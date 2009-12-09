

موقفنا.بيان تضامن ضد عدوان عصابة آل سعود البربرى على الشعب اليمنى .لا للانقسام الطائفي والحرب الأهلية !نعم لحكومة جماهيرية

تيار الكفاح العمالى - مصر

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:21

المحور: الارهاب, الحرب والسلام







..عاميين وال سعود وحلفاؤها من مرتزقة يمارسون العدوان والقتل على الشعب اليمنى .عاميين وتقود ال سعود حملتها البربرية لاعادة اليمن الى ماقبل التاريخ مستهدفة الاطفال وغير بعيد استهدافها للتلميذة اشراق الاسبوع الماضى وهى فى طريقها للمدرسة صباحا .اليمن كان مقبرة الاستعمار الانجليزى فى يونيو 1967 ابان نكسة يونيو كان ينتر على المحتل الانجلزى بطردة مهزوما دون توقيع اتفاق جلاء عن اليمن فى الجنوب.ال سعود تقود هذه العصابة من المعتدين غير مستفيدة من تاريخ تحرر الشعب اليمنى بداية الستينات 63 ويونيو 67 بطردة المحتل الانجليزى اثناء الانسحاب العسكرى للجيش المصرى من سيناء تحت القذف الصهيونى . .ان التحالف العسكري لقوى أجنبية رجعية يهاجم الشعب اليمنى كافة جنوبة وشمالة بقيادة وتمويل العربية السعودية ويشمل جميع الممالك الأخرى من شبه الجزيرة العربية (باستثناء عمان )بالإضافة إلى الأنظمة الرجعية في مصر والأردن والسودان والمغرب وباكستان .وبالإضافة إلى ذلك مدعومة أيضا من قبل القوى الامبريالية الغربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك إسرائيل .في هجوم اطلقت عليه الرياض اسم "عاصفة الحزم" حوالي مائة من الطائرات الحربية السعودية بالإضافة إلى قوات تحالف تهاجم المتمردين الحوثيين في سبع مدن يمنية مختلفة .في طفلا .وقد أرسلت مصر أيضا السفن الحربية 25 شخصا على الاقل بينهم 092 الأيام السبعة الأولى من العدوان، قتل 21,111 جندي على الحدود .وبالإضافة إلى ذلك فقد حشدت المملكة العربية السعوديةضد اليمن، وأعربت كل من مصر، والأردن، وباكستان استعدادها للمشاركة في الهجوم البري أيضا.

ويدين تيار الكفاح العمالى .مص (الاشتراكى الثورى )والديمقراطيين، والمعاديين للامبريالية والاشتراكيين في اليمن والعالم ويدعو تيار الكفا ح العمالى .مصر لسعي للدفاع الاستقلال الوطني في اليمن وهزيمة عصابة آل سعود الرجعية المعتدية.

.في حين أن الحرب الجارية في اليمن تعكس محاور مختلفة من الصراع، فان القضية الأهم حاليا هو هجوم القوى 0 . "الرئيس "عبد ربه منصور هادي ، الرجعية الأجنبية الكبيرة ضد استقلال اليمن من أجل تنصيب خادمهم المطيع الرجعي ،" بينما العاهل السعودي الملك سلمان و المشيخة النفطيه الرجعية الاخرى يدعون بأنهم يشنون "عملية لمكافحة الإرهاب هي في الواقع تمثل قوى تابعة للأنظمة العربية القديمة .وهي تمثل تحالفا من الطبقات الحاكمة على مقدمتها السعودية ترتبط ارتباطا وثيقا مع القوى العظمى التي تدعم بلا حياء ، وكذلك حكومات الخليج الملكية الأخرى و التي تنحل وتفسد و تقوم بتمويل الانقلاب المتعطش للدماء انقلاب الجنرال ، الطغاة الهاربين مثل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي شخص, وسحق الانتفاضة الشعبية في البحرين 2111 في مصر والتي أدت إلى أكثر من 6000 شهيد .وعلى نحو مميزيعتبر نظام الجنرال السيسي جزء من هذه العصابة من المعتدين .ويرافق ذلك من قبل، 5100 في مارس الملكية الموالية للغرب فائقة الرجعية المغربية التي لديها عقود من الخبرة في الاضطهاد القومي للشعب الصحراوي في الجزء الغربي من الصحراء (مرة أخرى تحت ذريعة "عمليات مكافحة الإرهاب .)"وأخيرا، اكتمال هذا التحالف من قبل النظام الباكستاني من رئيس الوزراء نواز شريف الذي يطلق أيضا "عمليات مكافحة الارهاب "ضد شعبهم في بلوشستان، وزيرستان وخيبر باختونخوا .لديها علاقات وثيقة تقليدية بترودولارية مع المملكة العربية السعودية التي هي بأمس الحاجة إليها .أضف إلى ذلك أن الجيش الباكستاني لديه تاريخ طويل من ارسال قوات لدعم دول الخليج الفاسدة و التي لا تمتلك أسباب لكي تثق بشعوبها ( .آخر مرة فعلت باكستان هذا كان خلال قمع الثورة المضادة للثورة البحرينية).

