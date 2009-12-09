

بهاء الدين محمد الصالحى

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:50

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









لغة الدين

تأتي لغة الدين كأقسي اللغات إيقاعاً في حياة المجتمعات البشريه لأنها مرتبطه بآلية الحلال والحرام ومتلازمة الجنه والنار والتي تلاعب بها متأخري الحنابله بما يملكون من فوائض بتروليه قادره علي تشكيل مفاصل الحياه المصريه من خلال عدة مفردات قاسيه ترتبط بغريزة الحياه نفسها مثل تحويلات العاملين من الخارج ودورها في توفير العمله الصعبه اللازمه للإستيراد وذلك لأننا لا ننتج علماً ولا طعاماً ، وتوائم ذلك مع قسوة لغة الدين من خلال تكفير المتجتمعات الأمر الذي أدي لإنسحاب عدد من خريجي الجامعات في وقت ما وبعض كليات تعارف الفهم المتخلف علي تسميتها بكليات القمه ليصبح لدينا بائع مسابح بدرجة بكالوريوس هندسه تحت مسمي تكفير الدوله وحرمة مصادرها الماليه وبدلاً من أن تصبح لغة الدين لغه إنتاجيه أصبحت لغة إستقطاب سياسي لصالح إقتصاد جماعه ما من جماعات الإسلام السياسي تجيد التحوصل حول الذات مع ممراسة الإجترار الإجتماعي عند تهيئ نظام سياسي ضعيف ليطبق نظرية الأواني المستطرقه في حياة المجتمعات ، والأمر هنا متعلق بسلوكيات الإسلام السياسي في مصر منذ 1928 وحتي الآن وهو أمر قُتل بحثاً في مصر والعالم والبعد الذي نريد طرحه ما هو الفيصل بين البراجماتي والمقدس في لغة الدين وما هي مساحة التداخل بين الدين كأداه نفعيه في يد إحدي الجماعات وكذلك الدين كعباده وروح مجتمع ما يبحث عن الوئام الإجتماعي لصالح الجنس البشري ، ومن إستقراء التاريخ الإسلامي السياسي في مصر يأتي عام 1928 كسنه فاصله بين فهمين مختلفين لدور الدين السياسي فالدين عند محمد عبده مرحله أساسيه في الإصلاح التعليمي للمؤسسه الدينيه القائمه وهو الأزهر الشريف ولم يخلق محمد عبده تنظيماً موازياً للأزهر كي يهدمه بخلاف ما فعله البنا من أجل إحلال تنظيم ديني له بعد سياسي من أجل الوصول للخلافه في المستقبل وفي هذه الحاله فإن تاريخ 1928 يعني إعتباراً هيكلياً أساسياً وهو السعي لتحطيم المؤسسه الدينيه القائمه حيث كانت في حكم مؤسسه من مؤسسات الدوله حيث يقوم رئيس الدوله بتعيين رئيس المؤسسه الدينيه بحكم أنه ولي الأمر المسلم ، وخلافاً علي ترتيب الأولويات فالسعي بعد 1928 أصبح لكي يتولي رئيس القطاع الديني تعيين رئيس القطاع المدني وذلك من خلال سيطرة تنظيم ديني أوليجاركي سعي لتثبيت أركان جديده بالتعاون مع حكومات الأقليه والملك وقتها بشكل براجماتي له غطاء ديني تم الترويج له في أدبيات تلك الجماعه .

ومن هنا يبقي الدين لغه سياسيه خارجه عن إطار العقيده وإلا تحولت الدنيا لفتاوي مسلحه تقتات أرواح الناس .