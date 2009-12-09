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عاجل الملأ الأعلي يجتمع وينعقد


المستنير الحازمي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 16:35
المحور: كتابات ساخرة
    


في تطور عاجل وخطير .. تتحدث الأنباء عن انعقاد مجلس الملكوت الأعلي بقيادة ملك العذاب
وبحضور كل الملائكة الكبار أصحاب الرتب العالية المؤكلين .بالسحاب والبرق والجبال والبحار والموت والحياة
لتباحث بشأن الرد المناسب وأنزال العقوبة الرادعة ببلاد الحرمين بلاد التوحيد مملكة العذاب والجحيم السعودية
بعدما أشيعت عن قيام حفلات غنائية ومهرجانات فنية بجوار الحرم المكي . يحيها مطربون محليون وعرب
وقيام المركز الثقافي بنجد في تنظيم حفلات غنائية مختلطة .. واستخدام المركز لغير مارخص له
وهو اقامة المحاضرات والندوات عن الطهارة وغسل الجنابة وطريقة غسل الموتي وحفر القبور ودفن الميت ..
هاهو ملكوت الله السماوي منعقد وفي اجتماع طاري وهام ومغلق لبحث العذاب المناسب ببلاد الحرمين ..
المجلس الذي لم ينعقد للموتى واللاجيئن في سوريا والعراق واليمن ..وجرام داعش وطالبان والقاعدة وبوكو حرام !!
لكنه ينعقد الآن بسبب الطرب والغناء واللهو !!
وكان لا ينعقد سابقا إلا نادرا للعن إمرأة نامصة أو واشمة أو متعطرة أو رافضة للمعاشرة على الفراش
فكما أهلك الله قوم عاد وثمود والاحقاف وفرعون وقوم لوط بسبب الغناء والحفلات الغنائية الماجنة المختلطة وغير المختلطة ..
ها هو المجلس ملكوت الله الأعلي لا يزال منعقد ..وسيظل منعقد لملايين وملايين وملايين وبلايين السنين قبل أن يصدر بيان بشأن العقوبة المنزلة على بلاد الحرمين !!
هذا وسوف يصدر المجلس المنعقد بيان بشأن موعد العذاب .. وطريقة العذاب .. وكيف سوف يدمر الله شعب الجزيرة العربية بسبب المعاصي والذنوب والغناء واللهو والطرب
وماهي الطريقة المناسبة لمسخهم فالنبي محمد يقول (( ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهوٍ ولعبٍ ثم ليصبحن قردةً وخنازير )) وقال ((ليبيتن قوم من هذه الأمة على طعام وشراب ولهو فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير.
والمجلس السماوي في نقاش وجدال محتدم ..إذا ما كان الله سوف يمسخهم قردة وخنازير ..أم وحيد قرن وفرس نهر وضفادع وتماسيح وزرافات
كل هذه الأمور يتم التابحث فيها ودراستها عن كثب .حتى تكون العقوبة كافية وشاملة ووافيه !!
وفي الأخير لا نقول إلا :
اللهم أنا نعوذ بك من سخطك وتحول عافيتك .. ومن نقمتك وعذابك
فالله لا يرضى إلا عمن يبكون ويسخطون ويفجرون ويرهبون ويفسدون ويقطعون الأيدي و الرقاب ..ولا يغضب إلا عمن يفرحون ويسعدون وينبسطون !!
نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر في السعودية بلاد الحرمين ويلغو الحفلات الغنائية قبل أن تقع الكارثة





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المستنير الحازمي

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