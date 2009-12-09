

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 14:21

المحور: كتابات ساخرة









صديقي و حبّة القمح والدجاجات الشرسات





أحد "الأصدقاء" يعتقدُ اعتقاداً راسخاً ، بل ويؤمنُ ايماناً عميقاً ، بانّهُ حبّة قمح .. وانّهُ يرى باستمرار مجاميع كبيرة من الدجاجات الشرسات الجائعات وهي تركضُ وراءهُ بقصد التهامه.

أنا ، والأهلُ والأصدقاءُ الآخرونَ ، والعائلة ، مع عددٍ كبيرٍ من الأطباء الاختصاص (في الداخل والخارج) ، شاركنا جميعاً في حملةٍ "وطنيّةٍ" واسعة لإقناعهِ بأنّ ايمانهُ هذا زائف ، وانّهُ يُعاني من أوهامٍ ووساوس قهريّة شديدة ، وانّهُ في حقيقة الأمر ليس حبّة قمحٍ ، ولنْ يكون كذلك أبداً ، وأنّ لا دجاجات شرسات يركضنَ وراءه .

بعد أشهرٍ مريرةٍ من الجهود "الأمميّة" الكثيفة ، تمّ اقناع هذا الصديق العزيز بأنّهُ ليس حبّة قمحٍ ، وانّ لاوجود لدجاجاتٍ شرسات يركضنَ وراءهُ بقصد التهامه.

صباح هذا اليوم ، جاء هذا الصديق مذعوراً الى بيتي ، وأخبرني بأنّهُ بعد أن اكتسبَ الشفاء التام من "ايمانه" السابق بوجود حبّة القمح ، والدجاجات الشرسات ، بات الآن يواجهُ مشكلةً جديدةً عويصة.

قلتُ لهُ وأنا مذعورٌ بدوري : ماهي المشكلة الجديدة العويصة يا صديقي ؟ هل عاد اليكَ ايمانك السابق بوجود حبّة القمح ، والدجاجات الشرسات ؟؟

اقتربَ صديقي منّي ، وهمسَ في أذني بذهول : بقدر تعلّق الأمر بي ، فقد اقتنعتُ بأنّني لستُ حبّة قمحٍ . ولكنّ المشكلة لم تعُدْ مشكلتي . إنّ المشكلة الآن هي مشكلة الدجاجات الشرسات.

إنّ الدجاجات الشرسات .. لا يقتنعنَ بذلك.