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القدر


ناس حدهوم أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:56
المحور: الادب والفن
    


لنتحدث عن القدر
لدي قصة عميقة مع القدر هو الذي يترصدني في كل المنعطقات . مثلا دائما يعاكسني في أعمق الأوقات أو المفاجآت فيحول كل أهدافي أو مخططاتي إلى ما لا يناسب رغباتي . ولكن ما هو القدر ؟ أنا شخصيا لا أستطيع أن احدد صفاته ولا مميزاته لكنني أعرف أنه القدر . إذن من يكون ؟ لا أدري . لكنه ربما صديقي أو خصمي اللذوذ . لكن في نهاية المطاف ربما يكون منطقيا في نتائج الأحوال . أريد أن أتعرف عليه فلا أستطيع . أريد أن أحبه فلا يتحقق مرادي . هل هو أمر من الله أو ألالهة ؟ لا أنا ولا أحد يستطيع أن يدرك سبيله . أجمل الأشياء لا تترك ولا ترى ولا تستتب . إذن هو المعنى أو هو الرمز أو هو الشر . ولما لا يكون هو الخير ؟ أحب قدري ولو أن الحب عليه أن يكون متبادلا . فليكن هذا الحب هو قدري . فليكن هذا الحب وهذا القدر هو إلهي . ولما على الأمور أن يكون لها إله ؟ . هنا تكمن الإشارة وهنا يكمن اللغز وهنا أيضا يكمن الأمل . الإنتظار هو الله وهو الخير الذي لا يحتاج إلى الشر . والله أيضا لا يعبأ بوجوده لأنه ربما بلا خلاص ولربما هو في ورطة مع ذاته ولهذا إنعكست صوره على أحلامه .





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ناس حدهوم أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ناس حدهوم أحمد - القدر