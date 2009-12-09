

رعد بطرس

الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 04:29

المحور: الادب والفن









انها الرحله ,حيث القمر يبدء بنشر ظلاله المعهود كما يتوقعها كل الرحاله.

قمر مدينتا يختلف كثيرا,بحيث يجعلك تتأمل صمت الظلال,

هل هناك عصى سحريه تعيد ما كان عليه,لا,بل, عليك ان تولد,من جديد

بين المأسات وأمي, حالة ترابط انسانيه ربما هناك صلة القرابه

في اي قبر تسكن, قبورنا متشابه,مملؤه بالضجر