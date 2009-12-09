

محمد الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:28

المحور: الادب والفن









قصيدة سيرانو

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يا ابن باريس العتيقة

سيرانو

يا ابن زهر الأقحوان

في شرفات أوروبا القديمة

يا من نقشت علي جدران بوذا

أو هرقليس العظيم

أقصوصة العشق المعتق

في النبيذ الأرجواني

سيرانو دي بيرجيراك

هل وصفت الحب يا رفيقي

أم وصفت لي الدماء و العراك

هل

صببت في أذني الأغاني البابلية

أم صببت في شعري البلية

كيف يا رفيقي أحب

و في سنجار ماتت ألف زهرة عشق

واغتصبت صبيه

كيف يا رفيقي أحب

وفي وطني مراسم الخوف أغلي

من ليلة العرس فوق النيل

أو أغلي من لعبة الأطفال

تحت سرادق الموت

أو وجه مذبوح بذاكرتي

ما زلت أذكر دمعة ابنته التي

زرفت بسوريه

سيرانو

هل أمليت في شعري

عبير الشوق

قل لمن ؟

هل أفضيت في شعري

نغما وفن ؟

قل لي أين ؟

هل بعد هذا يا رفيقي

حولنا غير الأفاعي فوق سن الرمح

أو في البندقيه

سيرانو

لا تكف عن الحياه

وارحل إلي وطن يقدس الحياة

إننا قوم علي ما يبدو نقدس الموت

ندعوه ثلاث مرات في موائدنا

و نذبح القضية