

رياض محمد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:17

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









شر البلية ما يضحك /

العرب بشكل عام واالعراقيين بشكل خاص متفقين ان الفكر الداعشي مولود في افكار و مناهج وكتب الازهر وفي خطبهم ومحاضراتهم التي تروج للافكار الوهابية السعودية ... ويأتي اليوم شيخ الازهر (مرفق رابط الفيديو) لينتقد احد تلاميذه و اهم اتباع نظرياته (تركيا) ليرضي سلطة السيسي لأغراض سياسية .. نتيجة خلافات سياسية وليست خلافات دينية...

يا عجبا !... لكننا نقول .. ما اجمل ان يتبادل رعاة الوهابية الاتهامات فيما بينهم ليفضحوا بعضهم البعض .. هم يزيدون الشقاق بين ابناء الشعب المسلمين ويرسخو الطائفية والفكر الارهابي ... حتى وصل الحال الى ان كل العالم يتحفظ منهم ومن تطرفهم ... وقد بات من المحتمل و قريبا جدا ... ان يخجل المسلم في دول الغرب ان يعلن انه مسلم او ان يشهر اسلامه .

وقد ذكرني كلام شيخ الازهر في هذا الفيديو بتصريحات وتعليقات النائب العراقي فائق الشيخ علي عندما فضح اعمال رجال الدين في العراق ووضح في الاعلام ، من يدير ويحمي دور الدعارة والقمار والملاهي وتوريد المخدرات والمشروبات في العراق وفي بغداد بالذات .. ومع ذلك نقول ان هذا الحال ليس غريبا و لا جديدا ، لا في العراق و لا في الدول العربية ولا الاسلامية ، ففي كل العالم يوجد هذا التناقض الاجتماعي بين الرذيلة والفضيلة ، الا ان ذلك قليلا ما يستخدم للمضاربات السياسية والاخلاقية ..

وهذه المشاحنات تذكرني ايضا بالنكتة التي ظهرت وانتشرت مؤخرا في بغداد والتي تقول ان العراقيين سيرشحون (الكـ...) المومسات في الانتخابات ... وسينتخبوهم ! ، ذلك لأن اولاد (الكـ....) دمرو الشعب وسرقوه ونهبو الوطن وحطموه .

وهذا حال العرب في دولهم ، فعلى الرغم من ان الدين الاسلامي هو دينهم لكن المكر والغدر والخيانة والجهل والتخلف صفاتهم الغالبة على سلوكهم ... لذا فلن نستغرب ان يتطاحن السياسيون فيما بينهم بشكل واطيء و منحط ولا اخلاقي ويساعدهم في ذلك رجال الدين من اجل مكاسب سياسية للوصول للسلطة والاستحواذ على الثروة على حساب الدين والايمان ، والضحية دوما الشعب و الامة.

https://www.facebook.com/IRAQONLINE1/videos/1262920793772260/

وافضل رد على تصريحات شيخ الازهر و علي جمعة في المشاحنات والمهاترات العربية التركية جاء من الاعلامي المصري محمد ناصر لأنه استخدم في الرد الارقام الاحصائية /

https://www.youtube.com/watch?v=wOAJEs4Dseo





