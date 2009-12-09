

الجمعية المغربية لحقوق الانسان

يا ملك الخزعبلات والأساطير والتخريفات والأكاذيب سلمالحكم لإرادة الشعب، وارحل فإنك المطرود المنبوذ المرذول الخائن السمسار التاجر المتاجر بالدين والأفيون والمخدرات.

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 15:12

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







خريبكة – الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية الشعبيةالمستقلة في 28.01.2017.

" المحامي وحقوق الإنسان : أية علاقة؟ وأي ضمير وواجب فمسؤولية؟ وأي دور؟

تشي غيفارا الابن الشرعي و الحميمي لبطل حرب التحرير الشعبية وأسد المقاومة وتنين الكفاح الوطني وصقرالثورة العالميةالمحلق محمد ابن عبد الكريم الخطابي.

ابن الزهراء الزهراء ابن عبد المعطى ابن الحسن ابن صلاح الدين ابن الطاهر محمد محمد فكاك.

" يأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين"

عندما يتحول مكتب عبد الله أبو طاهر المحامي بهيأة المحامين المحترمة الموقرة المحصنة التي لا نكن لها إلا التبجيل والإجلال والتقدير والتوفيق إلى مبغى وبيت للعهارة والدعارة للقذف والشتم وتوجيه الطعنات الرخيصة وأحاديث الافك و الاثم والنميمة والعدوان واصطناع التهم المزيفة المزورةالكاذبةالخاطئة الملفقة وإصدار الأحكام المسبقة في حق الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان، جرى هذا الاعتداء الشنيع والفظيع بحضور وشهادة مناضلةعضوة في المكتب المسؤول عن تسيير وتدبير شؤون وشجون وهموم الفرع المحلي للجمعية بمديتةخريبكة منذ أيام قليلة فقط ليبرهن هذا المأجور والأجيروالعميل والمرتزق والخائن والمندس في صفوف هيأة الدفاع، وهو وفقا لتعاليقه وسلوكاته وتصرفاته وأيديولوجيته الرجعية اللأخلاقية اللامسؤولة وتخريفاته وخزعبلاته وترهاته وأضاليله وأكاذيبه وتصاغره ليؤكد عن جهله وجهالته وعدم جدارته واستحقاقه لاحتلال منصب في صفو هيأة الدفاع ، علما أنه يجسد بالملموس أفضلية واختيارية منصب "مخبر بوليسي أو شيخ أو مقدم الجي" بالمقارنة بعراقة ونبالة وجدارة وشهامة وشموخ وعلو وسمو ورفعة الأستاذ المحامي كما علمنا وطننا الجريح المسحوق المستعمر المستوطن المستلب.

لكن هذه العدوانيات الرعناء ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي لاتحتاج إلى المدائح الرخيصةالمبتذلة في أشكال عداءات مدفوعة الآجر مسبقا ويتراكض من أجل القيام بها كل الفاشلين العاجزين بنيويا وعقليا وإبداعيا وأخلاقيا،لأن اختيارات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمغرب و ممارساتها وأعمالها ومكتسباتها ومواقفها الوطنية والديمقراطية والإنسانية الصلبة الشامخة والتي لا تستطيع أيةجهة تابعة ومن صنع السلطة الاستبدادية الديكتاتورية السرطانية العنصرية الفاشية النازية الأوتوقراطية الثيولوجية النيوكولونيالية النيوكومبرادورية الأمريكية الإسرائيلية الصهيونيةالمعادية للجمعيةالمغربية لحقوق الانسان الإدعاء بالتطاول والتسامي على الجمعيةالمغربية لحقوق الانسان بالمغرب، لأن عاشقات وعشاق هذه الجمعيةالديمقراطية العقلانية قد تسامى عشقهم وتعالى حبهم حتى ما عادوا يتحملون أو يطيقون تعاليم وإملاءات الإخصائيين والجنسيين المثليين.

