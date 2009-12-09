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حاكم ديكتاتور


سعيد ذيبان فندي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 17:27
المحور: الادب والفن
    


كان في ظل النظامْ
حكم واحد يترأس جميع الأحكامْ
فكل من يكتبْ.. يعاقبْ بالإعدامْ
ومن يتغزل بالنساء يعاقب بالإعدامْ
ومن ينخرط من الحزب يعاقب بالإعدامْ
ومن يغنِّ
ومن يتجمهرْ
ومن يعشق الحرية
يعاقب بالإعدامْ
ومن يفكر بالسفر حتى في الأحلامْ
ومن يقل إلا للسلطة أي كلامْ
ومن يفكر بالأوراق والأقلامْ
والحب والشعر والحرية
يعاقب بالإعدامْ!!!!!!
كان في ظل النظامْ
حاكم واحد لاحكّامْ
كانت الرحلة البحرية خيالاً واوهامْ
وممنوعاً ان يفكر المرء بالحرية
حتى ولو في المنامْ!
والتحدث عن الحكومة ولو سراً
شرعاً وقانوناً..حرامْ
وتسريح الشَعر حرامْ
وتقليم الأظافرإلا لزوجة الحاكم حرامْ
واحمر الشفاه حرامْ
والتصوير
والجوال
والستلايت
والأفلامْ
جميعها حرامْ
وكل حرام يعاقب بالإعدامْ!!!
في ظل ذلك النظامْ
من يعطِ وردة لحبيبته يعاقب بالإعدامْ
ومن يستفسر في شوؤن البطاقة التموينية
يعاقب بالإعدامْ
ووفق ذلك النظام
شاعر هذه القصيدة
كان لا بد أن يعاقب بالإعدامْ!
ومن يقرأْها
ومن يسمعْها
يعاقب بالإعدامْ
فهنيئأً لكم يا سادتي الكرامْ
لقد ولّى إلى الأبد ذلك النظامْ
ولم يعدْ من يعدمنا على ما قلتُ
فأنعموا بالسلامْ!!





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سعيد ذيبان فندي

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