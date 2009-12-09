

حميد الواسطي

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 05:28

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بِسْمِكَ أللَّهُمَّ وَبَعد، هذِهِ ألمَقالة هِيَ رَدّ علَى تعليق ألسَيِّد حميد فكري في مَقالة :

رَدّاً علَى (نبُّوة) نهى ألزبرقان !! حميد الواسطي

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=546045

بمُقتضى قول ألأستاذ حميد فكري: وما المانع لتكون (نهى ألزبرقان) نبية ؟ هل لأنها إمرأة ؟. أقول : لاَ .. وَأنا شخصيّاً أعتقد جازماً بأنَّ مَفهوم ألمُساواة بَينَ ألرجُل وَألمَرأة هُوَ مَفهوم خاطيء وَظالِم كذلِك ؟! لأنَّ ألأفضليَّة بَينَ ألرجُل وَألمَرأة مِنَ ألظلم أن يُقاس بالجنس إنمَا بمَا يُحسن ألرجُل وَبمَا تحسن ألمَرأة.. قالَ علي بن أبي طالب: قيمَة كُلّ إمريء مَا يُحسنه. وَهُوَ مقيّاس يأخذ به ألغرب وَألدُوَل ألمُتقدِّمَة بعصرنا هذا في تقييم ألناس :

What s his´-or-her best?

وَمِن هُنا، فقد يكون ألرجُل أحسَن مِنَ ألمَرأة وَقد تكون ألمَرأة أفضل مِنَ ألرجُل.. هُناك عظيمات وَعالِمَات مِنَ ألنساء وَبالمُقابل هُناك جُهّال وَمُشعوذين مِنَ ألرجال، وَأيضاً هُناكَ عُظماء وَعُلماء مِنَ ألرجال وَبالمُقابل هُناك نساء جاهلات وَمشعوذات.. وَهُناكَ مِنَ ألنساء يتحمَلّن مَسؤوليَّة ألحياة وَفي تربيَة ألأُسرة أفضل مِنَ ألرجال. علَى سَبيلِ ألمِثال لاَ ألحصر.. ماريا أو ماري كوري (مدام كوري) إمرأة وَلكنهَا أحسَن وَأفضل مِن مليون رَجُل أو ملايين مِنَ ألرجال.. بَدأت حياتهَا هذِهِ ألمَرأة ألعظيمَة في بولندا وَهِيَ يتيمة ألأُم في سن ألطفولة وَإلتحقت وَهِيَ في ألعاشرةِ مِن عُمرِهَا بمَدرسَة داخليَّة ثم بَعدهَا إلتحقت بمَدرسَة أخرى وَعانت ماديّاً لمُواصلة طريقها في ألحيَاة. أبرمت ماريا إتفاقاً مَعَ شقيقتهَا بمُقتضاه أن تسافر أختها لدراسة ألطب في باريس علَى أن تنفق عليهَا ماريا ثمَّ تتبادل ألأُختان ألمَواقع بَعدَ عاميَن.. فعمِلَت ماريا مُربيَة (أطفال) في أحد ألبيوت ألمَيسورة وَلَم تتخلى طِيلَة تِلكَ ألفترة عن إعانة أختها ماديّاً.. ثمَّ إنَّ أختها فيمَا بعد ساعدتهَا بأن تسافر ماريا إلى فرنسا وَأقامت لفترة مَعَ أختهَا وَزوجهَا قبلَ أن تقوم بإستئجار غرفة بَسيطة في سَطح منزل وَهِيَ مُنهمكة في دراسَة ألفيزياء وَألكيمياء وَألرياضيات بجامعة ألسوربون في باريس ألتي إلتحقت بهَا، تدرس في ألجامِعَة وَتعمَل بنفس ألوقت بإعطاء دروس (خصوصيَّة) لتنفق علَى دراستهَا وَمَعيشتها بصعوبَة لتصبَح بعدهَا هذِهِ ألمَرأة عالِمَة وَمكتشفة وَعبقريَّة يُخلدهَا ألتاريخ، وَتحصل علَى جائزتي نوبل في مَجالين مُختلفين في ألفيزياء وَفي ألكيمياء وَقد وَهبت هذِهِ ألمرأة حياتها قرباناً للعِلم.. حيث توفت نتيجة تعرضهَا ألزائد عن ألحد للعناصر ألمُشعة مِن خِلالِ أبحاثها وَإكتشافاتها في ألمَجال ألإشعاعي وَألذري.. عُرفت ماريا كوري بأمانتها وَنمط حياتها ألمُعتدل وَقد أنفقت مُعظم ألمِنح ألماليَّة وَألقيم ألنقديَّة لجائزتي نوبل علَى أصدقائهَا وَطلابهَا وَأسرتها وَزملائها في ألبحث بالمُؤسسات ألعلميَّة، وَإمتنعت ماريا عمداً عن تسجيل بَراءة إختراع فصلهَا للراديوم، حتى تتمكن ألأوساط ألعلميَّة إجراء ألبحوث دون عوائق !! وَيقول ألعُلماء.. لقد أحدثت نتائج أعمَال ماريا كوري عهداً جديداً. كانَ ألنشاط ألإشعاعي للراديوم عظيماً، بحيث لاَ يُمكن تجاهله وَيَبدو متناقضاً مَعَ مَبدأ بقاء ألطاقة، وَبالتالي أعاد ألنظر في أُسس ألفيزياء. علَى ألمَستوى ألتجريبي، وَقدَّمَ إكتشاف ألراديوم لرجال أمثال إرنست رذرفورد مَصدر إشعاع مكنهم مِن ألتحقق مِن بنية ألذرة. وَنتيجة لتجارب رذرفورد بإشعاع ألفا، إفترضت لأوَّل مَرَّة ألذرة ألنوويَّة. في ألطب، قدم ألنشاط ألإشعاعي للراديوم وَسِيلَة أمكن مِن خلالها مُهاجمَة ألسرطان بنجاح.. وَهذا بفضلِ ماريا كوري. وَكانت ماريا عادة مَا ترفض ألمَيداليَّات وَألجوائز وَقد وَصفهَا ألبرت أنشتاين بأنهَا رُبَّمَا ألشخص ألوحيد ألذي لَم تفسده شُهرته.

