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غجر البحر .. حياة كاملة على الماء


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:28
المحور: الادب والفن
    


يعيش شعب "الباجاو"، أو من يعرفون بقبيلة "غجر البحر"، في البحار المرجانية الزرقاء بالسواحل الماليزية، ويقضون حياتهم كلها في البحر.
الحياة على اليابسة بالنسبة لـ"الباجاو" أصبحت شبه مستحيلة، حيث يعيشون في قوارب صغيرة، يقضون حياتهم معتمدين على الصيد لكسب الرزق، وتقضي قبيلة "الباجاو" أغلب وقتها في الماء، وبالنسبة للأطفال فهذا يعني المزيد من المرح واللعب والرش بمياه، وفي حال خروجهم من الماء يصابون بدوار اليابسة، وتنحصر شهرة تلك المنطقة، رغم بدائيتها، لدى بعض السائحين في ما تتمتع به من مواقع غطس جميلة، وما يلفت الانتباه فيها، وجود قرى صغيرة مكونة من أكواخ تم بناؤها على ركائز متينة وسط المحيط، واختلفت الروايات حول أصول شعب "الباجاو"، حيث تقول بعضها إنهم شعب منع من العيش في الأراضي الماليزية، بعد هجرتهم من الفلبين، وتقول أخرى إن رجلاً ضخماً جداً، يدعى "باجاو"، أمر شعبه باللحاق به، خلال رحلاته البحرية، لأن البحار ستفيض، ما سيسهل عملية الصيد بالنسبة لهم، وقد سمع سكان المناطق القريبة بقصته، فخططوا لقتله بالسهام، إلا أنه نجا منها، وبقيت سيرته متداولة ومتوارثة عبر الأجيال، وتحكي أسطورة أخرى أنهم ينتمون إلى شعب كان يسكن اليابسة، ويحكمهم ملك له ابنة ابتلعها البحر في عاصفة شديدة، فأمر الملك شعبه بالبحث عن ابنته، فرحلوا إلى البحر باحثين عنها، ولما فشلوا في العثور عليها، قرروا البقاء في البحر خوفا من الملك.
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رابط فيديو: شعب "الباجاو"، أو من يعرفون بقبيلة غجر البحر
https://www.youtube.com/watch?v=fx_gGswM-p8





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عادل محمد - البحرين

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