أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رياض محمد سعيد - شر البلية ما يضحك





اخر الافلام











المزيد.....

شر البلية ما يضحك


رياض محمد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 12:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


شر البلية ما يضحك /
العرب بشكل عام واالعراقيين بشكل خاص متفقين ان الفكر الداعشي مولود في افكار و مناهج وكتب الازهر وفي خطبهم ومحاضراتهم التي تروج للافكار الوهابية السعودية ... ويأتي اليوم شيخ الازهر (مرفق رابط الفيديو) لينتقد احد تلاميذه و اهم اتباع نظرياته (تركيا) ليرضي سلطة السيسي لأغراض سياسية .. نتيجة خلافات سياسية وليست خلافات دينية...
يا عجبا !... لكننا نقول .. ما اجمل ان يتبادل رعاة الوهابية الاتهامات فيما بينهم ليفضحوا بعضهم البعض .. هم يزيدون الشقاق بين ابناء الشعب المسلمين ويرسخو الطائفية والفكر الارهابي ... حتى وصل الحال الى ان كل العالم يتحفظ منهم ومن تطرفهم ... وقد بات من المحتمل و قريبا جدا ... ان يخجل المسلم في دول الغرب ان يعلن انه مسلم او ان يشهر اسلامه .
وقد ذكرني كلام شيخ الازهر في هذا الفيديو بتصريحات وتعليقات النائب العراقي فائق الشيخ علي عندما فضح اعمال رجال الدين في العراق ووضح في الاعلام ، من يدير ويحمي دور الدعارة والقمار والملاهي وتوريد المخدرات والمشروبات في العراق وفي بغداد بالذات .. ومع ذلك نقول ان هذا الحال ليس غريبا و لا جديدا ، لا في العراق و لا في الدول العربية ولا الاسلامية ، ففي كل العالم يوجد هذا التناقض الاجتماعي بين الرذيلة والفضيلة ، الا ان ذلك قليلا ما يستخدم للمضاربات السياسية والاخلاقية ..
وهذه المشاحنات تذكرني ايضا بالنكتة التي ظهرت وانتشرت مؤخرا في بغداد والتي تقول ان العراقيين سيرشحون (الكـ...) المومسات في الانتخابات ... وسينتخبوهم ! ، ذلك لأن اولاد (الكـ....) دمرو الشعب وسرقوه ونهبو الوطن وحطموه .
وهذا حال العرب في دولهم ، فعلى الرغم من ان الدين الاسلامي هو دينهم لكن المكر والغدر والخيانة والجهل والتخلف صفاتهم الغالبة على سلوكهم ... لذا فلن نستغرب ان يتطاحن السياسيون فيما بينهم بشكل واطيء و منحط ولا اخلاقي ويساعدهم في ذلك رجال الدين من اجل مكاسب سياسية للوصول للسلطة والاستحواذ على الثروة على حساب الدين والايمان ، والضحية دوما الشعب و الامة.
https://www.facebook.com/IRAQONLINE1/videos/1262920793772260/
وافضل رد على تصريحات شيخ الازهر و علي جمعة في المشاحنات والمهاترات العربية التركية جاء من الاعلامي المصري محمد ناصر لأنه استخدم في الرد الارقام الاحصائية /
https://www.youtube.com/watch?v=wOAJEs4Dseo





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رياض محمد سعيد

إجمالي القراءات: 124,407
المقالات المنشورة: 68
- الاسلام السياسي
- ثلاث حبات ذرة
- رؤيا واقعية ... كين اوكييف
- من صنع الحضارة ؟
- بين القدوة و الانقياد
- توافق الأزمة
- افراح وقحة
- وللشجاعة فنون
- الجوكر ولعبة السياسة
- نحن و فارك
- إسلامهم
- الاسلام و المسلمين
- الحمار على التل
- الحمار و التل
- اليوم والزمن الاخر
- يا ريت
- صبرا على المنايا
- العرب والحضارة اليوم
- هل نريد الحياة
- آ يا شعب العراق

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- جمعية صهيونية منزعجة لاغفال ترامب ذكر اسم اليهود!
- ما أثر تعليق ترامب دخول مواطنين من 6 دول عربية إسلامية؟
- اشتباكات عنيفة بين -جبهة النصرة- وفصائل إسلامية شمال سوريا
- مستشار خامنئي: 20 لواء من قوات الحشد الشعبي في العراق تم تشك ...
- هل يدرج ترامب -الإخوان المسلمين- على لائحة المنظمات الإرهابي ...
- نسبة كبيرة من القادمين الجدد أتوا من دول تنكر حكوماتها حدوث ...
- الثوري الإيراني يحاكي عملية ضد التكفيريين على أساس عمليات حق ...
- ترامب يتجه لإدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب
- نخب سامراء ترفض إقامة جدار لعزل المدينة القديمة وتعده تكريسا ...
- إدارة ترمب تناقش وضع الإخوان المسلمين بقائمة الإرهاب

المزيد.....
كتب ودراسات
- تخلف مصر وتقدم أوروبا..الجذور والأسباب / سامح عسكر
- الإسلام السياسي لم يكن امتداداً للإصلاح الديني بل شكّل قطيعة ... / ماهر الشريف
- الطّائفيّةُ في اللّغة والاصطلاحِ: بحثٌ في الجذور والمرتكزات ... / امبارك حامدي
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - رياض محمد سعيد - شر البلية ما يضحك