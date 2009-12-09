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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - والشفق





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والشفق


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:58
المحور: الادب والفن
    


والشفق
عبد صبري أبو ربيع
والشفق وما بخديها إلا الألق
وخائن ومرتزق
يمنح تراباً وبحراً أزرق
ترابها أينما حلت قدمي
لها أعشق
أطرافها لا تناله
الدرر فيُهرق
ولا غزاة الدار فيمحق
الموت يدور
والعقل الأخرق
وعلى أكتاف الأهل
الأبناء تتخندق
وقلة جيوبهم
من الدولار تخرق
وصاحبة العينين
يدوسها أحمق
والغسق وما ترابها
إلا الأعبق
وترابها ذهبٌ وليلها أرق
وقلة تبيع وتشتري
كرسياً منمق
والتاريخ أبكاه لسان يتحذلق
والصوت لا زال مُخنق
صمت ٌ وآذان تتموسق
والتراب يدنسه الأبلق
والجار يهديني
حُمرٌ تتمنطق
أين الذي يأتيني بفجرها الأبرق





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - والشفق