سرمد السرمدي

عندما أصبح المسرح احد منابر الدعوة للتغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, انبثق من الدراما الألمانية مسرح الواقعة-Theatre of Fact , الذي كان معروفا أيضا تحت مسميات مثل المسرح الوثائقي والمسرح التسجيلي, وبدا ينشط قرابة عام1960م ويعرض الأحداث التي وقعت بالفعل, والتي لها علاقة بالشعب و الشؤون العامة, ان أول من استخدم تعبير مسرح وثائقي او تسجيلي هو الناقد جون جيرسون J.Jerison الذي وصف هذا الشكل بأنه معالجة إبداعية لحقائق الواقع, وقد أطلقت تسمية مسرح الوقائع في 1950م على المسرحيات الوثائقية التي انبثقت عن تقنية مسرح الجريدة في امريكا.



ظهرت حركة مسرح الواقعة-Theatre of Factالألمانية عام 1960م, وقد نسبت أعمالهم إلى تصنيف الدراما الوثائقية حيث استثمروا هذه الطريقة في عرض أفكارهم لتكون مؤثرة, وابرز من تزعم الحركة من الكتاب المسرحيين هو بيتر فايس 1916-1982م, وكان الهدف الأساسي لحركة مسرح الواقعة-Theatre of Fact هو إقناع الجمهور بأنهم كانوا يشاهدون في الواقع تاريخ يتكشف امامهم.وليس من خيال المؤلف الصرف, أن مسرح الواقعة يعتبر شكل من أشكال العرض المسرحي يقوم على تقديم حدث تاريخي أو سياسي أو اجتماعي أو واقعة ما في إطار درامي, ولذلك يطلق عليه اسم مسرح الوقائع أو الواقعة باللغة الفرنسية theatre des fatis ويستند هذا الشكل المسرحي إلى الوثيقة الحقيقية كمادة أولية, وفي مسرح الواقعة-Theatre of Factاستخدم بيتر فايس نصوص وثائقية تثبت جرائم النازية فيما حدث داخل معسكرات الاعتقال وكان العرض المسرحي أفظع من ما قد تصل اليه مخيلة الإنسان عند قراءة هذه الوثائق وما يمكن فهمه منها, مما يثبت أن العمل المسرحي قادر على التعبير عن الواقعة أو بنقل معناها فنيا.



إن الأساس الفني الذي سبق مسرح الواقعة ينتمي لعدة توجهات فقد سبق مسرح الواقعة توجه الموضوعية الجديدة Neue sahlichkeit والتي ظهرت في ألمانيا في بداية القرن وكانت امتدادا على المستوى الإبداعي والجمالي للتعبيرية والطبيعية لأنها حاولت أن تبحث عن نقطة ارتكاز قوية في الواقع من خلال معالجة وقائع الحياة كما تحصل, وهذا ما يؤكد عليه احد منظري هذه الحركة فيلهم ميشيل Wilhelm Michel, والصيغة المسرحية لهذه الحركة هي مسرحية الزمن Zeistuck, وهي نوع من العروض يأخذ شكل الريبورتاج الممسرح, كانت البداية الحقيقية لهذا الشكل المسرحي في الإخراج في ألمانيا فقد كان للمسرحيين الألمان دورهم في بلورة هذا الفن المسرحي أمثال هوخوت و كيبارد و فالزر و بيتر فايس , حيث كتب بيتر فايس مسرحيات تركت صداها في العالم كمسرحية اضطهاد واغتيال جان بول مارا سنة 1964م, ومسرحية التحقيق سنة 1965م, ومسرحية أنشودة انجولا سنة 1967م, ولكي لا نغفل دور غيرهم من الكتاب كالفرنسي ارمان جاتي الذي قدم مجموعة من المسرحيات الوثائقية كمسرحية تقارير من كوكب سيار.



في تحديد بيتر فايس عام 1971 م لما يمتاز به مسرح الواقعة يقول: انه مسرح وثائقي و مسرح ريبورتاج وأن قوته تكمن في القدرة على تشكيل أجزاء مفيدة من الواقعة وبناء نموذج من الحوادث الفعلية وأكثر جذرية وبصلة وثيقة بالواقع المعاصر, ما يجعل مسرح الواقعة-Theatre of Fact احد أسماء المسرح التسجيلي أو الوثائقي المصطلح الاكثر دقة, لأن الدراما الوثائقية هي تمثيل الواقع القائم من أحداث حقيقية, وتمثيل القضايا المعاصرة أي الحقائق التي تستخرج من العناوين الرئيسية لصحف اليوم, أما النهج الذي تسير عليه هذه العملية الفنية في التعامل مع الأحداث التاريخية الموثقة فيختلف حسب التصنيفات التالية من هذه الدراما :

1. Monologues: استعراض لأحداث أو جوانب شخصية في حياة الأشخاص الواقعية على أساس أدلة وثائقية , والتي يقوم بتمثيلها شخص واحد.

2. Historical: أعادة تأليف وإضافة سمات المعاصرة لأحداث تاريخية مع التركيز على الأحداث وليس الشخصيات.

3. Biographical: تمثيل الأحداث في حياة الأشخاص الحقيقيين , ولكن مع التركيز على السمات العامة لهذا الشخص أو ذاك.

4. Contemporary: هذا النوع يمزج بين الأنواع 2 و 3 السابقة, ويستثمر بسبب وجود أهمية آنية أو معاصرة للأحداث الوثائقية, ولكن أيضا يتم تمثيل الأشخاص والأحداث من خلاله بشكل أكثر تركيزا.

5. Religious: تمثيل شخصيات دينية لها مكانة تاريخية ومواجهتهم دراميا بالمواضيع المستقاة من الكتابات الدينية.

6. Documentarized Fiction: يتم العرض استنادا إلى الأحداث الموثقة , ولكن بطريقة خيالية تتضمن تحريفا أو تركيبا.

7. Aberrations: يتضمن العرض مجموع التكهنات حول حدث معين قد كان, وما كان يمكن ان يكون هذا الحدث.

8. Partial Docudrama: يتضمن العرض صياغة جزئية لمجمل الأحداث في حياة الأشخاص الحقيقية , ويتم التركيز عادة على الأحداث التاريخية.

9. Fictionalized Documentary: صياغة روائية للأحداث الوثائقية.