أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - أفضل رد على تدخلات نظام الملالي في المنطقة





اخر الافلام











المزيد.....

أفضل رد على تدخلات نظام الملالي في المنطقة


فلاح هادي الجنابي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


الکلام عن الدور غير السليم الذي يلعبه النظام الايراني و الذي کان خلال السنوات المنصرمة يجري في الاروقة و المجالس الخاصة و خلف الابواب المغلقة، بات اليوم يطرح و بصوت أکثر من عالي بعد أن بات دور نظام الملالي مکشوفا و مفضوحا بالمرة و صار القاصي قبل الداني يعرف سوء سريرة هذا النظام و ماخبأه و يخبأه من شر و سوء لشعوب و دول المنطقة و العالم، وان الوجه القبيح لهذا النظام الذي طالما حاول أن يصور نفسه کحمل وديع قد إنکشف على حقيقته و لم تعد مساحيق الکذب و الزيف و التحريف و الدجل الاعلامي و الفکري تنفع بشئ.
نظام ولاية الفقيه الذي ذاقت شعوب و دول المنطقة الامرين منذ يوم تأسيسه المشؤوم، لم يعد بإمکان هذا النظام الدجال أن يمارس المزيد من عمليات الکذب و الخداع لتمرير مخططاته و مؤامراته و دسائسه، فقد بات العالم کله و بفضل المقاومة الايرانية يعلم بأن هذا النظام يستمد وجوده و بقائه من خلال تصدير الارهاب و نشر الفوضى و الازمات و المشاکل في دول المنطقة، وهو يرى في عدم إستقرار الاخرين و إنعدام الامن لديهم بمثابة اوکسجين لرئتيه الفاسدتين، ونظرة واحدة على الاوضاع القلقة و غير المستقرة في سوريا و العراق و لبنان و اليمن و مصر و مناطق أخرى، تميط اللثام عن الدور المقذر و المشبوه الذي يضطلع به نظام ولاية الفقيه و الذي هو بمثابة الثعبان الخطير الذي ينشر سمومه القاتلة هنا و هناك.
لاريب من أن العديد من الاوساط و الشخصيات السياسية الوطنية في دول المنطقة قد أطلقت الدعوات و النداءات من أجل تحديد او قطع العلاقة مع نظام الملالي و حذرت من الدور المشبوه الذي يقوم به ضد السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و خصوصا ضد الامنين القومي و الاجتماعي، قد جاءت اساسا بعد الدعوات المکررة و المتتالية التي أطلقتها المقاومة الايرانية و التي دعت فيها دول المنطقة و العالم الى سحب إعترافاتها بنظام الملالي الذي يهدد السلام و الامن و الاستقرار و طالبتها بالاعتراف بالمقاومة الايرانية التي تمثل الامل و المستقبل المشرق لإيران مسالمة خالية من الاسلحة النووية، وينعم شعبها بالامن و الاستقرار و الحرية و الديمقراطية.
ان الاعتراف بالمقاومة الايرانية يعتبر اليوم ضرورة إقليمية و دولية وهو أمر يصب في خدمة السلام و الامن و الاستقرار، لأنه کفيل بإزاحة شبح التهديد المستمر لدول المنطقة و العالم و المتمثل بنظام الملالي، وان هذا النظام القمعي الذي خلق و إفتعل المشاکل و الازمات و الفتن لمختلف دول العالم لايمکن حسم مصيره إلا من خلال الشعب الايراني و مقاومته الوطنية فهما الکفيلان بوضع النقاط على الحروف و بغير ذلك فإن الخطر يبقى قائما و يهدد أمن و سلام و إستقرار المنطقة و العالم.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فلاح هادي الجنابي

إجمالي القراءات: 1,615,525
المقالات المنشورة: 730
- برکان قد ينفجر في أية لحظة
- مخاض التغيير
- الاعصار الذي لامناص منه
- مقومات الامن و الاستقرار في المنطقة
- أخطر الاوبئة و الکوارث
- حتمية إحالة ملف جرائم ملالي إيران الى مجلس الامن الدولي
- يطورون الصواريخ و الشعب يتضور جوعا
- المتطرفون لن يعملوا من أجل السلام و الامن أبدا
- مريم رجوي تبدأ بسحب البساط من تحت أقدام ملالي إيران
- إنها الفرصة للتخلص من بٶرة التطرف و الارهاب
- وحش لابد من القضاء عليه
- عندما تکون الکلمة بديلا عن الرصاصة
- قناة الحرية: النضال من أجل الکلمة الصادقة
- دور ملالي إيران في سوريا من الريادة الى التهميش
- لکي لايبقى ملالي إيران الخطر الاکبر على المنطقة و العالم
- لنجعل من عام 2017 عام هزيمة نظام ولاية الفقيه
- لاأسف على الملا رفسنجاني
- من أجل الامن و السلام لشعوب المنطقة
- آلية لمواجهة خطر التطرف الاسلامي و الارهاب
- مشروع قمع الشعوب و مصادرة حرياتها

المزيد.....


أخبار عامة
- روحاني: إيران بلد سلام وعصر الجدران بين الشعوب انتهى
- (بالفيديو) سيرينا تفقد أعصابها في النهائي
- وزير الخارجية الألماني: تطبيق اتفاقات مينسك حول أوكرانيا شرط ...
- قريبا... السائح الروسي في مصر
- هولاند يشير إلى ضرورة أن ترد أوروبا بحزم على ترامب
- فياريال يداوي جراحه على حساب غرناطة
- 40 عسكريا تركيا من الناتو يطلبون حق اللجوء في ألمانيا بسبب ح ...
- غداة قرار ترامب.. منع عراقيين ويمني من السفر إلى أميركا
- 40 عسكريا تركيا يعملون مع الناتو في ألمانيا -طلبوا اللجوء ال ...
- منع عراقيين من السفر من مطار القاهرة للولايات المتحدة بعد قر ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كارل ليبكنخت وروزا لوكسمبورغ / ليون تروتسكي
- قصة مصر فى العصر الإسلامى ، وأكذوبة المدينة الفاضلة / عبدالجواد سيد
- هل أزفت نهاية الاسلام السياسي؟ / رياض السندي
- التاريخ الديالكتيكي لتطور المجتمع البشري / حسقيل قوجمان
- سيرة روزا لوكسمبورغ الذاتية / توني كليف
- الحرب الأهلية في المغرب / عبد السلام أديب
- النظام الاقتصادي الدولي الجديد. / بشير النجاب
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - فلاح هادي الجنابي - أفضل رد على تدخلات نظام الملالي في المنطقة