ولكن هنا جوابي على ادعاءات وافتراءات وأضاليل وأساطير هذا المحامي المدافع الرخيص البخيس الخسيس عن مصالح أسياده من كبار إقطاعيي وملاكي الأراضي والثروات واستغلال الخيرات المتدفقة على أنهار وأجواف وأعماق وآبار مدينة خريبكة – الخير أبقى- المدينة – الزهرة - الوردة – الياسمينة – السنديانة –الجوهرة التي ابتلعها الخطافة- الشفارة،وأكل خيراتها وفوسفاطها ومعادنها وذهبها وفضتها فرعون وكلابه وعصاباته وخنازيره وذئابه وثعالبه وهاماناته وجنوده ورهبانه وكهانه وعلماؤه وفقهاؤه المختصون المولعون بدم الحيض والنفاس والنطاح والنكاح.

إنه كنا سنغض الطرف فلا نرد على قملة وبرغوثة شاردة للعصابات المسيطرةالمهيمنة بلا أفق ولا أمل لولا أن تصريحاته بحق الجمعية المغربيةلحقوق الإنسان كانت فيقلب مكتب استخباراته واستعلاماته البوليسية ومقرونة باستنتاج خطيرللغاية.، ولولا أن اعتداءاته وهجوماته العدوانيةضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جاءت في إطار الحملات الصليبية التتاريةالمغولية السلجوقية المملوكية الإرهابية الإخوانجية الإسلامنجية الظلاميةاليمينية بتحالف مفضوح ومكشوف مع الملكية الجلاوية الليوطية اللاوطنية اللاديمقراطية اللاشعبية التابعةعضوياوبنيويا للامبريالية والاستعمار الجديد والصهيونيةالعالمية، بهدف تدمير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وانتهاك كرامةالمواطنة المغربيةوالمواطن المغربي و التخطيط وحبك الدسائس والمؤامرات والتواطؤات والخيانات لإعدام جماعي وإزالة شعب بكامله من الوجود على الأرض.

كيف نلتزم صمتا رهيبا أمام هذه الحملات الهجوميةضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قبل ومن طرف جيش عرمرم وشرذمةوجوقة من حشرات عصابات النظام الملكي وهي الذريعة الأشد انتشارا للتغطية وإخفاء الأزمة البنيوية السياسيةوالاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية، وبالتالي تريد هذه العصابات من وراء مزاعمها ضد الجمعية أن تبعد المثقفات والمثقفين من مختلف التخصصات عن ارتباط المحامي والاستاذ والمهندس والفنان والمعماري والتاريخي والأديب والشاعر والملحن والرسام والصحافي والمغني والموسيقي والقاضي ارتباطا عضويا بالبروليتاريا من العمال والفلاحين والنساء والشباب وعموم الكادحين والمثقفين الثوريين.

إن هجومات المدعو" المحامي" يستهدف إبعاد وإقصاء الشباب من أن يشاطروا شعبهم ووطنهم همومه وقضاياه، هذا الوطن – المغرب الذي نطمح أن نبنيه على أساس المواطنة وليس على أساس العبودية والاستعباد والاستثمار والاستغلال والاحتكار.

لقد فزعت عصابات النظام الملكي الاستبدادي الديكتاتوري الافتراسي من تزايد وتصاعد نمو ونفوذ الجمعيةالمغربية لحقوق الانسان وانتشارها حتى غدت أنشطتها تؤثر في الشعب تأثيرا فعليا واسعا وفي العمل على تغيير أنماط معيشة الناس وفي تنشيط أفكارهم وأدمغتهم وعقولهم وقلوبهم وضمائرهم ومواقفهم السياسية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية رغم جميع أشكال القمع والتخريب والدمار والحصاروالتجويع.

