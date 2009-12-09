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الفرص، غير مؤاتية دائماً..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:32
المحور: الادب والفن
    


في الأبد المستقل..
في الشفق المخدد بالأكاليل الخلابة،
هناك حيث تكون،
ويكون تجوالك،
ستجدها هناك،
كما رقبة طائر سمان سابحة باللون..
متأملة كزوجة،
ومتسرعة كعشيقة،
وطفلة، كما البكاء الملول والغنج الصديق،
وكالقديم الباهض.
وكما العادة،
في الحركة القليلة الحظوظ
الكثيرة بأجناس الفرص،
ستكون بانتظارك.
ستصل
ربما ببطء..
ببطء،
لكن ستصل بلا هوادة.
:
في الأبد المهجور،
حيث يسير مسرعا
البرق مستقيماً
وكما رصاصة كاتمة،
يخترق مسافة النأي،
جبين المعارك الخاسرة.
لا تستأجر خوفك
مقتولا قبل أوانه،
وكذا، النهار اللوذعي،
حيث وردة بيضاء
تبتل بالنظار المدوي،
ستأتي مضرجة.
ببساطة ما ينفذ من ظهرك
سيخترق موضع تليفك العضلي
حينها سيسقط أبدك
لا غير.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - الفرص، غير مؤاتية دائماً..