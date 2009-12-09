أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - مازن الشيخ - هل يقود ترامب انقلابا في امريكا؟





اخر الافلام











المزيد.....

هل يقود ترامب انقلابا في امريكا؟


مازن الشيخ
الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 03:45
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    


يبدو ان الرئيس الامريكي ترامب’جاد في تنفيذ ماوعد بتحقيقه خلال حملته الانتخابيه’حيث بادر’فورا بالتوقيع على بعص القرارات’خصوصا تلك المثيرة للجدل!.
واول قراراته كانت منع دخول مواطني بعض الدول الاسلامية الى بلده’’والغريب’والمستهجن’انه شمل بالمنع حتى الذين حصلواعلى تاشيرة دخول!’مما يعني انه تدخل في امور فنية هي ليست من اختصاصه’حيث ان الجميع يعرفون ويدركون ان منح الفيزا الامريكية الى مواطني تلك الدول يخضع الى تحقيقات ’وتدقيق’من قبل السلطات المختصة قبل الموافقة على منحها’ولايحق لترامب ولا لاي مسؤول امريكي ان يشكك فيها’لانها تعتبر تدخلا في اختصاص مؤسسة في دولة ديموقراطية عظمى’اهم مايميزها انها دولة مؤسسات’اذ ربما في دخول ذلك الشخص مصلحة لامريكا’او ضرورة تحتمها امور معينة كالعلاج او الدراسة’او لم الشمل’وكلها امور تخضع الى مقاييس وقيم لاعلاقة لها بالامورالسياسية.
والمسألة التي لابد من التوقف امامها’ومناقشتها’والتي تبعث على الريبة والشكوك في نية ترامب الحقيقية’ان احدى الدول التي لم يشملها المنع’كانت المملكة العربية السعودية’وذلك امرمحير!حيث ان المعروف(وليس معنى ذلك توجيه اتهام الى حكومتها)أن معظم الارهابيين هم من مواطنيها’والامر كذلك ينطبق على مواطني تونس’والجزائر والمغرب!بينما مواطني ايران شملهم المنع(’ورغم انها مصمم’ومصدر للارهابيين’الا انها لاتكلف مواطنيها بتلك المهمة’بل تجند اجانب’لذلك فمن غيرالمفهوم ان يمنع الايرايون من دخول امريكا’ويسمح لباقي مواطني تلك الدول.
كذلك فالمنع انه لم ييشمل المواطنين الروس الذين هم من اصل شيشاني او داغستاني’والذين يشكلون اغلب قادة الارهاب في العالم!اذن انه قرار سياسي لاعلاقة له بالخطاب الاعلامي’ولابالارهاب.
كما ان طريقته في مخاطبة المكسيك’واجبارحكومتهاعلى بناء جدارعلى حدودها مع امريكا’يمثل اكبر درجة من التسلط والعنجهية’والتي لاتتلائم مع مبادئ العلاقات الدولية’والتي تقتضي’اجراء مفاوضات ’بين الدول المعنية’وعرض وجهات النظرالمختلفة ومناقشتها’واتخاذ القرارات على اساس الاتفاقات الدولية التي تنص عليها القوانين والانظمة العالمية’.
كما ان المواطنين المكسيكيين الذين اعتادواعبورالحدود والقيام ببعض الاعمال البسيطة’والذين معظمهم من الفقراء الذين يقدمون اعمالا باجور منخفضة’فيساهمون بشكل ما بتقديم سلع رخيصة للمواطنين الامريكان’ ’ولولا انهم دو فائدة للاقتصاد الامريكي بشكل’او اخر’لتم منعهم’من العمل’قبل وصول ترامب’انها عملية توازن’رغم انها غير شرعية’
لذلك فان ترامب يتصرف بعقلية رجل الاعمال’والذي يهمه جيبه’ولو على حساب افقارالملايين,انه يمثل مصالح رجال الاعمال وديكتاتورية رأس المال’بعيدا عن اي اعتبارات اخرى.
هناك الكثير مما يمكن ان يقال عن بداية عهد ترامب’لكني اعتقد ان فكرتي قد وصلت
اي ان السيد ترامب’يقوم عمليا بعملية انقلاب على القوانين والقيم والمثل الذي قامت على اساسه الولايات المتحدة’وتطورت واصبحت اقوى دولة في العالم بفضل تلك المنظومة القيمية
والتي يبدو ان ترامب يريد هدمها متوهما انه سيشكل انعطافة ايجابية في تاريخ امريكا’وانا اتصور انه معول هدم’وربما يشهد عهده اول بادرة انفراط’وانقسام في المجتمع الامريكي’وربما نشاهد مطالبة من بعض الولايات بالاستقلال’لاول مرة بعد الحرب الاهلية الامريكية.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مازن الشيخ

