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سوق المربد حيث تباع الكلمة بخسة ونخاسة


عباس علي العلي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 20:45
المحور: الادب والفن
    


سوق المربد حيث تباع الكلمة بخسة ونخاسة

أيها الواقفون على الخشبة
وتعتاشون على لظى الشعر الأليم
الخشب قدس أقداس الشعراء
خلقه الله لنصلب عليه كالأنبياء
لا لتصلبوا كلماتكم الجميلة مقابل دراهم مسمومة
في سوق عاهر بالمجون
كالذي تزعمون
يستوجب فيه الشخاخ والبخاخ
على الضمائر الرافعة والمرفوعة
وحروف الجر
وأدوات النصب والمصيبة
في سوقكم ترواد الحروف عن نفسها
لكل أعين عنين
وفاقد الفحولة
لعل وعسى
أن تستنكح البغال بغالا
ويخرج جيلا من سلالة جديدة
أسمها
شعراء خارج المدى
شعارهم
بسم الإنسان المظلوم
******
لا يهمني قداسة قوافيكم العتيقة
وعصمة أوزانكم الخفيفة والثقيلة
الشعر أيها السادة العبيد
أن تملأ السماء نجوم
لتضيء عتمة الليل
حين يغيب القمر
أو تخجل الشمس أن تشرق عارية في المساء....
الشعر أيها السادة ليست أصواتا تتلى
ولا منمقات تتلى
الشعر أن تكون نبيا في حضرة الشياطين
وأن تكون كثدي القتيلة
ينضح أخر قطرات الحليب
في فم طفل يشكو المجاعة
أيها السادة الجماعة
الشعر في ديوان الساسة
تعاسة
وغلاسة
وقلة ذوق في أصلها وتعاسة





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عباس علي العلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عباس علي العلي - سوق المربد حيث تباع الكلمة بخسة ونخاسة