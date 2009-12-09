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يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 19:49
المحور: الادب والفن
    


لا يشبهك مخلوق..
كلك غواية
لكن أمنحني
لحظة من لحظات جليدك
وثمة ثانية
من اميتك في وضوحي
وسأعفيك
من عنوان أغان
تجهل
بريد غباءك!!





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يعقوب زامل الربيعي

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