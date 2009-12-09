

هيثم بن محمد شطورو

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:46

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









أن تـقدم روسيا مشروع دستور لسوريا لتـناقـشه المعارضة مع الحكومة أمر محبط.

الدستور يجب أن يكون من رحم نقاشات وطنية بحتة مع الاستـئـناس بالدساتير العالمية. الدستور يجب أن يتمخض عن روح الشعب و من داخله بما انه الترجمة السياسية لروح الدولة.

بالتالي فأي مشروع دستور من خارج الشعب و الدولة هو مبدئيا عنوان فـشل مثل ما حدث في العراق و مثلما هو الحال في لبنان..

حتى و إن كان ورقة عمل خارجية للداخل فهي تعبير استعماري أولا، و ثانيا من الناحية المنطقية هي تعبير عن امتهان كبير للشعب السوري العظيم القادر حتما على إنتاج دستور وفـق نـقاشاته الحرة المستـقـلة..

من جهة أخرى فان ذكر ما يسمى بحقوق الأقليات ما هو إلا تـفـتيت و تـقسيم منهجي للبلد و تـقطيع لأوصاله.. الانقلاب على الدكتاتورية لا يعني سوى بناء نظام المساواة في الفرصة و حرية العمل السياسي للجميع وفق مبدأ الاعتراف المتبادل و ليس تـقسيم السلط على الطوائف و الأقليات..

كما أن المسالة المتعلقة بتحديد دور الجيش السوري في الداخل السوري و المنع المسبق له دستوريا من العمل خارج البلد هو تدخل سافر و عجيب و غريب..

و إلى حدود الممكن من المتوافر من المعلومات، فان الخطوة الروسية بخصوص مشروع الدستور للسوريـين و إن كان ورقة تـفاوض، لا يمكن اعتباره إلا عملا بعيدا عن الحكمة و الذكاء بقدر ما يفصح عن الاحتـقار و الاهانة للسوريـين.

فلا يمكن أبدا تصور انبثاق اتـفاق سياسي سوري سوري وفق هذا المنهج الاسقاطي من الخارج. و الحقيقة أن روسيا عليها أن تحدد بوضوح أهدافها في سوريا. إذا كان الاحتلال أو الهيمنة من باب إضعاف السلطة باللامركزية و السلطات المقسمة بين الطوائف و إضعاف صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث يكون شبه مستـشار عام، مثلما تـنص عليها وثيقة مشروع الدستور المقدمة، فان هذا لا يعتبر مفاوضات لإيجاد حل سياسي في سوريا، و إنما مشروع لتحويل الصراع في سوريا من حرب أهلية إلى مستوى صراع جديد.

و بما أن اللحظة السورية في المفاوضات السياسية هي جد حرجة و جد مهينة للسوريين كافة سواء كمعارضة أو حكومة أو شعب، فان الحل الضروري الوحيد هو الاتـفاق السوري السوري بالانعتاق من جميع الارتباطات بالخارج.

إن لم يقف السوريون الآن هذا الموقـف التاريخي الشجاع و المسئول، و الذي يتطلب الارتـفاع عن العواطف البغيضة تجاه بعضهم البعض و الارتـفاع عن الطفولية و السذاجة و الانفعالية التي مزقتهم و جعلت العالم يقتات من مقاتلة بعضهم لبعض، فإنهم و الله لن يندموا فقط و إنما ستلعلنهم أجيال وراء أجيال بحكومتهم و معارضتهم..

فإلى حدود هذه اللحظة جعلتم العالم يحتـقركم جميعا بفرقـتكم و عدم محبة بعضكم لبعض، فهل بإمكانكم و بنوايا صادقة أن تـنـقـلبوا إلى حب بعضكم لبعض و تـتـفـقوا بعضكم مع بعض، فتـنـقـذوا شرفكم و شرف الشعب السوري العظيم الذي لا يستحق بتاتا و لو جزءا بسيطا من هذه الاهانة العالمية المتوالدة..

بامكانكم وحدكم إنقاذ الشام الساحرة. بإمكانكم وحدكم الآن أن تسحبوا البساط من جميع الذئاب المتربصة بالشعب و التاريخ و الوطن.. يمكنكم ذلك و لا يمكنكم إلا بان تـتحدوا يا سوريين حول الاعتراف المتبادل و حول بناء وطن حر لجميع السوريين، و حول إقرار مبدأ السلطة وفق مبدأ الكرامة الإنسانية و وفق مبدأ الوطنية السورية الجامعة..