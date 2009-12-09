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وليد المسعودي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:43
المحور: الادب والفن
    


-1-

وردة جاري
عمرها
فاق الهوى
ولم يلتف
حولها غصن
لان ساقي الماء
قد سد الهواء
بكثرة الاحجار
في قلبها

-2-

كم وردة
ضلت بلا حضن
وكم غصن
ضل بلا قبلة
وما بين الورود
والأغصان
ليس سوى نظرة
ترفعها الحسرات

-3-
على رصيفنا
عندما تسير
الوردة ببياضها
عشر رقاب
تلتفت اليها
بينما يضل قلبي
واقفا على قدميه
وفي وجهه
الف عين
تلتف حولها .





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وليد المسعودي

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