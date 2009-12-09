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سوق الجمعة ....


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5418 - 2017 / 1 / 31 - 00:06
المحور: الادب والفن
    


بعد آخر سلعة بائرة
في ساحة تحرير الجمعة،
واختصاراً لما سمعتُ من ضجيج،
تأكدتُ من أن جارك لم يتعفن
منذ ٌ أقفل باب فمه
وتوارى تحت نصب الجندي المجهول.
هل تدرك من يتوضأ بمكر التاريخ،
ويصلي تراويح السخرة جمعا وفرداً
على نعش آخر المتظاهرين؟!





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يعقوب زامل الربيعي

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