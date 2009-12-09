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رسالة مفتوحة الى الرئيس الامريكي ترامب


راضي العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 22:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


السيد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الاميركية ..
السلام عليكم وعلى مدنكم وشوارعكم .. السلام على نساءكم ورجالكم .. اطفالكم وشيوخكم .. السلام على ارضكم وسماءكم .. ابعثها اليك من الارض التي انتزعتم منها السلام .. وزرعتم فيها الموت والدمار .. السلام عليك من ارض العراق التي وطأتها عجلات دباباتكم قبل اربعة عشر سنة .. السلام عليكم من سماء العراق التي مزقتها غارات طائراتكم الحربية .. السلام عليكم من بلاد الحضارة التي دمرتها التكم العسكرية .. السلام عليكم من اطفالنا الايتام الذين فقدوا ابائهم في عدوانكم وفي الحرب الطائفية التي اشعلتموها في بلادنا .. السلام عليكم من ارضنا التي تلوثت بأشعاعات قذائفكم الموجهة ..
سيدي الرئيس .. بالامس شاهدتك تضع توقيعك على المرسوم الخاص بمنع اللاجئين العراقيين من دخول الولايات المتحدة .. وتذكرت رئيسكم الاسبق جورج دبليو بوش وهو يوقع قرار الحرب على العراق متحدياً العالم ومجلس الامن بذريعة امتلاك العراق لاسلحة الدمار الشامل .. وتذكرت الاف الجنود الامريكان وهم يمتطون الياتهم ليجوبوا مدن وشوارع العراق ويدوسون بأحذيتهم حدائقنا .. وتذكرت اثار حضارتنا التي عمرها اكثر من عمر امريكا بعشرات المرات وهي تُدمر في المتحف الوطني امام انظار جنودكم .. وتذكرت كرامة العراقيين وهي تداس تحت اقدام مجنداتكم في سجن ابو غريب .. وتذكرت الاف العراقيين الذين قُتلوا وهُجروا من ديارهم .. وتذكرت انكم من زرع الفوضى والطائفية والحقد والارهاب والفساد في بلادنا .. قد تكون نسيت كل هذا وانت توقع هذا المرسوم الخاص بمنع اللاجئين العراقيين من دخول الولايات المتحدة .. وقد تكون فرحة الفوز والانتصار بالانتخابات قد جعلتك تنسى اننا ضحية ارهابكم قبل ان نتحول الى ارهابيين في نظركم ..
سيدي الرئيس .. لو كان للانسانية لسان ولو كان للضمير صوت ولو كانت للعدالة قوة فأنها ستقف امامك لتحاكمك وتمزق الورقة التي وقعت عليها .. ولو كان للعدالة يد قوية لكسرت القلم الذي وقعت به .. لكن لا للانسانية لسان ولا للضمير صوت ولا للعدالة قوة لتقف امامك . وتقول لك اي جريمة ترتكبونها بحق العراق .. واي ظلم تلحقونه بالعراقيين الذين ضاقت عليهم بلادهم بسببكم وراحوا يبحثون عن ملاجيء وملاذات تأويهم ..
سيادة الرئيس .. اذا كان هناك من يتحمل ما حصل للعراق والعراقيين من مآسي واهوال .. فأن الولايات المتحدة الامريكية هي المسؤول الاول والاخير .. وعليها ان تتحمل مسؤوليتها الاخلاقية والقانونية في حماية ورعاية الشعب العراقي .. لكنكم بدل ذلك تخليتم عن العراق وتركتم شعبه يواجه مصيره الاسود بسبب سياستكم الخاطئة منذ اليوم الذي قررت حكومتكم غزو وتدمير العراق ..
اخيراً سيادة الرئيس .. نحن ندرك مخاوفكم من الارهاب وحرصكم على سلامة بلدكم .. لكن عليكم ان تتذكروا انكم انتم من زرعتم الارهاب في بلادنا ..





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راضي العراقي

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