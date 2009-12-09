

وليد المسعودي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:43

المحور: الادب والفن









-1-



وردة جاري

عمرها

فاق الهوى

ولم يلتف

حولها غصن

لان ساقي الماء

قد سد الهواء

بكثرة الاحجار

في قلبها



-2-



كم وردة

ضلت بلا حضن

وكم غصن

ضل بلا قبلة

وما بين الورود

والأغصان

ليس سوى نظرة

ترفعها الحسرات



-3-

على رصيفنا

عندما تسير

الوردة ببياضها

عشر رقاب

تلتفت اليها

بينما يضل قلبي

واقفا على قدميه

وفي وجهه

الف عين

تلتف حولها .