وَأقول: هَلْ مِنَ ألعدل، وَيُمكن قبوله عقليّاً وَمنطقيّاً وَإنسانيّاً أن نقول بأنَّ ألرجُل أفضل مِن ماريا كوري لأنهَا إمرأة وَذاكَ رجُل ؟! وَهَلْ مِنَ ألإنصاف مساواتها بأيِّ رجُل نعم مُمكن مُساواتها ﺑ رجُل وَلَكن بمِثل وَرُبَّمَا أفضل مِن نيوتن أو أنشتاين أو سقراط أو أفلاطون أو أرسطو وَأشباههم.



وَمُمكن أيضاً أن تكون ألمَرأة نبيَّة ؟ أقول نعم.. فمريم بنت عمران نبيَّة أوحِيَ إليها كمَا أوحى للنبيين.. جائها جبريل وَكلّمهَا. قالَ تعالَى في سورة مريم : وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيّاً * فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً * قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّاً * قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيّاً * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيّاً (الآيات 16 – 21)

وَقالَ تعالَى : إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (45 – 47 : آل عمران).. فهذِه الآيات فيها دليل علَى أنَّ مريم نبيَّة قد أوحى الله إليهَا .

وَأم موسى أيضاً نبية أوحِيَ إليها : "إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى * أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (38 - 39 : طه)

وفي الآية 7 من سورة ألقصص : وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ألْمُرْسَلِينَ . وَالآية (13) مِنَ ألسورة نفسها : فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

فأيضاً دليل علَى أنَّ أم موسى نبيَّة قد أوحى ألله إليهَا.

وَأنَّ سارة زوجة إبراهيم كذلِكَ نبيَّة قد أوحى الله إليهَا.. قالَ تعالَى في سورة ألذاريات (29 وَ 30) : فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ * قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ.

فالملائكة قد كلمت سارة في هذِهِ الآية الأخيرة وَأخبرتها بما قال الله. فهذا وحي.

