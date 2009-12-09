

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 19:49

المحور: الادب والفن









لا يشبهك مخلوق..

كلك غواية

لكن أمنحني

لحظة من لحظات جليدك

وثمة ثانية

من اميتك في وضوحي

وسأعفيك

من عنوان أغان

تجهل

بريد غباءك!!