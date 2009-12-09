

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5416 - 2017 / 1 / 29 - 00:10

المحور: الادب والفن









1



في الفجر البارد

تتعرى الوردة

ثمن العطر باهض

2

الأمطار العائدة

تغسل اﻷنهار لا ترفع الطمي

تستر عري الدموع

3

لا تتعجلي الشماته

الزمن قهرني

غدا تخفي أكفان هامتك بالحداد

4

أحبك وان لم ارك

تهجريني سلوتك

باتت نارا اصبحت رماد

5

طعنتي خاصرتي

لم ابك

دموعي ملح شرب مطر الله

6

النخيل تحميها الاعشاش

الفراشات تحميها اﻷزهار

الخيبة تلازم القطط والغربان

7

كل فجر فرحة اليوم الجديد

حزن اليوم الذي خسرناه من العمر

سنة الحياة الليل والنهار

8

لا تشمت بمشيب أحد

القمم الشاهقة تفاخر بقبعتها البيضاء

الزمن قطار محطته قد تتمناها القمة

9

حبك سنوات مصيرك

خذه بلا منة اليقين

التبذير ايامك تسير خلف عمرك

10

الكهولة ليست نضوبا بالوجد

الشباب جذوة يحكمها الوقت

العشق حكمة تمليها الدنيا

11

تعاطيني الﻷشواق

الحرقة في قلبي

إطفاء النار إسكارها

12

الشاحب وجهي عندما تغيبين

ظل مهما كان النور قويا

اﻷحضان شم ،تذوق ،لمس

13

شموخ السنديان يشتت جدائل القمر

وقار الجبل يفرض الصمت الشمس

العبرة ماذا نجني ؟

14

تبحر عكس التيار السفن الحديثة

الموج غير مبال ان كنت تجيد العوم

كل الاحوال قارب النجاة لابد منه

15

ليس المهم انك تعبدها

هل تعنيها ؟

الحب من طرف واحد العام فصل خريف

16

انت تنظر في المرآة

تاكد مستوية ام محدبة ام مقعرة

الظل يكذب كالصورة

17

الصديق يقطع نفس تذكرتك

يستقل قطارا يسير بجنب قطارك

محطة الوقوف للقطار لا يحددها الراكب

18



شاه ظلي ، أعتراني الشحوب

إنكسر خاطري

قلبي لا زال يسير بلا العكاز

19

صورتك مادمت منتصبا وجه النهر يحفظها

لايعني هذا ان النهرلايجري

الذي يتنسخك كل حين نهر أخر

20

لا تتفاخر بحجم ظلك

انه ما تحجبه من نور

في العتمة والموت انت بلا ظل

21

تغارين علي من أخرى

أغارعليك من نفسك

سجني راحة لك ،سجنك عذابي

22

لا تتبارى مع الحكماء

انت تبوح فتنضب

هم يسمعون يكتنزون

23

اﻷشجار العظيمة بساق واحدة

الشجيرات المتواضعة سيقانها كثيرة

المهم من يقارع الزمن

24

خبث الثعلب لم يسد جوع السبع له

غباء الحمار اطال عمره

ينأى العاقل بنفسه عن مخالطة اصحاب السلطة

25

يدهسك الفيل ان لم تتجنبه

العقرب تلسعك بلا سبب

ليس الحجم المعيار والا لمتنا وبقي الديناصور

26

القلوب ودائع قارة

متى امست جدولا مصيرها البحر

ليس جدل سنوات العمر

27

جمالك فان وظهرك سينحني

حتى قلبك سيعتريه الوهن

الحب طول سنينه فتوة معمرة

28

لو اضحت القلوب مقابرا

مهما دفنت فيها

لست بحاجة للفانوس

29

اﻷمل رصيد قانت خاطرك

لا يطعمك طول الصبر

بح بهواك لمن تعشق

30

الأحلام خنادق رطبة بقروجافة بقيظ

في المنام لا يجدي الغطاء

القناعة وسادة لسرير مائي



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