وَفي ألأسفار ألتأريخيَّة مِن أسفار ألعهد ألقديم (راعوث) في بني إسرائيل هِيَ نبيَّة وَقد أفردَ ألله لهَا سِفراً بإسمها سِفر راعوث (وَهِيَ زوجة بوعز جدّ أب ألنبي داود).



وَبمُقتضى قول ألسَيِّد حميد فكري: (ام لانك حسمت امر ختام النبوة كما قيل لك قبل اربعة عشر قرنا وصدقت) أقول: بَيدَ أنَّ ألكاتبة (نهى ألزبرقان) هِيَ ألتي حسَمت أمر ختام ألنبوَّة لنفسهَا في مقالتهَا :

كيف جائني الوحي البارحة - ومنذ البارحة اصبحت رسولة الله للعالمين وخاتمة النبيين

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=545899



ألمَرأة ماريا كوري إمتنعت عمداً عن تسجيل براءة اختراع فصلهَا للراديوم، أيّ أنهَا تنازلت عن أن يَكون ألإختراع بإسمهَا؟ ذلِكَ لتعطي مَجال تتمَكن فيه ألأوساط ألعلميَّة مِن إجراء ألبحوث دون عوائق بينمَا ألكاتبة نهى ألزبرقان قد حسَمت أمر ختام ألنبوَّة لنفسها فلا نبي أو نبيَّة بعدهَا وَلَن تفسح ألمَجال للعظماء مَا بَعد زماننا هذا أن يكونوا أنبياء زمنهم كمَا يَعتقد ألسَيِّد حميد فكري بقولهِ : (لا ارى دليل النبوة هو المعجزة ،بل الفكر والقيم الانسانية .وهذا يفسح في المجال ، للعديد من العظماء ان يكونوا انبياء زمنهم) أقول وَأكرر:إذن ألزبرقان قد حسَمت أمر ختم ألنبوة وألرسالة لنفسها ولن تفسح ألمجال لغيرها أن يكون نبيَّا أو نبيَّة وَذلِكَ حسَب مَفهوم ألسَيِّد حميد فكري ألسالف ألذِكِر.!! وبمُقتضى قولهِ : (ام لانك عاشرت كل اولاءك المشعوذين الذين ادعوا بانهم مرسلين من فوق سبع سماوات ؟). أقول وَأقتدي بقول علي بن أبي طالب : يُعرَف ألرجال بالحقّ وَلاَ يُعرَف ألحقّ بالرجال وَمَن عرفَ ألحقّ بالرجال هلَك. وبمُقتضى قول ألسَيِّد فكري (ونحن ايضا نستحق ان نكون انبياء طالما ندعو للعدالة الاجتماعية والمساوات بين بني البشر دون ان نفرق بين احدهم) أقول: هذا قول حميد فكري، وَهُوَ نظري لَم يثبت فعليّاً أو واقعيّا وَتطبيقيّا وَ (فاقد ألشيء لا يعطيه) وَعسى أن يَكون ذلِك وَألتأريخ سَيُسَجِّل، بَيدَ أنني لَم ألمَس إطلاقاً ألفضيلَة مِن أحدٍ مِنَ ألبشر لِحَد زماني هذا.. وَلمّا أقارن مُصيبتي وَمَظلوميتي أنا شخصيّاً بألذين خطفوني مِن مُقر وزارة ألدفاع وَأنا بقيافتي ألعسكريَّة برتبة عميد وَرموا بيرتي (غطاء ألرأس) وَوضعوا كيسَاً عفناً علَى رأسي وَيغطي وَجهي ثمَّ إعتقلوني سنة وَنصف وَفسخوا عقدي مِنَ ألجيش وَضياع كُلّ حقوقي وَخدمة أربَعة عقود قضيَّتها بالشرف وَألوَطنيَّة وَألمهنيَّة وَألنزاهَة ألمُطلقة في خِدمتي ألعسكريَّة ألفعليَّة وَألجهاديَّة ضِدّ ألنظام ألديكتاتوري ألصدامي بصفتي أحد قادة