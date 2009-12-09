

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:56

المحور: الادب والفن









وعدني بالقمر

عدت لي واسكنت لهاثي عَلَّ وجعي

لا يعوز شفيعاً غير أكُفّ الذراعين

والأيام الخوالي ان بانت خروزها في ثنايا القلب *

راق لوشم ابريزها كتذكار

واستخلص القريض من جوهرِ اكْؤسِ *

عينيك سحراً لتتضوأُ العوالي

كم وقَرَ في جَناني حديثكَ قبل الفراق *

عندما وعَدْتَّني بالقمر في خاتم احلامي

هلَّا سألت الغيوم فوق قمم الخوالد

كيف يبرق رعدها نواظرٌ ليسومني رَيْقها *

البلّلورعلى لمعة لُجينِ طلعة البدر

ما كنت إلَّا إيقونة بأعالي

العُلى تشرق السفوح

حالما تَمِسُّ ضياءُكَ جَنَان الَّليل *

أقْبِلْ حبيبي لأُقَبِّلْ فِضَض شَعْرٍ غزاهُ الوقارُ

فإن شابت رؤوس الآكام سقت أزاهير الروض نشوة

وخالت نظارتها مع البرق جمالاً

مشرق الوجه كالأزهرِ تنضحُ عطراً كبَسيل النبيذ *

والبلابل إن نَزرَ القراحُ يُطفىءْ

لِهابَهُ بسُلاف رغوة رضابك المعتَّقُ *

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*ألخوالي .. ألأزمان الماضيه

*خروز..من (خ ر ز) من يخيط الجلد بإحكام.

*أكْؤُس : جمع كأس

*وقرَفِي قَلْبِي حَدِيثُهُ : وَقَعَ وَبَقِيَ أَثَرُهُ

*رَيّق المطر ..أوله

*جَنَانُ الليل : شِدَّةُ ظُلْمَته

ألأزهرُ .. القمرُ

*بسيل النبيذ .. بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ

*سُلاف : أفضل الخمر وأجودها