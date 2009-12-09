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متي يلتزم المُسلم بالدين الصحيح؟


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 18:30
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


متي يلتزم المُسلم بدينه؟
منقول
عندما التزم المسلمون بدينهم ,,,دخلوا أوروبا فاتحين!
وعندما ضيعوا دينهم,,,دخلوها نازحين!
اللهم ردّنا إليك رداً جميلاً واستعملنا ولا تستبدلنا يارب العالمين.(إنتهي)
هل عندما يؤدي المُسلم فرض الله (صوم رمضان ..صلاة زكاة حج البيت الشهادة لله ورسوله) يعتبر مُسلمْ ملتزم بدين الله الصحيح ؟
هل يلزم المُسلم إستنساخ تاريخ الأولين حتي يُصبِح مُسلمْ ملتزم ؟ وكيف يمكن إستنساخ التاريخ ؟ ولماذا؟
هل تخلف المسلمين سببه الإنسان الغير مؤمن ؟ لماذا ؟ وكيف؟
هل تخلف المسلمين سببه الإيمان الغيبي الغبي المُطلق؟لماذا ؟ وكيف؟
 سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
مثال عن آيات الله :
مُعلق مشهور كتب
يقول6 - كيف تفوق الغرب وفيم ؟
هناك اتفاق أن الغرب متقدم في المنجزات العلمية والمادية
متفوق حضاريا
لكن في جوانب مادية أما في جوانب سياسيةوخلقية وتربوية واجتماعية فهو متخلف بشهاجة علمائه
فالحروب بين الغربين أنفسهم وسطوهم على كل بلدان العالم وتدخلهم ونهبهم ثروات تلك البلدان وممارستهم الارهاب دليل انحطاط وتخلف
وفي الويلات المتحدة المسماة أمريكية عبرة اذ قامت حضارتها على أنقاض شعوب أبادتها(إنتهي)
لا تسألوا المُعلق المشهور وماذا عن غزوات النبي وصحابته وإحتلال وإبادة الشعوب المُستعربة حتي يومنا بالدستور والقانون (دولة مصر إسلامية ولغتها العربية و...... ) .....!!!؟
‏ http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
حجة تخلف المسلمين سببها الإنسان خاصة من ينكر أركان صحيح الإسلام ( لا تسألوا في كيفية ممارسة الدين الصحيح إذا كانت الغالبية العظمي يؤمنون ويعتقدون في صحة أركان الإسلام ولكن دون جهاد بالغزو والسرقة والقتل والسبي والإغتصاب لان السؤال في أمور تبدو مُسيئة) ......!!!!؟.
إذن لا يزال السؤال دون إجابة :
1- متي وكيف يلتزم المُسلم بدين الإسلام ؟
2- ما هي كتب ومراجع ومظاهر وشروط وأفعال وأقوال وتاريخ وأمثلة الإلتزام بالدين الصحيح؟.





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عدلي جندي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - متي يلتزم المُسلم بالدين الصحيح؟