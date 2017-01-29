

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:58

المحور: الادب والفن









قاعدةُ العشقِ الـعاشرةُ

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كلُّ حُبٍّ عشتُه

كان لي الحبَّ الكبيرْ

فأنا العاشقُ دومًا

وأنا المذهولُ دومًا

وأنا النّاشبُ في أعماق روحي

وأنا طائرُ نارٍ

وأنا نارٌ تطيرْ

... من رمادي

يُبعَثُ الإنسانُ، لا يُثنيه موتٌ

أو ينالُ العيُّ منهُ...

أو يَلينْ

عاشقًا كنتُ وأبقَى

مثلَ ماءِ النّهرِ أجري

ألثمُ الحَصحاصَ، أُهدي الصّخرَ همْسي

غيرَ مهتمٍّ بنفسي...

أو بما يُخفي المصيرْ

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عبد الرزاق الميساوي

2017/01/29