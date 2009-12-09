

الأرثوذكس والكاهن المحلل وتحليل المرأة

عايد عواد

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









1) تحليل المرأة (إذا ولدت ذكرًا)







وترتيب صلوات تحليل المرأة كالآتي:



1- يقول الكاهن اليسون ايماس (ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل).



2- الصلاة الربانية.



3- صلاة الشكر بمرداتها وعند الرشومات يرشم على السيدة ويقول "وعن عبدتك (فلانة)".



4- يرفع الكاهن بخور البولس بعد أن يضع في الشورية خمس أيادي بخور بالرشومات المعروفة ويقول سر البولس "يا الله العظيم الأبدي الذي بلا بداية ولا نهاية......" إلخ. ويرفع البخور على المعمودية ويبارك الحاضرين. يقرأ أحد الشمامسة البولس (عب 1: 8-12) يتكلم عن الابن الوحيد يسوع المسيح صاحب الملك الأبدي، وقضية الاستقامة والعدل الذي أحب البر وأبغض الإثم. وقال متحديا "من منكم يبكتني على خطية؟" (يو 8: 46) ويتمنى الكاهن أن يكون الطفل المقدم للعماد مشابها لصورة سيده المسيح في البر وقداسة الحق، في محبة الصلاح والفضيلة وكراهية الإثم والرذيلة.



5- تقال الثلاثة تقديسات ثم يصلى الكاهن أوشية الإنجيل ويتلو احد الشمامسة المزمور (مزمور 31: 1، 2) "وطوباهم الذين تركت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم....".



بالمعمودية ننال غفران الخطايا الجدية والفعلية، ولا يحسبها لنا الله بل يطرحها في بحر النسيان، وتصبح في طهارة آدم قبل السقوط.



ثم الإنجيل (لو 2: 21-35).



وفيه يذكر ختان الرب يسوع الذي استبدل في العهد الجديد بالمعمودية. (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). فالمعمودية هي ختان روحي كما يقول معلمنا بولس الرسول "وبه أيضًا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية، التي فيها أقمتم أيضًا معه بإيمان عمل الله، الذي أقامه من بين الأموات" (كو 2: 11، 12) ففي المعمودية لا يتم خلع أو نزع جزء صغير من الجسم كما في ختان العهد القديم؛ بل خلع ونزع الطبيعة القديمة بجملتها، تلك التي يولد بها الإنسان ملوثة بوصمة الخطية الجديدة (خطية ادم).



كذلك يذكر طقس التطهير الذي كان يجرى للمرأة التي تلد والذي كان يعمل بعد أربعين يومًا من الولادة، والذي نفذه الرب يسوع وأمه العذراء رغم عدم احتياجه لهذا التطهير لأنه قدوس القديسين وولد من العذراء مريم بالروح القدس وليس كسائر بنى البشر، انه واضع الناموس ونراه هنا يتمم الناموس بكل تدقيق.



6- تقال الثلاثة أواشي الكبار. السلام والآباء والاجتماعات ثم قانون الإيمان.



7- يصلى الكاهن طلبة يسأل فيها الله أن ينظر إلى هذه السيدة ويملأها من الروح القدس ويطهرها من خطاياها وآثامها.



8- يصلى الحاضرون أبانا الذي في السموات..... ويصلى الكاهن التحاليل الثلاثة والبركة وهو يضع الصليب على رأس المرأة.



9- يدهن الكاهن المرأة بالزيت الساذج، ويدهن المرأة هنا لشفائها مما قد يكون بها من أمراض، كما حدث في مثل السامري الصالح (لو 10).



بعد ذلك تكون مستعدة للدخول إلى الكنيسة والتناول من الأسرار المقدسة بعد ممارسة سر الاعتراف.



ملاحظة:



نفس طقس تحليل المرأة إذا ولدت ذكرا يقام للسيدة التي أجهضت (أسقطت) بدون إرادتها نتيجة حادث أو غيره، إما الإجهاض الإرادي فهو خطية لأنه قتل نفس ويستلزم قانون توبة أولًا.









2) تحليل المرأة (إذا ولدت أنثى)







1- تأتى المرأة إلى الكنيسة مع طفلتها بعد ثمانين يوما من تاريخ الولادة وذلك لعماد الطفلة، وهذه الثمانون يوما للطفلة الأنثى والأربعون يومًا للطفل الذكر مأخوذة من سفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر. وحتى أن كنا لا نعرف تفسيرا لهذا الفرق في ضوء العهد الجديد، لكن يجب إطاعة هذه الوصية بلا تذمر ولا مماحكة لان الكنيسة المسيحية أطاعت هذا الأمر الإلهي عبر كل العصور. ولتذكر طاعة السيدة العذراء لهذا الأمر الإلهي فإنها على الرغم من أنها حبلت بالمسيح بالروح القدس بكل طهارة، وولدته ولادة بتولية معجزية، فإنها لم تأت إلى الهيكل قبل إتمام أيام التطهير المنصوص عليها في الشريعة وهى أربعون يومًا للمولود الذكر (لو 2: 22-24). (اضغط على الرابط التالي للمزيد حول موضوع الـ40 يوم للولد و80 يوم للبنت).



