التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عادل محمد - البحرين - نكتة السنة الجديدة: النبي محمد سيتزوج السيدة مريم في الجنة!؟
|
|
نكتة السنة الجديدة: النبي محمد سيتزوج السيدة مريم في الجنة!؟
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
رفسنجاني وخامنئي وجهان لعملة واحدة!
- ماذا فعل سفاح اسطنبول في إيران قبل التسلل إلى تركيا؟
- الأغنية الرائعة والمعبرة -غض الطرف-!
- بلطجية أحد الملالي.. أمام الصراف الآلي!
- بريطانية تطعن صديقها بالسكين لأنه أكل -بطاطسها-
- المرأة الإيرانية تتحدى قمع الملالي وترقص بعد خلع الحجاب!!!
- إيران... البؤساء بين الكراتين والقبور!
- آيات الشيطان وثقافة القتل والتدمير!
- اللي ما عرف قدر الوطن.. عاش في الغربة والمحن!
- الأغنية الوطنية الإيرانية -آذرآبادگان- (آذربايجان)
- رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد بدأ بعزل الشاه وتنصيب الخميني!
- الطغاة الذين ينهجون القتل والدمار!
- سر ايران في الكشف عن صاحب دكان حقوق الإنسان
- هل أصبحت المعارضة البحرينية في خبر كان؟
- شر البلية ما يضحك
- إيران... من كورُش الكبير إلى خامنئي الشرير!
- برنامج على رمال الخليج، وهو.. هي والجريئة
- الناشط الإيراني هاشم خواستار: الإعدامات آلية من أجل بقاء الن ...
- ألا يا أيها الساقي أدر كأساً وناولها
- صور من المآسي الإنسانية .. في الأشعار والأغاني الإيرانية
المزيد.....
- جمعية صهيونية منزعجة لاغفال ترامب ذكر اسم اليهود!
- ما أثر تعليق ترامب دخول مواطنين من 6 دول عربية إسلامية؟
- اشتباكات عنيفة بين -جبهة النصرة- وفصائل إسلامية شمال سوريا
- مستشار خامنئي: 20 لواء من قوات الحشد الشعبي في العراق تم تشك ...
- هل يدرج ترامب -الإخوان المسلمين- على لائحة المنظمات الإرهابي ...
- نسبة كبيرة من القادمين الجدد أتوا من دول تنكر حكوماتها حدوث ...
- الثوري الإيراني يحاكي عملية ضد التكفيريين على أساس عمليات حق ...
- ترامب يتجه لإدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب
- نخب سامراء ترفض إقامة جدار لعزل المدينة القديمة وتعده تكريسا ...
- إدارة ترمب تناقش وضع الإخوان المسلمين بقائمة الإرهاب
المزيد.....
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عادل محمد - البحرين - نكتة السنة الجديدة: النبي محمد سيتزوج السيدة مريم في الجنة!؟
|