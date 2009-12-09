

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:35

المحور: الادب والفن









متغيرين

قلبي وأنا متغيرين

ما عاد يعرفني

ولا عاد نعرفني

ولا عاد تعرفنا

السنين ..

متغيرين

ما عاد نسهر

ولا عاد يسهر

ما عاد نسأل

ولا عاد يسأل

ولا عاد بكانا

الحنين ..

أنسينا الوجع

تذكر زمان

قديش كنا يا قلب

متوجعين ؟

قديش كنا فالغرام

إكبار ..

وقديش كنا للأسف

متهورين ..

أصغيرين ..

وطايشين ..؟

كم مر بينا من

سنين ؟

كم فات من ليلة

وليلة ؟

معقول صرنا

ناسيين ؟

لهفة زمان

ولمسة حنان

ونظرة بنظرتها

تختصر معنى

الأمان .؟

معقول قلبي ..

بدون ما نشعر

وتشعر .؟

و فثواني ..

صرنا البعضنا

ناكرين ؟

متغيرين

أنسينا ألمنا

أنسينا الدموع

وطعم الدموع

وبصدورنا خف

الأنين ..

راح الأنين

متغيرين

قلبي وأنا متغيرين

أو راضيين

أو بالغرام ....

معقول صرنا

كافرين ؟؟