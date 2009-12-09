

حيدر الهاشمي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 13:57

المحور: الادب والفن









أ قتليني بصمت ــــ

هيا يا صغيرتي , ها أنا أقف أمامك , مستعد للموت بكامل أناقتي

أ قتليني إن شئت , لكن قبل أن تصوبي سلاحك نحوي

قبل أن تطلقي رصاصتك الاخيرة , قولي لي ــ

أن ماحدث كان هراء , كان كذبة صغيرة أشبه بكذبة أبريل لا تصدقها

وأنا سأسامحك , لأنك قتلتي في داخلي الطفل الذي كان يعبث بمشاعري طول الوقت , سأسامحك لأنك قتلتي الفراشة التي كانت تريد الخلاص من الضوء والعتمة , سأ سامحك وسأقول لنفسي وأن مطمئناً من رحيلي تماماً

سلام ٌ للذي كان في الامس يشبهني !!

حيدر الهاشمي

29ــ يناير ـــ 2017