والرغبة من ، .باختصار، فإن عصابة آل سعود من المعتدين هذه تمثل في نهاية المطاف الثورة المضادة القصوى .في نفس السياق يدعم الطبقات الحاكمة القديمة في سحق الثورة العربية والعودة إلى النظام القديم ما قبل عام أن يشاهد رجعية الجنرال السيسي والملك سلمان في القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية لتشكيل قوة عسكرية مشتركة من 0 حوالي . جندي من النخبة تدعمها طائرات وسفن حربية ومدرعات خفيفة 1,111

.قرر التحالف الرجعي من الملوك والطغاة غزو اليمن بعد دميتهم، عبد ربه منصور هادي، والذي اضطر على الفرار 2 من البلاد لوصول المتمردين الحوثيين مدينة عدن الجنوبية .ونتيجة لإطاحة هادي، اضطرت الإمبريالية الأمريكية لإزالة الأفراد العسكريين وعملاء المخابرات من اليمن .وبالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا وحلفائها في أوروبا الغربية أغلقت سفاراتها في صنعاء .الملك سلمان وشركائه مصممون على السيطرة على البلاد إما عن طريق احتلال أجزاء منه مع القوات البرية أو عن طريق إجبار المتمردين على قبول المفاوضات التي من شأنها أن تؤدي إلى إعادة فرض الهادي، الذي فقد أي دعم شعبي في اليمن، كرئيس للبلاد.

.عصابة آل سعود المعتدية تسعى لإخضاع اليمن ليس فقط من أجل تقديم ضربة أخرى إلى الثورة العربية ولكن أيضا 2 من أجل السيطرة على هذا البلد الذي يحتل موقعا استراتيجيا للتجارة العالمية .من يسيطر على اليمن، يسيطر على باب يسيطر على قناة السويس .وهذا ، المندب (اليمن بوابة )وبعد ذلك خليج عدن وجزر سقطرى .من يسيطر على باب المندب هو أيضا السبب في أن القوى الإمبريالية الغربية تدعم حرب السعودية على اليمن.

.يخشى التحالف الذي يقوده السعودي من أن فوز حركة الحوثي قد يؤدي إلى تعزيز القوة الإقليمية الإيرانية وبالتالي 7 المملكة العربية السعودية وإسرائيل .وقد ازداد هذا الخوف مع الصفقة المبرمة مؤخرا بين ، إضعاف منافستيها القديمتان القوى العظمى وإيران حول استخدام الطاقة النووية.