لكنك جئت متأخرا يا هذا العميل المرتزق ، فإنني أذكرك أنه لأول مرة في التاريخ المغربي الوطني، استطاعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نتيجة الدعم السياسي الواسع من طرف جميع الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية والثقافية أن تجعل الجمعية تعكس حياةالناس وتساهم بوسائلها المحدودة في تشكل وعي الجماهيرالشعبية وعموم الكادحات والكادحين، بل وما كان لأقرانك كل هذه الحماقات ومن السفهاء المس بكل هذه الوقاحة بشرف وكرامةوسمعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لولا تعاظم دورها ومكانتها واستحاقها على الدوام في حياة المجتمع المغربي

سيكون خيرما أرد به على هذا المحامي السمسار في أخلاقيات الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقيةوالثقافية الديمقراطية الاشتراكيةالعقلانية العلملنية المعارضة والمعادية لنظام عصابات الموساد البوليسي الإسرائيلي المحتل المستوطن للمغرب تحت كوفيات الدين والشرف النبوي بقول الشاعرالعربي أحمد المتنبي:

وإذا أتتك مذمتي من ناقص ( سافل –سافه –ساقط)

فهي الشهادة لي بأني كامل. إن الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان هي شمس الحرية، نبراس الحقيقة،فجر الإنسان المغربي الجديد نحو الأنوارية والتنويرية والحريات الديمقراطية والمساواة والإخاء والتضامن والكرامة الانسانيةوالاستقلال السياسي والسيادة الشعبية وإرادة الحياة والإنسان ومنع التمييز العنصري والعرقي والديني والمعتقدي والمذهبي والطبقي والطائفي والعشائري والقبائلي ضد المرآة وحق الشعب المغربي في تقرير مصيره بنفسه ولنفسه ومن نفسه دون وصاية دينية إرهابية ظلامية إظلاميةإخوانجية إسلامنجية أو عائلية جلاوية ليوطيةاستعمارية إسرائيلية امبريالية أمريكية صهيونية محتلة ومستوطنة وأجنبيةمعتديةغازية لعينة.

لكن :

" من يهن يسهل الهوان عليه.. ما لميت من جرح آلام.

على قدرأهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم.

هكذا سيلاحظ الجميع أن الكلاب المأجورةالمسعورة المنبوذة كالجلود الدنسة النتنة الجرباء ، فبقدر ما تبدع وتتقدم خطوات للإمام كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و معها كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابيةوالثقافية والفنية الملتزمة بالوقوف المبدئي الثابت ضد الاعتداءات السافرة على حقوق الإنسان بالمغرب والكرامة الإنسانية والمواطنة الحقة، بقدر ما تشتد البغضاء والكراهية والأحقاد السوداء الدفينة " المقدسة" المسعورة ضدنا، والقيام باختراعات الأكاذيب والتقولات الزائفة خدمة لأعداء الحريات الديمقراطيةوكرامة المرأة وحقوق الإنسان.

نحن مع أي نقد مبدئي فكري بناء لكننا سنتصدى لجميع تجار وبائعي الضمير الوطني للقيام بأعمال الإرهاب الفكري والديني والأيديولوجي والسرطان الإخوانجي الاسلامنجي مع ما يعرف ويتميز به من مظاهر التسيب الفكري الأخلاقي والابتذال العقائدي السوقي الرأسمالي الوحشي البربري الهمجي الوحشي وضيق الأفق الجمالي والأخلاقي والوطني والإنساني المضاد للثورة .

فهذا البائع والشاري " الكاري حنكه" والمدافع عن عصابات ومافيا إسلام المخدرات والحشيش والأفيون، فلماذا لم يقل ولو جملةبسيطة ودالةوذات معنى ضد هذه الكلاب والجراء والبغال والخنازير واللصوص في الولاية والعمالة والباشويةوالمحكمة والأجهزة البوليسيةالقمعيةالموسادية الاسرائيلية الصهيونيةالذين حولوا مدينة خريبكة إلى صحارى عطشى خاوية خاليةعلى عروشها من المشاريع الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية والثقافية والفنية والعلميةوالصناعية والتكنولوجيةوالسينمائية والمرسحيةوالموسيقية والغنائية ، لأن مدينة بلا هذه المؤسسات وبدون إرادة وأغاني الحياة هي أودية لا مياه فيها ، هي مباعر مزابل لاربيع فيها؟ لماذا لم تشر يا حضرة المحامي إلى الحياة والأوضاع والأحوال الشعبيةوالعمالية والفلاحيةو الزراعية والنسائية والشبابية على مستوى الدخل الفردي وكذا المنتوج الجماعي وحجم المنتجات الصناعيةوالإبداعية والابتكاريةوالخلق وعدد المصانع والمزارع والمعامل والكليات والجامعات والثانويات والإعداديات والمدارس العمومية الديمقراطية العلمانيةالمجانية الجماهيرية الشعبية المستقلة في المدينة الفوسفاطية.؟

