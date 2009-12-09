

رزكار نوري شاويس

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 18:29

المحور: حقوق الانسان









* متى تمكن ( إبن آدم ) من فهم واستيعاب انّ مصالحه كفرد ضمن المجموع تكمن في انسانيته و جعل هذا الفهم ثقافة اخلاقية يتبناها و فعلا و سلوكا راسخا له ، فإن مسيرته نحو تحقيق سعادته التي ترتبط بسعادة الآخرين ستبدأ بسهولة و يسر ..



* جميل أن نكتشف روح الأنسان فينا و أن نتمسك به بقوة و لا نتخلى عنه مهما كانت الظروف ، انها العقيدة الأنقى و المبدأ الآسمى لممارسة الحياة ..



* ماقيمة سعادة الفرد في مجتمع تعيس ..؟



* كثيرة هي المصالح التي تكبلنا ولا تفيدنا بشيء ..! بل هي تخدم فئات معدودة ، جشعة و نهمة لاتشبع ، و ترى انه من حقّها التحكم بمصالح و مصائر بقية البشر .



* لسنا شياطينا و لا ملائكة ،و ليس مطلوبا منا أن نكون أيّ منهما ، لكن فينا روحا علينا استثماره لتأكيد وجودنا ..



*جانب مهم من سعادة الأنسان تتقولب بمواساته على مصائبه وهمومه وبتخفيف أعباء الحياة الثقيلة عن كاهله ، بتضميد جراحه و تحسيسه بأنه ليس وحده و بانارة دربه و ارشاده الطريق بإخلاص المرشد الأمين للخروج من متاهات البأس و الأحباط في عالم يكتنفه الخداع و النفاق .. تلك هي الأهداف التي يتعب و يشقى في سبيلها الخيرون من الناس سواء كانوا ساسة ومثقفون أو رجال دين ووعاظ مصلحين ..

هونهج صعب وشائك ، لكن مع كل خطوة ناجحة الى أمام ، يستمد الخيرون العزيمة و القوة على التقدم خطوات إضافية ..



* الحاجات والرغبات الأنسانية كثيرة و تتعاظم بمرور الزمان وتعاظم متطلبات الحياة ، و الظلم و اللاعدل في كل مكان و الأنانية متغلغلة في أعماق النفوس وتبذر مساوئها في كل الارجاء و بكافة الأتجاهات ، و لا نملك لمواجهة كل هذه الشرور سوى افكارا ومواعظا ( مملة ..! ) يستهزيء بها البعض أو لا تفهمها و لا تهضمها غالبية العقول في مجتمعاتنا الأمية .. و لا نملك ايضا سوى أقلاما بسيطة لاتملك من الجرأة الا القليل ، فهي إذا حكت تجّر على حالها الكثير من المتاعب ..

لكن هناك دائما حقائق أفضل و أجمل من واقع الحال ، تبقى في انتظار من يراها بوضوح و يسعى اليها باخلاص .



* لايكتمل الجمال البشري إلا بإكتمال و نضج روح الأنسان فينا ، وهنا كمال الأيمان ..