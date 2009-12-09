

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 10:21

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









"مصر لابد وأن تكون أولا"....فى مواجهة...."أمريكا أولا"

حسين الجوهرى.

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راحت السكره وجاءت الفكره والقطه يا سيدات وساده فطّت من الجراب.

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أعلان عدم قبول لاجئين من سبع دول ذى غالبيه مسلمه تعنى أنها أماكن "موبوءه" فكريا. وصمه وضربه لايستهان بها فى وجه هذا المعتقد الفاسد والمودى بأتباعه الى الهاويه.

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ماذا يعنى أذن "مصر أولا". تعنى لا عروبه ولا أسلام فقط الأنتباه لأكل العيش بالتنميه والأنتاج. تسيبوا حضراتكو شغلكوا علشان تصلو أو تحاكمو ناس بتهمة أزدراء أديان أو تضمرو العداء لجيران لكم بحجج باليه او تقبلوا ان تتعاونوا جنوبا مع حاكم خارج عن القانون (بحجة ناصر أخاك ظالما أو مظلوما) او تستمروا فى تمويل مساجد ومؤسسات دينيه لتخريج وترسيخ ما تم وصمه كل ده تعملوه (أو تستمرو تعملوه) يبقى ذنبكو على جنبكو ومفيش عياط. الخيار أصبح لاثالث له. اما الخروج الى النور وأما الانضمام الى قائمة الموصومين والموبوئين.