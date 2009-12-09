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قصيدة ( أقتليني بصمت )


حيدر الهاشمي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:57
المحور: الادب والفن
    


أ قتليني بصمت ــــ
هيا يا صغيرتي , ها أنا أقف أمامك , مستعد للموت بكامل أناقتي
أ قتليني إن شئت , لكن قبل أن تصوبي سلاحك نحوي
قبل أن تطلقي رصاصتك الاخيرة , قولي لي ــ
أن ماحدث كان هراء , كان كذبة صغيرة أشبه بكذبة أبريل لا تصدقها
وأنا سأسامحك , لأنك قتلتي في داخلي الطفل الذي كان يعبث بمشاعري طول الوقت , سأسامحك لأنك قتلتي الفراشة التي كانت تريد الخلاص من الضوء والعتمة , سأ سامحك وسأقول لنفسي وأن مطمئناً من رحيلي تماماً
سلام ٌ للذي كان في الامس يشبهني !!
حيدر الهاشمي
29ــ يناير ـــ 2017





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حيدر الهاشمي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حيدر الهاشمي - قصيدة ( أقتليني بصمت )