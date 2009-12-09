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شن خص الورق ..؟


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 04:31
المحور: الادب والفن
    


شن خص الورق ..؟
كل ما حنيّت لعيونك
حبيبي
نشكي للورق
وكل ما بكاني حنيني ليك
أنبكيه الورق
أيش ذنبه الورق ؟
وأيش ذنبك حبيبي ..؟
الذنب ذنبي نا ..
أنحبك
أنحبك
أنحبك
لا خذيت رأيك
ولا رأي الورق
شن خص الورق ؟
يولع أيطير أرياف
و ينحرق
مسكين الورق !! ..





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - شن خص الورق ..؟