

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 19:49

المحور: الادب والفن









فبالي أنا

فبالي أنا نكتب

قصيدة ..

تبتدي بنعشقك

نهواك ..

فبالي انعبي أبياتها

بالشوق

لملاقاك ..

فبالي أنا ..

وقديش في بالي أنا ..

تحكي و تشرحلك

غرامي ..

تغني كلامي ليك

مواويل وغزل ..

وترقد علي نفس المخدة

أمعاك ..

فبالي أنا نكتب

قصيدة ..

كل حروفها تضمك ..

كل حروفها أتبوسك ..

كل حروفها أتشمك ..

تبقى رفيقة ليك

كي ظلك ..

كي ساعتك ..

كي بينتك ..

تبقى أمعاك كل الوقت

كيفا طيفها أمك ..

فبالي أنا ..

فبالي أنا نكتب قصيدة ..