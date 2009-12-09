أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رمضان الصباغ - لحن





اخر الافلام











المزيد.....

لحن


رمضان الصباغ
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 23:42
المحور: الادب والفن
    


سبانى وجهك القمرىّ حين توهج التفاح فى قسماته
وتناغم الزهر
وأوْرقت الأساطير القديمة فيه إيقاعًا ربيعيًّا.
وأنغامًا طفوليه
وحين تأرجح العطر
على شفتيك، وازدهرت حدائق قلبك المعطاء
أدفأنى عبيرك، حطّ فى الوجدان عصفور
وفى منقاره الأخضرْ
زنابق حبّك المزهرْ
وحين تفتّح النوّار، وانتشت الأراجيح
وحين رمتْ فؤادى نظرة عجلى لعينيك
فكانت للأسى المسكوب فى الأعماق ترياقًا
وكانت بلسم الجرح


**

سبانى صوتك المحفور فى الأسماع إيقاعًا من الخصْبِ
وأغنيةً من الأحلام والحبِّ
سبانى
إذْ تمْوسق فى ليالى الثلج
أشعل فى دمى نارًا من الطرب
وبرعم فى فؤادى بسمة الآمال، والأشواق،
ألقى فى كيانى بذْرة النوّرِ
وأدخلنى إلى مدن الأساطير
على فرسٍ من السُّحب


**

أتيت إليك يا جرحى
عبرت جزائر الأشواك والملح
عبرتُ دروب أوهامى
وجئت إليك أحمل فى دمى فرحى


**

على أبوابك الخضراء
وقفت، وفى عيونى مشعل الشوق
وفى شفتى تنبت كلمة العشق
وفى شفتيك ينبتُ برعم الرحمهْ


**

أحبك ..
آه، هل تثقين؟
بقلبٍ متعبٍ ناجاكِ
سألتك عن ربيع ضاحك الأزهار
ينبتُ فى محيّاكِ
سألتك آه، يا قمرى،
وجئت إليك أعلنها،
أحيك،
آه لو تثقين
*





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رمضان الصباغ

إجمالي القراءات: 281,939
المقالات المنشورة: 65
- معرفة القيمة وحكم القيمة
- النورس وأنت - شعر
- الواقعية فى الفن
- النافذة الخضراء - شعر
- خرافة أحد الشيوخ عن بناء الأهرام
- الاخوان المسلمون منظمة ارهابية- ردا على الواشنطن بوست
- الجليل والقبح فى الفن المعاصر
- كارثة التفريط فى الجزيرتين
- الاخوان وحماس وادمان الخيانة
- القيمة والوجود
- غيوم على العلاقة المحتملة بين الرعب والارهاب وبين الجماليات ...
- التعريف الامبريقى للقيمة
- قراءات فى وجه امى شعر
- الفن الحديث سلاح المخابرات المركزية الامريكية
- شعر : القلب العاشق
- السياسة والفن - المستقبلية الايطالية والفاشية
- تعريف القيمة
- نقد نظرية التسلسل الهرمى الجمالية ونتائجها فيما يتعلق بالفن ...
- العاشق الجوال
- اقتراح بخصوص علم الجمال

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ترجمة مؤلفات كاتب روسي من الأورال إلى اللغة اليابانية
- دائرة الفنون التشكيلية تحتفي بتدشينات رافع جاسم اللونية
- الشعر الشعبي يتسيد بالعراق والفصيح ينزوي
- النيابة المصرية تخلي سبيل المخرج والنائب خالد يوسف
- حـديقـة الثـقافـة – عبدالزهرة الطالقاني
- رسالة اليوت إلى أوريل يرفض فيها نشر -مزرعة الحيوانات- -
- بالفيديو والصور.. إنطلاق فعاليات مهرجان فجر السينمائي الـ35 ...
- أطلس أنفو: إفريقيا مع المغرب ستكون قارة قوية مؤثرة وصوتها مس ...
- حكاية صورة| الأديب عبد الحميد السحار مع عائلته
- قمة أديس أبابا: خمسة مرشحين لخلافة زوما

المزيد.....
كتب ودراسات
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رمضان الصباغ - لحن