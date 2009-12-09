

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 14:22

المحور: الادب والفن









الأطفالُ في وَطني

يَبحثونَ عن الفَرح

فَكلُّما رَسموا أحلامَهُم البَريئة

على سَطحِ مَنازلِهم

تَقيأتْ السَّماءُ مَطراً

على شَكلِ ممحاة......

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أنا وَحدي

بَينَ هؤلاء اللاأحد

مَهوسٌ بِالبَقاء

لأفتحَ نَوافذَ الأنتِظار

في جُمجُمةِ الوَقتِ الصَّلد

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ياصَديقي

لَم أعدْ مُتيقناً

أنَّ ثَمة شيءٌ يَستطيعُ تَرتيبَ المَشهد

وَأنتَ قابعٌ في نَفسِ الخُرافة !!

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نَحنُ اللاجئين

حُروفٌ بَائسةٌ

يَكتبُنا الضَّياع

على صَفَحاتِ كتابِ الأرض

لايُجيدُ أحدُهم قراءتَنا

سوى المَوت

فَكمْ هو مثقفٌ بنا أذن !!

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كلُّ رسالةٍ مِنكِ

قّادرةٌ على رَفعي الى السَّماءِ سَريعا

أشبهُ بِذلكَ الدُّعاءِ النَّافذ

من قَلبِ أمي ...

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بعدَ أن صَدمتني الأيام

دَخلتُ في غيبوبةٍ من الوَجع

ماعدتُ اعرفني

أقفُ أمامَ المرآةِ طويلاً

لأحفظَ مَلامحي

وَبعدها أنسى

أنسى من أكون !!

لكنَّني مُتيقنٌ

إني شَديدُ الشَّبهِ بِالدُّموع

وَليسَ ليَّ أربعونَ شَبيها فحسب

هُناكَ مِئات مِمن هم أنا

أراهُم يِتساقطُونَ ليلاً

وَاحداً تِلو الآخر

من عَينِ أمي…

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اسرقُ سَجائرَ أبي

أضعُها تَحتَ سَريري الحَزين

خَوفاً على صَحتهِ المُتواضعة

مُتناسياً أنَّ سَريري

يُدخنُ مَاسرقتُه

كلَّما بَدأتْ جُوارحي بِالهِذيان !!

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مُنذُ عدة أيام

وَأنا أشعرُ بِشيءٍ غَريب

كأني أكرهُ تَكتكةَ السَّاعات

وَصَورَ التَّقويم

وَصَورَ المَوتى

وَصَورَ المَشاهير

وَلا أحبُّ شيئاً

سِوى صُورتي في المِرآة

وَأنا اصففُ حُزني الأبيض

رُبما لأنني :

مَولودٌ من فَطرِ الأرض !!

أو من تَشققِ أقدامِ أمي !!

أو من عَقبِ سِجارةِ أبي

المَزروع في عَتبةِ الدَّار !!

أو لأني مُتُّ قبلَ الآن

وَلَم يَجدوا جُثتي !!

فأنا آخرُ ما اتَذكرهُ

عَصفَ إنفجارٍ

دَاعبَ جَسدي بِألفِ شَظية

قَبلَ أن ينتابني هَكذا شُعور !!

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السَّلامة

تَركنُ خارجَ نِطاقِ الوَطن

وَالطُّفولةُ وَالعَصافرُ وَالمَوتى

يُداعبونَ شُوارعَهُ المُمزقة

بَعدما يَمسحُونَها بِمؤخراتِهم

مُعظمَ الوَقت

ثُمَّ يَغسلُونها بِدمِهم المَنثور

إلا أنا وَهذهِ الحُفرةُ الصَّغيرة

نَعتاشُ على حُبٍّ قَديم

أنا بُلبلٌ وَهي غُصنٌ يَابس

نَحبُ بِعضنا بِشدة

لِدرجةٍ أننا نَتشاركُ البُكاءُ والعَدم

وَكلُّما قلتُ لَها : أحبُّك

ردَّتْ عليَّ بِكلِّ حَنان:

إنا للهِ وإنا إليهِ رَاجعون