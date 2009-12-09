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عراق للبيع


حبيب محمد تقي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 14:22
المحور: الادب والفن
    


عراق للبيع ..
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أقيموا الحِداد
العراق سيق الى المزاد
سيادته مباحة داد
منابع مياهه
يلوي ذراعها
العثماني بالعداد
ونفطه
للعنتر الامريكي الشداد
والعرش
عاد لكسرى
ورستم يسرح ويمرح في بغداد
- حبيب محمد تقي -





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حبيب محمد تقي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - عراق للبيع