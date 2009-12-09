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الصراع الذى بدأ بين الأصولية الأسلامية وبين العلمانية الغربية


نشات نصر سلامه
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 17:21
المحور: المجتمع المدني
    


بتاريخ 11سبتمبر 2014 ( اى منذ حوالى سنتين ونصف تقريبا ) نشر لى موقع الحوار المدنى الموقر مقالة بعنوان الصراع القادم بين الأصولية الاسلامية وبين العلمانية الغربية ...... وفى هذه المقالة تنبأت بنشوب صراع بين الأصولية الاسلامية وبين العلمانية الغربية في المستقبل القريب
ويعتبر انتخاب الرئيس الامريكى ترامب من الشعب الامريكى ونجاحه في هذه الانتخابات والقرارات التي بدأ بأتخاذها هى بداية لهذا الصراع الذى توقعته منذ عده سنوات ولذلك تغير عنوان المقالة من ...الصراع القادم ..الى.. الصراع الذى بدأ ...
ان مافعلته التيارات الأسلامية المتطرفة في بلاد مختلفة من العالم مثل سوريا والعراق وأفغانستان ومصر وامريكا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا خلال السنوات الماضية , أنشأ رد فعل غاضب وقوى تجاه معظم شعوب العالم العلمانية ... ولذلك فأن قرارات ترامب تحدث ضجيجا في انحاء العالم .....بين فريق يرفع شعارات حقوق الانسان مهما كانت العواقب وفريق يرى انه ان الأوان لوقف هذا الإرهاب المتطرف ولتذهب شعارات حقوق الانسان الى الجحيم .
وقد بدأ ترامب فترة رئاسته بقرارات جاده وحاده ومعالجة أسباب هذا التطرف من جذوره كما لم يفعل اى رئيس اخر ذلك قبله... ولذلك فهو يحدث صدمه لدى بعض الأوساط الشعبية والدولية بقراراته الجريئة .
ولاشك ان قوى الأصولية الإسلامية ستقوم خلال الفترة القادمة بأى اعمال إرهابية كبيرة لاثبات وجودها على ارض الواقع وكنوع من الضغط النفسى واللوجستى على الحكومات ... وهنا تكون الطامة الكبرى لان ترامب سيجد في هذا تحدى كبير له شخصيا وللدوله التي يرأسها ومن ثم من المتوقع ان يكون رده حاد وقاسى جدا .... ولو حدث ذلك من المنتظر ان يرى العالم صراع حاد ووحشى بين دوله قوية بعلمها وتكنولوجيتها وامكانيتها وجيشها وبين اصوليه متغلغلة بين مجتمعات كثيرة موجودة في معظم بقاع الأرض .
ومما لاشك ان فوز ترامب قد فتح شهية اليمين الاوربى لتولى رئاسة بعض الدول الاوربية .. لتزيد حده الصراع المرتقب بين الأصولية الإسلامية والعلمانية الغربية ... والأيام القادمة ستظهر مدى قوة كل طرف في هذا الصراع المرتقب





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نشات نصر سلامه

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الصفحة الرئيسية - المجتمع المدني - نشات نصر سلامه - الصراع الذى بدأ بين الأصولية الأسلامية وبين العلمانية الغربية