التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - عراق للبيع
|
|
عراق للبيع
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تموز .. موت وقيامة
- قدرنا الحرون
- اللوحة الثالثة / مطلعها كان يا ما كان
- اللوحة الثانية
- شفق وغسق ..
- وَهم في زحمةِ الهم
- نص غنائي // اليوم يوم البنوتات
- إهداء الى أم التوأمين ..
- -المنايا ولا الدنيا-
- ابعد من الخطوط الحمراء ...
- برزخكِ .. غيابهم وحضوركِ
- نص غنائي ، على طبق من صباح ..
- الأنا نبي ..
- ابراهيم البهرزي .. (( سلطان بلا حريم ))
- أعلنتك مفقود
- حلم على شفا أُفُول
- الضوء صيد
- جريمة لم تضع آثامها
- نص غنائي قبل الغروب
- نص وتناص
المزيد.....
- لوفيغارو: عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي مجرد مسألة شكلية ...
- شريف الشافعي يوقع في الولايات المتحدة عقد نشر ديوانه -إنسان ...
- اليزمي: المغرب عرف قفزة مهمة في المجال الحقوقي
- صحيفة (لاندبنون) المالية: المغرب يواجه تجاوزات لإعاقة عودته ...
- وفاة الممثل البريطاني جون هورت بعد صراع مع السرطان
- بالصور؛ الترجمة الكاملة للدستور السوري الجديد
- الثقافة بنكهة سياسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
- وفاة الممثل البريطاني جون هورت بعد صراع مع السرطان
- وفاة الممثل البريطاني جون هرت
- سينمائي عراقي يقاطع مهرجان ميامي بسبب ترمب
المزيد.....
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حبيب محمد تقي - عراق للبيع
|