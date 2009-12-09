

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 04:31

المحور: الادب والفن









شن خص الورق ..؟

كل ما حنيّت لعيونك

حبيبي

نشكي للورق

وكل ما بكاني حنيني ليك

أنبكيه الورق

أيش ذنبه الورق ؟

وأيش ذنبك حبيبي ..؟

الذنب ذنبي نا ..

أنحبك

أنحبك

أنحبك

لا خذيت رأيك

ولا رأي الورق

شن خص الورق ؟

يولع أيطير أرياف

و ينحرق

مسكين الورق !! ..