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تنور الزهراء ورمزية الأم


حيدر لازم الكناني
الحوار المتمدن-العدد: 5417 - 2017 / 1 / 30 - 02:10
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


حيدر لازم الكناني

تنور الزهراء ورمزية الأم :

مصطلح اللاشعور الجمعي يشير إلى "النزعة المورثة an inherited tendency للعقل الإنساني التي تم تمثيلها من الأشكال الأسطورية والتي تظهر بشكل مختلف دون أن تفقد نموذجها الأساسي" (Jung, 1970a,p. 228) ،يونك كان واضحا جدا في القول بأنه لا يعتقد بان الذكريات الخاصة والصور الشعورية كانت مورثة ، وبالأحرى فان هناك بعض الأفكار والمعتقدات التي تم وراثتها من النماذج الأولية archetypes ، وهناك الكثير من النماذج الأولية التي كتب عنها يونك وتتضمن الولادة Birth والموت Birth والسلطة power والبطل Hero والطفل Child والشيخ الحكيم The wise old man وإلام mother والشيطان the demon والإله Gold والأفعى the snake والوحدة unity و المنقذ the savior complex و الشهيد the martyr، معرفة يونك الواسعة لعلم الانثربولوجيا وعلم الآثار والأدب والفن والأساطير واديان العالم زوده بمعرفة رائعة من التمثيلات الرمزية للأنماط الأولية ، على سبيل المثال اهتمام يونك في علم الخمياء ساعده لاكتشاف الرموز التي تمثل النماذج الأولية في مرضاه (Jung,1954e, 1957).
فالنماذج الأولية هي صور من الأشكال ألا أنها ليست محتوى ، الرموز هي محتوى وبالتالي فأنها تعبر خارج النماذج الأولية ، النماذج الأولية يمكن لها أن تعبر فقط من خلال الرموز التي تحدث في الأحلام والخيالات والمشاهد والأساطير والحكايات الشعبية والطقوس الدينية والفن وغيرها ، ويكون التعبير في أنواع مختلفة من الوسائل ويتمثل الرموز مستودع من الحكمة الإنسانية التي يمكن أن تنطبق في المستقبل ، فقد كرس يونك كثيرا من الجهد لفهم مختلف أنواع الرموز وإيجاد التمثيلات النموذج الأولي في مختلف أنواع الثقافات . ففي بحثه في الأساطير والخمياء والأنثروبولوجيا والروحيات والمجالات الأخرى فقد وجد يونك بان بعض الرموز تميل لتمثيل نماذج أولية مهمة ، على سبيل المثال الصور المشتركة للبيرسونا Persona التي هي القناع التي يتم استخدامها في الدراما وفي الطقوس الدينية religious ceremonies ، مريم العذراء والموناليزا وغيرها من النساء المعروفات تمثل الانميا عند الذكور ، وبالمثل الرموز الذكورية مثل السيد المسيح أو الملك ارثر هي رمزية الانيموس عند الإناث ، صفات البشر مثل الشيطان وهتلر وجاك السفاح Jack the Ripper فهي تمثل الظل .
ويمكننا أن نستنتج مما سبق من أراء يونك بان وادي الرافدين الذي يعتبر من أول الحضارات ومنبع الأساطير والديانات يزخر بالكثير من النماذج الأولية التي لها مدلولاتها إلى يومنا هذا ومن خلال ملاحظتنا نجد الكثير من النماذج الأولية التي لازالت رمزيتها مستمرة إلى يومنا هذا في وجدان الإنسان الرافديني ويمكن أن اذكر مثال واحد هو ما يسمى" تنور الزهراء " وهو نموذج بدئي يدل رمزيته على الأم ، ولازال الكثير من الناس في وسط وجنوب العراق يحتفظون برمز مادي لتنور من الطين في منازلهم ، وهو بالحقيقة دلالة رمزية موجودة في الذاكرة الجمعية اللاشعورية لهذا الإنسان القديم والعريق حضاريا والتي ورثها في مكنوناته الجمعية اللاشعورية من أسلافه السومريين والتي يرمز لها كما يشير العالم يونك إلى رمزية ألام .
وأشار ادولوف باستن Adolf Bastian بان التشابه النفسي للأفراد يستطيع أن يفهم من خلال دراسة الطقوس rites ، والرموز Symbols والأساطير Mythology الموجودة في الثقافات ، ويرى جورج كريزير George Creuzer الأهمية الرمزية في القصص ، ويرى أن التفكير هي القوة التي تقف وراء القصة التي تجعله متناظرة لدى كل الثقافات بدلا من كونها تفكير بدائي أو متخلف .
المصادر :
Adams, M. V. (2008). The archetypal school. In P Young- isendrath & T. Dawson (Eds.), The Cambridge companion to Jung (2nd ed., pp. 107–124). New York: Cambridge University Press.
Jung, C. (1954e). The psychology of the transference. In The practice of psychotherapy, Collected works
(Vol. 16, pp. 163–322). Princeton, NJ: Princeton University Press. (Original work published 1946.)

Jung, C. (1970a). Symbols and the interpretation of dreams. In The symbolic life, Collected works (Vol.
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حيدر لازم الكناني

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - حيدر لازم الكناني - تنور الزهراء ورمزية الأم