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فَلَتاتٌ و فَلتان .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:59
المحور: الادب والفن
    


فَلَتاتٌ وَ فَلَتانْ .!!
رائد عمر العيدروسي


- 1 -
لمْ تعُدْ حاجةٌ , للميزانْ
قُبُلاتٌ متبادلهْ
بينَ مِطرقةٍ وسندانْ ,
زواجُ مُتعةٍ
بينَ الجِنِّ وبعض الأنسانْ ,

- 2 -
نائباتٌ مُنقّباتٌ في البرلمانْ
يرتدينَ اغلى واقصرَ فستان
خارجَ البرلمان .

- 3 -
بعدَ انفصالِ الأقليم
تحوُّلٌ الى جارٍ حميم
او لئيم
هلْ كردياً سيبقى السلطان .!

- 4 -
ليالٍ كأنها ليالٍ حمراء
داخلَ المِنطقةِ الخضراء
على انزواء .!!
وعلى ايقاعِ البلبل الفتّانْ
تُقامُ حفلةُ خُتانْ
بينَ اُناثٍ و صبيان .!
O O O O O





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - فَلَتاتٌ و فَلتان .!!