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يعقوب أحزاني


حسام السبع
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:28
المحور: الادب والفن
    


يعقوب أحزاني
ارمي على وجهِ أشواقي قميصَكِ كي
يعـود لي نبضُ وجــداني فيُحييني
*
ما زال يعقــوبُ أحزاني بـهِ أمـلٌ
برُغــم طـول التنـائي أنْ تناديني
*
أنا البــكاءُ ودمعـاتي بهـا وَلـَه ٌ
فابكــي عليّ بإشفـاق ٍ وبكــيني
*
فإنْ تعــودي يَهـلُّ الفجرُ في عمري
يَخضرُّ رَوضي بُعيد القحْط فارويني

عهد ُ الذبول سيمضي إن أرى أملا ً
وسوف تسري دمائي في شراييني
*
فاقَ انتظاري سنينَ العمـر مُجملها
قد مِـتُّ مِن عَطشي هـيا أغيثيني
*
بلا وصالك ِ تاهت في المدى سُفني
وتهــتُ من غير أن القـى عناويني
*
مُـــدي يديـك ِ إن البـحرَ أغرقني
قولـي.. فصوتك إنقــاذي ونجّيني
*
فإنّ صَمتك ِ طول الوقـت ِ يطعنني
بخنـجرٍ مِن أسىً كـم ظلّ يدميني
*
أنا الـــوفاءُ فلا دهـرٌ يُغيــّرني
ولا فِـراقٌ عن الإخـلاص يَثـنيني
*
ازداد عشقي َ ،لا الهجرانَ ينقصهُ
ولا مســـافة بعديْ عنك تـُنسيني
*
باق ٍ إليــك ِ حنيني ليــس يتركني
هواك ِ باق ٍ كمــا أبقـى على ديني
*
جمـــرُ الهـوى في القلب أحفظـه ُ
مـنذ الصـبا لم يــزل ْ للآن يكويني
*
أنفــاسَ آهــك ِ رُغم البعد أسمعُها
تعاليْ أداويك ِ من عشقي وداويني
*
وإنْ نمــوتُ فأحلى أنْ نموت معا ً
لا شيء دونكِ في الدنيــا سيبقيني





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حسام السبع

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