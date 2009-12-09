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سيرة المكان الأخير


جعفر جوقي
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:30
المحور: الادب والفن
    


مرغ اصابعك على الأرض تلك
ثقوب كالحياة هذه
ملامح تفرز العتمة نحو الابدية
دماء مجففة
صخور،
هاويات تزدحم في الجهة كلها
ثوب،
راية البقاء الأخير
آخر وميض
خيم، دخان
خارطة تكشف عن امتداد الجرح - موسيقى الجسد.
هل هذا ما رأيت؟

حقل تلو المقبرة
سنابل صفراء،
عظام
دموع من كرستال
صمت، صمت
فالأفق يتسع
الكواكب تشرع في السقوط...
أكنت ستقول ذلك؟

شارع
ضباب
احد ما يقشر برتقالة
احد ما ينصت نبض القارات البعيدة
احد ما يوزع السماء على فصائل الطيور
احد ما "انت" تخرج من "أحد"ك؛ لـ.!
كلمة، جحيم أم مسافة ستكون؟

امهدة
اكفان
خطوات قد:
تكون لك
تكون لها
تختصر العالم المرئي
مرآة نصفها في الرمل
يتجزء فيها الوجه
مقبرة
مقبرة أخرى...
كان ذلك ما حلمت به ام ما فكرت به؟





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جعفر جوقي

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