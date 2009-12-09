أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الشريف - قصيدة سيرانو





اخر الافلام











المزيد.....

قصيدة سيرانو


محمد الشريف
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:28
المحور: الادب والفن
    


قصيدة سيرانو
-------------

يا ابن باريس العتيقة
سيرانو
يا ابن زهر الأقحوان
في شرفات أوروبا القديمة
يا من نقشت علي جدران بوذا
أو هرقليس العظيم
أقصوصة العشق المعتق
في النبيذ الأرجواني
سيرانو دي بيرجيراك
هل وصفت الحب يا رفيقي
أم وصفت لي الدماء و العراك
هل
صببت في أذني الأغاني البابلية
أم صببت في شعري البلية
كيف يا رفيقي أحب
و في سنجار ماتت ألف زهرة عشق
واغتصبت صبيه
كيف يا رفيقي أحب
وفي وطني مراسم الخوف أغلي
من ليلة العرس فوق النيل
أو أغلي من لعبة الأطفال
تحت سرادق الموت
أو وجه مذبوح بذاكرتي
ما زلت أذكر دمعة ابنته التي
زرفت بسوريه
سيرانو
هل أمليت في شعري
عبير الشوق
قل لمن ؟
هل أفضيت في شعري
نغما وفن ؟
قل لي أين ؟
هل بعد هذا يا رفيقي
حولنا غير الأفاعي فوق سن الرمح
أو في البندقيه
سيرانو
لا تكف عن الحياه
وارحل إلي وطن يقدس الحياة
إننا قوم علي ما يبدو نقدس الموت
ندعوه ثلاث مرات في موائدنا
و نذبح القضية





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الشريف

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- ذكريات مع أمير جماعة
- الكاتب المحلي والكاتب العالمي
- رواية سويدية عن رجل تسلق واختفى _ عجوز في رحلة عجيبة -
- اللة لم يكلف احدا للدفاع عنة
- المصلحة و القران أو النص المقدس
- فصل من ليل لأطراف الدنيا
- فصل من رواية - وكأنه نهار- للكاتب أحمد الشريف
- شهادة عن , النوم والكتابة وغيطان العنب
- بطلان الكل في رواية - كأنة نهار-لأحمد الشريف
- خالد إسماعيل يحاور الكاتب أحمد الشريف
- النور ينقضي سريعا
- الوجود كمتاهة دائرية
- الحلم بالسفر فى رواية ليل لأطراف الدنيا
- جنة وعفريت مسروق
- عواطف مبتورة وشهوات ممتدة
- قصص عن واقع مفكك
- ياسر محمد إبراهيم يكتب عن - مسك الليل
- بيلانسى
- مسك الليل أم مسك البداية
- قصص مسك الليل , طيف رجل , ظل امرأة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- رئيس البرلمان الافريقي: عودة المغرب إضافة هامة لعمل الاتحاد ...
- عرض مسودة خطاب تنحي الملك جورج الثالث للمرة الأولى
- مالي تستقبل بارتياح طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي
- وكالة: المغرب يمكنه إحداث الفارق في الاتحاد الافريقي
- أغنية توأم
- وفاة حسناء فيلم -هيروشيما مون آمور- (صور)
- الشابي.. الذكرى الحاضرة بمدينة توزر
- ستكون محور قمته الاثنين.. عودة المغرب الى صفوف الاتحاد الافر ...
- غوغل يطلق خاصية جديدة للترجمة الفورية
- وهم اللغة – سعد عودة

المزيد.....
كتب ودراسات
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد الشريف - قصيدة سيرانو