وترامب شخصية استعراضية مولع سيكولوجيا،بحب الظهور والشهرة اذ قدم لمدة اثني عشر عاما برنامج تلفزيون الواقع "ذي أبرنتيس" أجرى فيه اختبارات لعدد من المرشحين للالتحاق بشركاته العملاقة، وأخذ الأمريكيون يلقبونه "الدونالد" ترامب الشهير، وأصبحت تسريحة شعره رمزا للنجاح في الأعمال خلال الثمانينات.
وهو مولع ايضا بالنساء،فقد تزوج في 1977 عارضة الأزياء والرياضية التشيكية الأصل "إيفانا زلينكوفا" انجب منها ثلاثة أبناء،وتزوج في 1993 من الممثلة ومقدمة التلفزيون الأمريكية "مارلا آن مابلس" ورزق منها بطفلة ،وفي 2005، تزوج الحسناء السلوفانية وعارضة الأزياء "ميلانيا كنوس" رزق منها بالطفل الجميل بارون الذي ظهر في يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة..ومع ذلك فان فضائح علاقاته مع النساء كانت حديث الأمريكيين.
في ضوء ذلك ومعلومات اخرى تخص حياته تحديدا من قبيل انه يمثل بالطريقة التي يحب ان يراه الناس عليها ، فأنه يمكن تحديد اهم صفات شخصية ترامب بالآتي:
• الطموح وتحقيق الوصول الى أكثر من قمة
• النشاط بحيوية فائقة
• القدرة على تجاوز الأخفاقات
• الاستعراضية وحب الظهور
• عدم التسامح
• الانفراد بالرأي
• السرعة في اتخاذ القرارات
تحليل الشخصية:
هنالك اساليب متعددة لدراسة الشخصية،اكثرها علمية هي تلك التي تستخدم اختبارات نفسية مقننة ومقابلات شخصية بأسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة،ومقاييس خاصة بالشخصية من بينها مقياس (العوامل الخمسة الكبار FFM) الذي كنا اول من ترجمه الى العربية ونشرناه في كتابنا المنهجي(الشخصية بين التنظير والقياس)وتم تطبيقه في اطاريح دكتوراه،ومقياس الشخصية الجديدة المنفتحة (NEO-PI-R). ولم يخضع ترامب لأي نوع من هذه التحليلات ويستحيل ان يخضع لها بعد ان اصبح رئيسا رسميا للدولة.
غير ان هذا لا يمنع من قيام اكاديمي متخصص بعلم نفس الشخصية (Psychology of Personality ) تحليل او تقديم مؤشرات عن شخصية اي رئيس دولة لتعذر مقابلته واخضاعه للدراسة العلمية،منطلقا من ان الشخصية تتكون من ثلاثة عوامل هي :السلوك الملاحظ،والأفكار،والانفعالات..مضيفا لها لغة الجسد..وهذا ما تابعناه منذ خوض ترامب منافسات الترشيح..وتنبئنا له بالفوز من معطيات سيكولوجية خالصة خالفت توقعات معظم المحللين السياسيين،ونشر في (المدى).وصارت التساؤلات الأكثر حيرة وقلقا الآن..هي:
• ما هي حقيقة ترامب؟
• كيف يفكر وكيف يعمل عقله؟
• اي نوع هو من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية؟
• وكيف سيكون العالم في السنوات الأربع القادمة؟
وهذا ما سنقوم بتحليله في الحلقة القادمة.
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