أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حيدر حسين سويري - نفاق الدعاة





اخر الافلام











المزيد.....

نفاق الدعاة


حيدر حسين سويري
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


نفاق الدُعاة
حيدر حسين سويري

يُحكى أن رجلاً دخل بيتهُ، فوجد زوجته تبكي، فسألها عن السبب، قالت: أن العصافير التي فوق شجرة بيتنا، تنظر ليّ حينما أكون بدون حجاب، وهذا قد يكون معصيةً لله... فقبلها الزوج بين عينيها، على عفتها وخوفها من الله، وأحضر فأس وقطع الشجرة.
بعد أسبوع، عاد من العمل مبكراً، وجد زوجته نائمة بأحضان عشيقها، لم يفعل شيئاً سوى أنه أخذ ما يحتاجه، وهرب من المدينة كلها...
وصل الرجل إلى مدينة بعيدة، وجد الناس يجتمعون قرب قصر الملك، فلما سألهم عن السبب، قالوا: خزينة الملك قد سُرقت؛ في هذه الأثناء، مر رجل يسير على أطراف أصابعه، فسأل الرجل أهل المدينة: مَنْ هذا؟ قالوا: هو شيخ المدينة، ويمشي على أطراف أصابعه، خوفاً من أن يدعس نملةً فيعصي الله! فقال الرجل: تالله لقد وجدت السارق، أرسلوني للملك.
فلما حضر عند الملك قال: أن الشيخ هو من سرق خزينتك، فإن كنت مدعياً أقطع رأسي... أحضر الجنود الشيخ، وبعد التحقيق، إعترف الشيخ بالسرقة! فقال الملك للرجل: كيف عرفت أنه السارق، قال الرجل: حينما يكون الاحتياط مبالغاً فيه، والكلام عن الفضيلة مبالغاً به، فاعلم أنه تغطية لجرم عظيم...
هذه القصة تنطبق على الدعاة في افعالهم معنا، كما تنطبق على الإخوان في مصر وكلاهما سيان، وينبعان من نفس المنهج المنحرف، ولما تخلصت مصر منهم بأعجوبة، جثم الدعاة على صدورنا طول فترة 14 سنة، هم ومختار عصرهم! فإلى متى وإلى أين المفر؟!
ما أن يفتضح أمر صفقة فساد، أو جريمةٍ بحق الشعب، حتى تجد أن الدعاة سببها، والواقفين ورائها، أخرها صفقة خور عبدالله مع الجارة دولة الكويت، ولا ندري كيف تمت هذه الصفقة؟ وماذا سيترتب عليها؟ وهل هي كما عُرض في الوثيقة الموقعة من قبل حكومة المالكي، أم هناك ما خُفي فكان أعظم؟!
بقي شئ...
بعد ما لمسناه من الحكومات المتعاقبة للدعاة، فاننا اصبحنا لا نرجو خيراً، ولا أمل لنا في إصلاح...
.................................................................................................
حيدر حسين سويري
كاتب وأديب وإعلامي
عضو المركز العراقي لحرية الإعلام
البريد الألكتروني:Asd222hedr@gmail.com





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حيدر حسين سويري

إجمالي القراءات: 889,666
المقالات المنشورة: 402
- أسف
- الإبتسامة: لغة الحب والتسامح
- طارق
- أشوفك زين، تلعب روحي!
- بعد إسقاط الطائرة، يأتي مقتل السفير العلاقات الروسية التركية ...
- دبابيس من حبر19
- هُجرةٌ وهُجره
- إحتضان
- فوبيا السلطة وصناعتها
- نحنُ مختارون، أم محتارون؟!
- قصيدة -لملم نجومي-
- دبابيس من حبر18
- رزية
- الحملة الوطنية لإنصاف المعلم
- صحيفة الشرق السعودي الأوسخ، وداعشية الموقف
- في حب الوطن: تذوب الخلافات وتنتهي الصراعات
- فليعلموا أيَّ أُناسٍ يحاربون
- دبابيس من حبر17
- فوز ترامب: نهاية عصر الليبرالية وبداية عصر القومية الشعبوية
- رَغْبَةٌ

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- الأمير تشارلز: إعلامنا يغفل اضطهاد المسيحيين
- شركات الطيران تبدأ تطبيق قرار ترامب بمنع سفر مواطني 7 دول إس ...
- بالفيديو ..باسم يوسف يخترع حلا سحريا لكشف ا?رهابيين ومواجهة ...
- حظر دخول المسلمين إلى أميركا يُغضب اليهود!
- ترامب يُوَقِّع قرارا يُقيِّد الهجرة إلى بلاده رغم الاستنكارا ...
- ترامب يُوَقِّع قرارا يُقيِّد الهجرة إلى بلاده رغم الاستنكارا ...
- المسلمون بأميركا يلجؤون للقضاء ضد أوامر ترمب
- خوف في غرفة التحقيق وموت بالشارع.. العراق يقتلع الدولة الإس ...
- ترمب يحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية
- جمعية صهيونية منزعجة لاغفال ترامب ذكر اسم اليهود!

المزيد.....
كتب ودراسات
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - حيدر حسين سويري - نفاق الدعاة