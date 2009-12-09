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ورقه


عبد العزيز الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 15:55
المحور: الادب والفن
    


ورقه

يطوي عينيها في ورقة زرقاء
يطويها بحنين....... فستكونان مساءا
محورين
لفرح قصيدة
تعزف لحن شلال رطب
أو تصاحب رقصة فراشة تترقب تفتح زهره
في الضوء المنتشر للصباح الباكر

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عبد العزيز الحيدر

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