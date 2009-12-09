أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - فباليّ أنا ..





اخر الافلام











المزيد.....

فباليّ أنا ..


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 19:49
المحور: الادب والفن
    


فبالي أنا
فبالي أنا نكتب
قصيدة ..
تبتدي بنعشقك
نهواك ..
فبالي انعبي أبياتها
بالشوق
لملاقاك ..
فبالي أنا ..
وقديش في بالي أنا ..
تحكي و تشرحلك
غرامي ..
تغني كلامي ليك
مواويل وغزل ..
وترقد علي نفس المخدة
أمعاك ..
فبالي أنا نكتب
قصيدة ..
كل حروفها تضمك ..
كل حروفها أتبوسك ..
كل حروفها أتشمك ..
تبقى رفيقة ليك
كي ظلك ..
كي ساعتك ..
كي بينتك ..
تبقى أمعاك كل الوقت
كيفا طيفها أمك ..
فبالي أنا ..
فبالي أنا نكتب قصيدة ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
منيرة نصيب

إجمالي القراءات: 57,661
المقالات المنشورة: 54
- 45 ليل في بنغازي ..!
- مكالمة إلي إسطنبول ..!
- لا وقت لأكرر حبّكَ ..!
- رسالة ..!
- أعدك !
- اعتذار ..!
- أنتَ وما تكتبُ ليّ .!
- لقلمي أخوة ثلاث .!
- كان هُنا .!
- سنتفق .!
- أنا من برج الحوت !
- في الثلث الأخير من الليل ..!
- أن تحبك شاعرة .!
- أنا و- قميصك الأزرق - نُحبكَ.!
- لا أدعي أنيّ شاعرة للآن .!
- أريد وجهي الآن .!!
- قبل أن أنسى .. أُحبكَ .!
- أمنحني سبباً واحداً للبقاء !!
- بدون عنوان محدد !!
- لا شيء يُخبر أنها قصيدة .. سوى العدم !!

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رسالة اليوت إلى أوريل يرفض فيها نشر -مزرعة الحيوانات- -
- بالفيديو والصور.. إنطلاق فعاليات مهرجان فجر السينمائي الـ35 ...
- أطلس أنفو: إفريقيا مع المغرب ستكون قارة قوية مؤثرة وصوتها مس ...
- حكاية صورة| الأديب عبد الحميد السحار مع عائلته
- قمة أديس أبابا: خمسة مرشحين لخلافة زوما
- انطلاق الاحتفالات بذكرى -ساقية سيدي يوسف- بتونس
- الفن حياة
- هؤلاء هم الرعايا الممنوعون من دخول الولايات المتحدة
- النمر -أوسكار- يهرب من السيرك في صقلية الإيطالية
- اكاديمية الاوسكار تأسف لمنع المخرج الايراني فرهادي من دخول ا ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - فباليّ أنا ..