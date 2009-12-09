

حسام السبع

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:28

المحور: الادب والفن









يعقوب أحزاني

ارمي على وجهِ أشواقي قميصَكِ كي

يعـود لي نبضُ وجــداني فيُحييني

*

ما زال يعقــوبُ أحزاني بـهِ أمـلٌ

برُغــم طـول التنـائي أنْ تناديني

*

أنا البــكاءُ ودمعـاتي بهـا وَلـَه ٌ

فابكــي عليّ بإشفـاق ٍ وبكــيني

*

فإنْ تعــودي يَهـلُّ الفجرُ في عمري

يَخضرُّ رَوضي بُعيد القحْط فارويني



عهد ُ الذبول سيمضي إن أرى أملا ً

وسوف تسري دمائي في شراييني

*

فاقَ انتظاري سنينَ العمـر مُجملها

قد مِـتُّ مِن عَطشي هـيا أغيثيني

*

بلا وصالك ِ تاهت في المدى سُفني

وتهــتُ من غير أن القـى عناويني

*

مُـــدي يديـك ِ إن البـحرَ أغرقني

قولـي.. فصوتك إنقــاذي ونجّيني

*

فإنّ صَمتك ِ طول الوقـت ِ يطعنني

بخنـجرٍ مِن أسىً كـم ظلّ يدميني

*

أنا الـــوفاءُ فلا دهـرٌ يُغيــّرني

ولا فِـراقٌ عن الإخـلاص يَثـنيني

*

ازداد عشقي َ ،لا الهجرانَ ينقصهُ

ولا مســـافة بعديْ عنك تـُنسيني

*

باق ٍ إليــك ِ حنيني ليــس يتركني

هواك ِ باق ٍ كمــا أبقـى على ديني

*

جمـــرُ الهـوى في القلب أحفظـه ُ

مـنذ الصـبا لم يــزل ْ للآن يكويني

*

أنفــاسَ آهــك ِ رُغم البعد أسمعُها

تعاليْ أداويك ِ من عشقي وداويني

*

وإنْ نمــوتُ فأحلى أنْ نموت معا ً

لا شيء دونكِ في الدنيــا سيبقيني















