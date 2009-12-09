

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:59

المحور: الادب والفن









فَلَتاتٌ وَ فَلَتانْ .!!

رائد عمر العيدروسي





- 1 -

لمْ تعُدْ حاجةٌ , للميزانْ

قُبُلاتٌ متبادلهْ

بينَ مِطرقةٍ وسندانْ ,

زواجُ مُتعةٍ

بينَ الجِنِّ وبعض الأنسانْ ,



- 2 -

نائباتٌ مُنقّباتٌ في البرلمانْ

يرتدينَ اغلى واقصرَ فستان

خارجَ البرلمان .



- 3 -

بعدَ انفصالِ الأقليم

تحوُّلٌ الى جارٍ حميم

او لئيم

هلْ كردياً سيبقى السلطان .!



- 4 -

ليالٍ كأنها ليالٍ حمراء

داخلَ المِنطقةِ الخضراء

على انزواء .!!

وعلى ايقاعِ البلبل الفتّانْ

تُقامُ حفلةُ خُتانْ

بينَ اُناثٍ و صبيان .!

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