اِنتفاضة 1991 ألشعبانيَّة وَذلِكَ بتهمَة بعض مَقالات قديمة كتبتهَا عِندمَا كنت في أستراليا (ألتي أحمِل جنسيتهَا) سِيَّمَا مَقالة مُنتقداً فيها ألسَيِّد نوري المالكي وذلِكَ بأثر رجعي.. وَلقد ختمت ألقرآن ألكريم في ألمُعتقل 30 مرَّة خلال ألسنة وَألنصف في ألمعتقل وَلَكِن مَا أن شَهِدا علَيَّ بالزور في ألمَحكمَة فريق ركن محمد رضا آل حيدر وَلواء ركن قاسم الشمري وَهُمَا تحت ألقسَم وَأليمين بالقرآن ألكريم وَقد حُكِمَ عليَّ وَفُسِخَ عقدي مِنَ ألجيش بكلِمَة واحدة فقط منهُمَا..؟ لَو قالا : (نعم) أمَامَ ألقاضي وِهِيَ ألحقيقة لخرجت براءة وَلَكِن بقولهمَا كذباً وَ زوراً : (لا) فسخ عقدي مِنَ ألجيش وَضاعت خِدمتي وَحقوقي !! فلَم أفتح بعدهَا ألقران مِن قبلِ 13 شهراً عِندمَا شَهِدَا عليَّ بالزور وَإلى هذا أليوم.. عِلمَاً أنا قد إتصلت باللواء قاسم الشمري هاتفيّاً مِنَ ألمعتقل قبلَ يوم مِن حضورهِ للإدلاء بشهادتهِ وَقالَ نعم أنا سأشهَد لكَ بالحق ﺑ (نعم) وَلكن مَا أن أتى جاءَ مَعهُ ألفريق محمد رضا ألذي ضغط علَى أللواء قاسم بأن يَحذو حذوه في شهادة ألزور !! وَبَدَّلَ ألحق بالباطل وَبَدل أن يقول : نعم قالَ : لا .. كصاحبه!! تملّقاً وَخوفاً مِن محمد رضا.. وَلكنه لَم يَخاف مِنَ الله.. أقول ﻟ اللواء قاسم الشمري: لينفعكَ يُومئذ محمد رضا عِندَ ألحَاكم ألعادِل في مَحكمَة ألسَماء.. ألفريق محمد رضا تمت أقالته بَعدَ خمسة أشهر مِن شهادتهِ للزور وَحاليّاً آمر فوج خاص ﺑ سرايا ألسلام في تيار ألسَيِّد مقتدى ألصدر، وَلَكن اللواء قاسم ألذي كانَ يشغل منصب أمين سر أدارة أمانة السر العام في وزارة الدفاع وقت خطفي في (17 / 6 / 2014) مِن قِبلِ محمد رضا (وَحمايته) حالياً يَعمل في قيادة ألقوات ألمُشتركة ألتي يقودها الفريق أول الركن طالب شغاتي.. وَألحمد لله علَى كُلِّ حال وَألذي لا يُحمَد علَى مكروهٍ سواه وَأني كرجُل أعتبر هذِهِ ألمَصيبَة ألتي حلَّت بيَّ (بسَبَب بعض مقالات كتبتها) لا شيء مقارنة مَعَ مَصائب أخرى تعرضت لهَا إمرأة ک عصماء بنت مروان ألتي طعنوها بسيفٍ في بَطنها خرجَ مِن ظهرهَا بَعد أن نحَّوا رضيعها مِن علَى صدرِهَا وَأمامَ أطفالهَا ألآخرين..؟! وَذلِكَ بسَبَب أربَع أبيَات هجاء قالتهَا :

باست بني مالك والنبيت *** وعوف وباست بني الخزرج

أطعتم أتاويَّ من غيركم *** فلا من مراد ولا مذحج

ترجونه بعد قتل الرءوس *** كما يرتجي مرق المنضج

ألا أنف يبتغي غرة *** فيقطع من أمل المرتجي

(بحار ألأنوار للمجلسي : جزء 20 صفحة 6)

مِن قلَم : ألكاتب حميد ألواسطي

هاتف نقال : 07717777636

ajshameed@hotmail.com