

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:44

المحور: الادب والفن









(قالوا فقلتُ)

إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه

ثم قالوا لحفاة يوم ريح أجمعوه

صعب الأمر عليهم، ثم قالوا، أتركوه

إن من أشقاه ربي، كيف أنتم تسعدوه

الشاعر: ادريس محمد جماع*

فقلت :

إنَّ إِيْمانِيَ نَقشٌ

..... فَوْقَ صَخْرٍ نَحَتُوْهُ

ثُمَّ قالُوا لأَفاعٍ

..... يَوْمَ قَرٍّ امْسَحُوْهُ

عِنْدَما استعْصى عَلَيْهِمْ

..... صَرَخَ الْبَعْضُ دَعُوْهُ

إنَّ مَنْ أهْداهُ رَبِّيْ

..... لا تَظُنُّوْهُ يَتِيْهُ

الشاعر: مصطفى حسين السنجاري



هذه الأبيات ربما كانت ولا زالت اكثر الأبيات تناقلاً

في ندب سوء الحظ ولعل أكثرنا لا يعلم من هو شاعرها

*إدريـس جـمـاع .

علامة شعرية مضيئة في خريطة الإبداع السوداني وتجربة إبداعية وإنسانية فريدة ..

تخرج فى كلية دار العلوم، وعمل مدرساً فى معهد التربية

بمدينة شندى شمال الخرطوم ثم ببخت الرضا بمدينة الدويم..

له ديوان شعر تحت إسم (لحظات باقية) وقصائد أخرى رائعة ..