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الحشد اشعبي المقدس


طارق عيسى طه
الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 01:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الحشد الشعبي المقدس
لقد قام ألأسلام السياسي بألأستعانة الى أصطلاحات سماوية فنتازية من الغيبيات متعكزا على الجهل المنتشر بين الناس متوعدا بالجحيم لمن يخالف تعليماته ولا زال يتعكز على الفنتازيا والغيبيات مدعيا بالتعاليم السماوية التي كان اول المخالفين والمنتهكين لها , فالقسم الكبير من الحفاة اصبحوا اصحاب أسهم وفلل وقصور في العراق وعمان ولندن وواشنطن ويتكلم بالمليارات من الدولارات ألأمريكية , انها تجارة السحت الحرام وسرقة الفقراء وتشكيل العشوائيات وزيادة سكان المزابل , ان أطلاق اصطلاح المقدس لا تعني سوى محاولة تقسيم العراق فالجهاد والدفاع عن سيادة الوطن لجميع المساهمين فيها مهمة وطنية وانسانية وعلى رأس هذه القوات هي قوات الجيش العراقي التي هي رمز الوحدة الوطنية وكذلك قوات الشرطة ألأتحادية وقوات مكافحة ألأرهاب
التي ابلت بلاء حسنا في عملية تطهير ألأراضي العراقية من دنس الد واعش ولا يوجد فرق بين الفصائل المسلحة الا في عقول ضعاف النفوس والمتملقين فكل من هب للدفاع عن الوطن مستعد للتضحية بأثمن ما يمكن تقديمه والشهيد من الحشد الشعبي هو نفس الشهيد من الجيش العراقي والشرطة ألأتحادية أما محاولة اضافة هالة من التقديس الى اي فصيل كان ماهي الا عملية نفاق وتفرقة كبداية لعملية تقسيم العراق , وهذا ليس شيئا غريبا على قوى استغلت طيبة الشعب العراقي وحكمت العراق مدة اربعة عشر عام عجاف بواسطة ألأصطلاحات الطنانة الرنانة الفارغة أهلكت الوطن ووضعته على حافة ألأنهيار ألأقتصادي وألأمني وألصحي وألأجتماعي وألأخلاقي المتدني وسرقة الفقراء ولم يتورعوا عن سرقة حتى النازحين وهم اضعف شريحة في المجتمع العراقي , لقد انتشرت بين النازحين امراض مختلفة منها حبة بغداد والجرب وينقصهم الماء والطعام والادوية . اطيب التهاني للشعب العراقي وجيشه الباسل والشرطة ألأتحادية وجهاز مكافحة الارهاب والبيش مركة والحشد الشعبي وقوى العشائر المساهمة . المطلوب بعد التحرير اللحمة الوطنية بين الجميع لبناء ما خربته الدواعش النتنة وجميع الخونة الذين تعاونوا معهم .
طارق عيسى طه





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طارق عيسى طه

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق عيسى طه - الحشد اشعبي المقدس