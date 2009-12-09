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تجمع سومريون / رسالة الى مكتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب للشؤون الخارجية


سمير يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 17:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


تجمع سومريون / رسالة الى مكتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب للشؤون الخارجية


تجمع سومريون / سمير يوسف
هذه هي الرسالة التي تم ارسالها لمكتب الرئيس ترامب/ الشؤون الخارجية من قبل الاخ سمير يوسف من تجمع سومريون. ومن اجل دقة المعلومات سوف نقدم النص الانكليزي مع الترجمع العربية.
النص الانكليزي الكامل للرسالة

Dear XXXX,

The List of banned Muslim countries took me by surprise.
As if the USA does not know which countries export terrorism.

From the 11 September terrorist attack, there were 15 from Saudi Arabia, 2 from UAE, 1 from Lebanon and 1 from Egypt.
Osama Bin Laden was a Saudi and top deputy Ayman Al- Zawahiri is Egyptian.

Yet today s List excludes all these countries that actively participated in the 11 September terrorist attck (and the basis for The Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA)).

When I looked at the List I had the impression that Saudi Arabia wrote the List.

This matter is over-serious because it rewards the countries that created terrorism, and export terrorism.

Look at ISIL today. which countries are financing it, which countries are suppling it with arms, ammunition and Mujahideen? The answer can be found in just three countries: Saudi Arabia, Qatar and Turkey.

Sorry for this interruption but I thought I should write to you because I have known you for years and you are a person that seeks to find the truth and always defends the truth.

Best regards

Samir Yousif

عزيزتي السيدة

لقد اخذتني قائمة الدول الاسلامية الممنوعة بالمفاجأة.
كما وان الولايات المتحدة الامريكية لا تعرف من هي الدول التي تصدر الارهاب.
ومن اعتداء 11 سبتمبر الارهابي كان هناك 15 ارهابيا من السعودية, و 2 من الامارات العربية المتحدة وارهابي واحد من لبنان وارهابي واحد من مصر.
اسامة بن لادن هو سعودي الجنسية ونائبه ايمن الظواهري مصري الجنسية.
ومع ذلك فان قائمة اليوم تستثني جميع هذه الدول والتي ساهمت بشكل فعال في الهجوم الارهابي في 11 سبتمبر – وهذه الدول كانت الاساس لاصدار قانون جاستا العدالة ضد الدول الراعية للارهاب .
عندما نظرت للقائمة تبادر الى ذهني وكان السعودية هي التي كتبت هذه القائمة.
هذا الموضوع اكثر خطورة لانه يكافئ الدول التي خلقت الارهاب وتصدره للخارج.
انظري الى داعش اليوم, من هي الدول التي تمول داعش؟ ومن هي الدول التي تزود داعش بالاسلحة والذخيرة والمجاهدين والجواب يكمن في ثلاث دول وهي السعودية وقطر وتركيا.
انا آسف لهذه المقاطعة ولكنني اعتقدت بضرورة الكتابة اليك لانني عرفت لسنوات طوال وانت ذلك الانسان الذي يبحث عن الحقيقة ويدافع عنها.

تحياتي

سمير يوسف

تجمع سومريون / سمير يوسف





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سمير يوسف

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سمير يوسف - تجمع سومريون / رسالة الى مكتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب للشؤون الخارجية