.إن الشعب اليمني يفهم جيدا أن العدوان السعودي الحالي هو هجوم على الاستقلال الوطني في البلاد .وقد انعكس ذلك 8 نيسان وكذلك مسيرات مماثلة في تعز وعمران .وهتف الناس "الموت 0 من خلال مظاهرة ضخمة حاشدة في صنعاء في لامريكا "و "الموت لاسرائيل "و "فليسقط العدوان السعودي "!الشعار الشهير اخر ان "من صنعاء إلى القطيف، فإن الثورة لن تتوقف "في اشارة الى مدينة القطيف في شرق المملكة العربية السعودية .هناك دعوات شعبية لمقاطعة البضائع الذي أحرزته البلدان التي تشارك في الحرب التي تقودها السعودية من العدوان .منذ بداية الهجوم السعودي، كانت هناك تغييرات مهمة في وجدان الشعب اليمني .اليوم، كثير من الناس الذين لم يؤيدوا المتمردين الحوثيين، بما في ذلك العديد من يعتبرون الآن بان 1990 وكذلك من أنصار الحزب الاشتراكي القديم (الذي حكم في جنوب اليمن حتى عام الهجوم الأجنبي هو القضية الرئيسية .اليوم غالبية الشعب اليمني والشيعة وكذلك السنة، يدعمون النضال العسكري بقيادة الحوثيين ضد العدوان السعودي.

وندين من مصر موقف الاشتراكيون من الثورة اليمنية وكذلك انتفاضة شعبية 5100 أجبرت الثورة اليمنية صالح على الفرار من البلاد في عام ضد الهادي ولماذا لم يناضلون من أجل برنامج مستقل للطبقة العاملة .وفي وقت لاحق، عندما تولت حركة الحوثي على السلطة، فإن، تحول الصراع إلى حرب أهلية طائفية والتي لا يمكن للاشتراكيين دعم أي طرف فيها . ومع العدوان السعودي طابع الحرب الأهلية قد تغير مرة أخرى .أصبحت الآن حربا عادلة لللدفاع الوطني ضد العدوان الخارجي من عصابة آل سعود .يدعم الاشتراكيون النضال العسكري بقيادة المتمردين الحوثيين ضد المعتدين الأجانب وأتباعهم اليمنية دون إعطاء أي دعم سياسي لهم.

.مرة أخرى فإن التطورات الأخيرةبعد عايين من عدوان ال سعود على اليمن . تعكس تراجع الولايات المتحدة كقوة إمبريالية مهيمنة . على شن حروبها بواسطة قواتها الخاصة ومجبرة على سحب قواتها (العراق وأفغانستان القوات العسكرية للحلفاء (أي الجيش العراقي ضد الانتفاضة السنية، والسعوديين ضد اليمن .)وبالإضافة إلى ذلك فإنها مجبرة على البحث عن حلول وتسويات مع أندادها السابقين مثل ديكتاتورية الأسد الرجعية في سوريا أو النظام في والتي وبشكل مؤقت هدأت الحرب الأهلية في أوكرانيا و طهران .وبالمثل، تواجه الولايات المتحدة نكسة مع اتفاق مينسك .وفي الوقت نفسه، القوى العظمى الامبريالية الجديدة مثل روسيا والصين تلعب دورا هاما في السياسة العالمية كالدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي.

ويدعو تيار الكفاح العمالى من مصر القوى الاشتراكية والشيوعية واليارية (ناصريين وبعثيين )الالتحام في الدفاع الوطني والنضال من أجل هزيمة عصابة آل سعود .وينبغي عليهم دعم النضال العسكري بقيادة المتمردين الحوثيين ضد المعتدين الأجانب وأتباعهم اليمنية دون أن يعطوا أي دعم سياسي لهم. يجب على الثوار أن يدعوا قيادة الحوثي لتوفير الأسلحة للعمال والمظلومين والمساعدة في تشكيل ميليشيات شعبية .وينبغي عليهم أيضا أن يعارضوا خلط الحوثيين في بين معاداة الصهيونية (التي هو الصحيح تماما )والشوفينية المعادية لليهود، ينعكس في شعارات مثل "اللعنة على اليهود "والذي هو رجعي تماما .

. وعلى الاشتراكيين اليمنيين النضال من أجل تشكيل جمعية تأسيسية ثورية .وينبغي أن يكون لمندوبيها قابلية للسيطرة من قبل الجماهير الشعبية ومنفتحين ليستذكروا من قبلهم .ينبغي لهذه الجمعية العمل على وضع دستور جديد للبلاد في أجل توحيد العمال والفقراء بغض النظر عن المعتقدات الدينية الخاصة بهم .يناضل الثوار في مثل هذه الجمعية لبرنامج اشتراكي.

