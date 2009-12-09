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وعدني بالقمر


ابراهيم مصطفى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:56
المحور: الادب والفن
    


وعدني بالقمر
عدت لي واسكنت لهاثي عَلَّ وجعي
لا يعوز شفيعاً غير أكُفّ الذراعين
والأيام الخوالي ان بانت خروزها في ثنايا القلب *
راق لوشم ابريزها كتذكار
واستخلص القريض من جوهرِ اكْؤسِ *
عينيك سحراً لتتضوأُ العوالي
كم وقَرَ في جَناني حديثكَ قبل الفراق *
عندما وعَدْتَّني بالقمر في خاتم احلامي
هلَّا سألت الغيوم فوق قمم الخوالد
كيف يبرق رعدها نواظرٌ ليسومني رَيْقها *
البلّلورعلى لمعة لُجينِ طلعة البدر
ما كنت إلَّا إيقونة بأعالي
العُلى تشرق السفوح
حالما تَمِسُّ ضياءُكَ جَنَان الَّليل *
أقْبِلْ حبيبي لأُقَبِّلْ فِضَض شَعْرٍ غزاهُ الوقارُ
فإن شابت رؤوس الآكام سقت أزاهير الروض نشوة
وخالت نظارتها مع البرق جمالاً
مشرق الوجه كالأزهرِ تنضحُ عطراً كبَسيل النبيذ *
والبلابل إن نَزرَ القراحُ يُطفىءْ
لِهابَهُ بسُلاف رغوة رضابك المعتَّقُ *
.....................................................
*ألخوالي .. ألأزمان الماضيه
*خروز..من (خ ر ز) من يخيط الجلد بإحكام.
*أكْؤُس : جمع كأس
*وقرَفِي قَلْبِي حَدِيثُهُ : وَقَعَ وَبَقِيَ أَثَرُهُ
*رَيّق المطر ..أوله
*جَنَانُ الليل : شِدَّةُ ظُلْمَته
ألأزهرُ .. القمرُ
*بسيل النبيذ .. بَقِيَّةُ النَّبِيذِ في القِنِّينةِ
*سُلاف : أفضل الخمر وأجودها





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ابراهيم مصطفى علي

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