2- مدة الأربعين يومًا للطفل الذكر والثمانين يوما للأنثى تكون في الظروف العادية، أما إذا أصاب المولود مرض وخافوا عليه من الموت يجب بان يطلبوا من الآب الكاهن أن يقوم بعماده ومسحه بالميرون ولو كان عمره يوما واحدا وتحت أي ظروف (كأن يكون الكاهن غير صائم أو عدم استطاعته عماده بالتغطيس) وبسرعة لئلا يموت بغير عماد، فيحرم من دخول ومعاينة الملكوت حسب قول مخلصنا (يو 3). (انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا في موقع الأنبا تكلا في أقسام المقالات والكتب الأخرى). والطريقة أن يأخذ الطفل شخص آخر غير أمه ويذهب به إلى الكنيسة لإتمام العماد في المعمودية. فإذا مات الطفل اطمأن أهله على مصيره الأبدي السعيد. وإذا عاش تحسب معموديته صحيحة ولا يعاد عماده.



3- إذا قصر أهل الطفل في عماده ومات بغير عماد، فمن حق الكنيسة أن تفرض على الوالدين قانون عقوبة مدته سنه كاملة صوم وصلوات استغفار، مصحوبة بمطانيات توبة metanoia مع الحرمان من شركة الأسرار المقدسة طيلة هذه السنة.







أما طقس-تحليل المرأة فيكون كالآتي:



1- بعد ثمانين يومًا تأتي المرأة بطفلتها إلى الكنيسة لعمادها.



2- يصلى الكاهن اليسون ايماس وصلاه الشكر ويضع البخور في المجمرة خمسة أيادي بالرشومات المعروفة ثم يصلى سر البولس (يا الله العظيم الأبدي..... إلخ.) ، ثم يرفع بخور البولس فوق المعمودية ويبارك الحاضرين.



3- يصلى الشماس البولس (1 كو 7: 12-14) وهو يتكلم عن المرأة المؤمنة التي تكون سبب بركة لزوجها.



4- تقال اجيوس الثلاثة وأوشية الإنجيل والمزمور 44: 12 قامت الملكة عن يمين الملك.... لان المولودة طفلة أنثى.



5- الإنجيل من لو 10: 38-42. يتكلم عن مرثا ومريم الأختين المثاليتين في محبة الله وسماع وصاياه والعمل بها والخدمة الباذلة المضحية، طالبا من الله أن تكون الطفلة المولودة كواحدة منهما وتختار النصيب الصالح الذي لن ينزع منها.



6- تقال الثلاث أواشي الكبار السلام والآباء والاجتماعات ثم قانون الإيمان.



7- تقال نفس الطلبة السابق ذكرها والتي يطلب فيها من الله أن يملا هذه السيدة بروحه القدوس ويطهرها من أدناسها وخطاياها وآثامها.



8- تقال أبانا الذي في السموات...... ويصلى الكاهن التحاليل الثلاثة والبركة وهو يضع الصليب على رأس المرأة.



9- يدهن الكاهن المرأة بالزيت الساذج (أي زيت ابو غلمسيس) الموجود بالمعمودية وبذلك تكون جاهزة لدخول الكنيسة وللتناول من الأسرار المقدسة التي لعمانوئيل إلهنا.











3) صلوات قبل جحد الشيطان









+ صلاة تحليل على أم الطفل (ذكرا كان أو أنثى) يضع الكاهن الصليب على رأس المرأة ويصلى هذه الصلاة طالبًا فيها من الله أن يمنح الحل والبركة لوالدة الطفل. ويجعلها مستحقة لشركة الأسرار المقدسة بغير وقوع في دينونة، كما يطلب من الله أن يبارك الطفل المولود ويحفظه لينمو في النعمة والقامة ولكي يحفظه في الإيمان والرجاء والمحبة.



+ يصلى الكاهن أوشية الموعظين المعروفة.



+ يصلى الكاهن طلبة من أجل الأطفال المتقدمين للعماد وهو يضع الصليب على رؤوسهم يطلب فيها من الله أن ينعم عليهم بغفران خطاياهم، وان يجعلهم مستحقين لسر العماد الطاهر، وأن ينير بصائرهم لينظروا نظرا طاهرا إلى طريق الحياة الأبدية ويمجدوا الله كل أيام حياتهم.