.إن مهمة الطبقة العاملة والفلاحين والفقراء هو المضي قدما في تشكيل منظماتهم المستقلة .ينبغي أن نكافح لتأسيس 00 كذلك الميليشيات المسلحة الشعبية .مجالس كهذه ينبغي أن تبنى عن ،مجلس شعبي جديد قائم عن مجالس ديمقراطية للعمل الجمعيات العادية من العاملين في أماكن عملهم والجماهير الشعبية في الأحياء وقراهم .ومن الواضح أن هذه المجالس والميليشيات قد تصطدم قريبا مع قيادة الحوثيين البرجوازية الصغيرة والتي تحاول بيروقراطيا السيطرة على المقاومة الشعبية .يجب أن يكون الهدف النهائي إزالة قيادة الحوثيين والمضي نحو "ثورة ثانية "التي من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة العمال والفلاحين .هذه الحكومة لا تعتمد على الجيش القديم والفاسد ولكن على قوة المجالس الشعبية والميليشيات المسلحة . ستتمكن هذه الحكومة من كسر تبعية اليمن للاحتكارات الامبريالية، وتؤمم القطاعات الرئيسية للاقتصاد تحت الرقابة العمالية.

.ينبغي أن يجمع الاشتراكيون بين برنامج الدفاع اليمني ضد العدوان السعودي كهذا مع تضامن دولي مع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، والعدوان الامبريالي بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا، الثورة السورية ضد ديكتاتورية الأسد، والمقاومة الشعبية في مصر ضد النظام العسكري والنضال من أجل الثورة الثانية في تونس ضد عودة الحرس القديم لبن علي . الثوار لمعارضة تلك الاحزاب "الاشتراكية "المتذيلة للانظمة الديكتاتورية مثل "الاحزاب الشيوعية الستالينية الرسمية "في سوريا أو مصر .

.الأهم من ذلك، العمال بحاجة إلى حزب جديد مستقل عن الرأسماليين والمؤسسات الإمبريالية، والأحزاب 02 البرجوازية .مثل هذا الحزب ينبغي أن يبنى على الطبقة العاملة وحشد الفلاحين المظلومين والفقراء .يجب أن يقاتل ضد أي انقسامات طائفية على أسس دينية .هدفه ينبغي ان يكون انتصار الثورة الاشتراكية .حزب عمالي ثوري كهذا ينبغي عليه توجيه نفسه الى توحيد النضال مع تلك العمال والمضطهدين في بلدان أخرى - من فلسطين ومصر، إلى البرازيل، والصين، واليونان، والولايات المتحدة الأمريكية .للقيام بذلك،

ويطالب تيارالكفاح العمالى مصر ويؤكد على دعمة وتضامنة مع الجماهيرالشعبية فى شمال وجنوب اليمن

1-الدفاع عن اليمن ضد عصابة آل سعود المعتدين !دعم المقاومة بقيادة المتمردين الحوثيين دون أن يعطى أي دعم سياسي لقيادتهم !ولا عودة للخادم الرجعي "الرئيس" هادي!

2-دعم الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع المصنعة من قبل البلدان التي تشارك في الحرب التي تقودها السعودية للعدوان!

3-للحصول على الحركة الجماهيرية التي توحد العمال السنة والشيعة والفلاحين، حركة تقوم على أساس التضامن والاحترام لجميع الفئات!

4-للحصول على جمعية تأسيسية ثورية و التي ينبغي أن يكون لها قابلية للسيطرة عليها من قبل العمال ومنفتحة لتستذكر من قبل مندوبي الجماهير الشعبية!

5-لتأسيس مجالس العمل الشعبية والميليشيات المسلحة للدفاع عن البلاد ضد العدوان السعودي وللمضي قدما في الثورة الثانية!

6-تشكيل حكومة العمال والفلاحين من قبل الميليشيات الشعبية التي سوف تجرد الشركات الأجنبية والرأسماليين المحليين الأغنياء !لتأميم الصناعات والبنوك الرئيسية تحت الرقابة العمالية!

تيارالكفاح العمالى .مصر

28-1-2017









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