كم يحلو لك يا من رضيت وارتضيت بأن تنكون مع الخوالف والخالفين عن النضال الوطني والإجماع الشعبي علىاللنهوض للثورةوالثأر، النهوض كهبوب الإعصار، ورجم أعدائنا بالنار، والهتاف بالصوت الهدار: الثورة.. الثورة.. الثورة رمز الثوريات والثوار، شعارالحرائروالأحرار.

فاقعد مع الخائفين المتخاذلين الخائنين التركين من الانطباعات لأول زائرة وزائر:" أن هناك في المغرب عشرات من باعة وتجار وقتلةوكتبةوكذبة التخريف والتخويف وتكريس نظام عصابات ومافيات وسرطانيات وفاشيست وعنصريات نازية تعبد آلهة كاذبة منهارة مقرونة بكم مسيلمات الكذبة ويهودات خائنة بائعة مسلمة للموت موسى و ابن مريم عيسى المسيح و أبي الزهراء أحمد.

في بلاد يقوم فيه الصراع الطبقي على أشده ما بينمعسكرين متناقضين تناقضا جوهريا رئيسيا: معسكر الطبقات الإقطاعية الفيوداليةوكبار البرجوازية المالكة الاحتكارية الاستثمارية للأراضي والماكينات والمؤسسات والإنسان و ما بين الطبقة البروليتاريةوالفلاحين والنساء والشباب والمعطلين والمحرومين والمثقفين الثوريين، في هذا المجتمع لابد أن تتميز الثقافة بمبدأ الحزبية الذي صاغه لينين فلادمير إيليتش في مقاله " التنظيم الحزبي والأدب الحزبي" وقد وصف فيه لينين أهم سمات الأدب الفني، الشعبي حقا والمرتبط مباشرة بلالبروليتاريا وحزبها وأكد أنه نقيض لذلك الأدب الذي يعلن قولا أنه حر ولكنه مرتبط عمليا بالعلاقات البرجوازية" وبالتالي لا تتعب نفسك حضرة المحامي المدافع الرخيص عن مصالح الطغمة الملكية الإخوانجية الاسلامنجية الارهابية الاسرائيلية الامبريالية الأمريكيةالصهيونية، فإن الجمعيةالمغربية لحقوق الانسان خلقت وستظل جزءا لا يتجزأ من القضية البروليتارية والجماهير الشعبية و لا معن لها إذا لم تكن في خدمة الشعب وأن " الشفارةوالقمارةواللصوص والقتلة هم أمثالك ممن يقفون موقف العداء والبغضاء والحقد" المقدس" ضد الموجعين المظلومين من الكادحين والجائعين والمقموعين والمحرومين والمهمشين والمرضى...

عاشت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قلعة شامخة صامدة كالنسر فوق القمة الشماء و ذات كبرياء رغم الداء والأعداء.

اللعنة ومليون لعنة على حفدة بنجريون والبغدادي والجلاوي وبنكيران والخطيب وكل الخونة والمشبوهين والعملاء والمرتزقة ومصاصي الدماء وأكلةاللحوم والمتاجرين في شرف الشعب والوطن فشوهوا وجه الإنسان المغربي بل حتى شوهوا حتى وجه الله كرمز للحرية والكرامة والسمو واللأنوار والخلق والإبداع والحب والجمال والعشق والمساواةوالعدالةالاجتماعيةوالتضامن والتسامح والتقدم وحرية العقيدة.

" ولوشاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" لا إسراف في الدين قد تبين الرشد من الغي"

فكيف يرضى المحاميات والمحامون بأن يصدر العداء " المقدس" ضد الجمعيةالمغريبة لحقوق الانسان من مكتب أستاذ محام حول مكتبه إلى بطن ورحم للتطرف وميدادن للاستبداد والظلمة الظلماء؟

تشي غيفارا ابن الزهراء الزهراء محمد محمد فكاك.









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