+ يصلى الكاهن صلاة على قارورة الزيت الساذج (أي زيت أبو غلمسيس)، يطلب فيها من الله أن يجعل هذا الزيت لحل أعمال الشياطين وسحرهم ويكون زيت مسحة وموعظة للإيمان بالمسيح.



+ وصلاة أخرى على الزيت يطلب فيها أن يجعل هذا الزيت زيت موعظة ويبطل كل أفعال المضاد وكل شيء رديء.



+ يفحص الكاهن الأطفال ويأمر بخلع كل شيء من أذانهم وأيديهم كالحلقان والأساور والخواتم وغيرها، ثم يأخذ قارورة الزيت ويرشم الأطفال (الذكور أولًا ثم الإناث) كالآتي:



يرشم الجبهة وهو يقول "أدهنك يا (فلان) باسم الآب والابن والروح القدس. وزيت عظة (لفلان) في كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين". ويقول الشمامسة "آمين".



ثم يدهن قلبه (صدره) ويديه وظهره وهو يقول: "هذا الزيت يبطل كل مقاومة المضاد آمين". ويقول الشمامسة "من الرب نطلب".



+ يصلى الكاهن طلبة يمجد فيها الله على عظيم محبته للبشر، إذ دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. ويطلب إليه أن يكتب أسماء هؤلاء الأطفال المتقدمين للعماد في سفر الحياة، وان يحسبهم مع شعبة المؤمن ويعدهم هيكلا للروح القدس وينعم عليهم بالنمو في الإيمان والنعمة وان يعتقهم من عبودية الفساد وينقلهم إلى حرية مجد أولاد الله.



+ يسأل الكاهن عن أسماء المعمدين ثم يصلى قائلا:



"وأيضًا فلنسال الله ضابط الكل....... ومن أجل عبيدك الذين قدمت أسماؤهم" (يُستحسن هنا ذكر الأسماء واحدًا واحدًا) "اجعلهم أهلًا أن يفوزوا بالنعمة التي تقدموا إليها ويطهروا من الخطية التي في العالم ويعتقوا من عبودية الفساد"...... إلخ.



يقول الشماس: "اطلبوا عن الذين قدمت أسماؤهم لكي يجعلهم الرب مستحقين العماد المقدس لغفران خطاياهم". فيرد الشعب "يا رب ارحم".



+ يصلى الكاهن صلاة يطلب فيها من الله أن يجعل المتقدمين مستحقين للنعمة....... إلخ.



+ تركع آلام بركبتيها إلى الأرض ووجهها للشرق وهى حاملة طفلها (إذ كان طالب العماد كبيرًا فهو الذي يركع بنفسه) ثم يصلى الكاهن.



1- وأيضا نطلب بإلحاح كثير.... لكي يفتح الله مسامع قلوبهم ويضئ عليهم بنور المعرفة......



2- .... لكي من قبل استدعاء اسمك القدوس تنحل كل القوات وكل الأرواح المقاومة الشريرة.





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المصادر والروابط



طقوس أسرار الكنيسة السبعة

طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

طقس أسرار الكنيسة السبعة



http://st-takla.org/P-1_.html



http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/06-Coptic-Sacraments__Coptic-Clerical-Uni-Cairo/Asrar-El-Kenisa-El-Sab3a_003-Tahlil-El-Mar2a-Male.html



http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/06-Coptic-Sacraments__Coptic-Clerical-Uni-Cairo/Asrar-El-Kenisa-El-Sab3a_002-Mother-Dissolution-Female.html



http://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/06-Coptic-Sacraments__Coptic-Clerical-Uni-Cairo/Asrar-El-Kenisa-El-Sab3a_001-Baptism-Sacrament.html







فائدة قد تكون جديدة وصادمة للبعض



الصلاة - الدعاء - بالهلاك على العدو



المزمور الخامس والخمسون



9 أهلك يارب، فرق ألسنتهم، لأني قد رأيت ظلما وخصاما في المدينة

15 ليبغتهم الموت. لينحدروا إلى الهاوية أحياء، لأن في مساكنهم، في وسطهم شرورا

19 يسمع الله فيذلهم، والجالس منذ القدم. سلاه. الذين ليس لهم تغير، ولا يخافون الله

23 وأنت يا الله تحدرهم إلى جب الهلاك. رجال الدماء والغش لا ينصفون أيامهم. أما أنا فأتكل عليك.



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المصدر



http://st-takla.org/pub_oldtest/Arabic-Old-Testament-Books/21-Psalms/Sefr-El-Mazamir--Mazmoor-55.html









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