إجمالي القراءات: 261,086
المقالات المنشورة: 134
- اوجه التشابه بين ترامب وهتلروالقذافي!
- مقترح هام الى الرئيس ترامب
- البرلمان العراقي يحصل على لقب(أسوأمؤسسة في التاريخ)!ياللخزي ...
- لماذا يسمى الانسان (حيوان ناطق)؟
- ترامب والملف العراقي(الجزء الثالث والاخير)
- داعش صناعة ايرانية’ومعي اكثر من دليل
- ارشح الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وزيرا للدفاع
- ترامب والملف العراقي(الجزء الثاني)
- ترامب والملف العراقي(الجزء الاول)
- ترامب امامه خيارين لاثالث لهما(الجزء الثالث والاخير)
- ترامب امامه خيارين لاثالث لهما(الجزء الثاني)من ثلاثة اجزاء
- ترامب امامه خيارين لاثالث لهما(الجزء الثاني)
- ترامب امامه خيارين لاثالث لهما(الجزء الاول)
- اناشيد قناة العراقية الوطنية!
- لاتستهزئوابالوزيركاظم فنجان الحمامي’فكل شئ جائز!
- رسالة مفتوحة الى الرفيق ابوداؤد’والى كل من يعنيه الامر:-عبدا ...
- اين هي حكومة التكنوقراط’والظرف المغلق!؟
- نوري المالكي:-انت لاتستحي’فقل ماشئت
- تهديدات خطيرة لزيباري’قدتبدأباسقاط احجارالدومينو
- حين يكون القاضي مذنبا,محمودالحسن نموذجا

المزيد.....


أخبار عامة
- السيسي يسعى لمنع تعقد موضوع سفارة أميركا بإسرائيل
- غبار يلف الرياض.. ومغردون يتمنون هطول المطر
- موقف ترامب من مكافحة الإرهاب في صحف عربية
- أميركا والمكسيك تتفقان على معالجة خلافاتهما بشأن الجدار
- أحمد الأمين.. فقيد الميدان والمحراب
- تيريزا ماي تخاطب النواب الجمهوريين في فيلادلفيا
- أزمة إنسانية وغذائية تهددان اليمن بسبب الحرب
- مظاهرة رافضة للإجهاض في واشنطن تشكل فوزا كبيرا لترامب
- تيريزا ماي تخاطب النواب الجمهوريين في فيلادلفيا
- أزمة إنسانية وغذائية تهددان اليمن بسبب الحرب

المزيد.....
كتب ودراسات
- ترامب ... الهيمنة و الحرب الاميركية المنسية / فارس آل سلمان
- مهددات الأمن المائي في دول حوض النيل قراءة في طبيعة الميزان ... / عمر يحي احمد
- دراسات (Derasat) .. أربع مقالات للدكتور خالد الرويحي / موسى راكان موسى
- مفهوم ( التكييف الهيكلي ) الامبريالي واضراره على الشعوب النا ... / مؤيد عليوي
- الحياة الفكرية في الولايات المتحدة / تاليف لويس بيري ترجمة الفرد عصفور
- الحرب السريه ضد روسيا السوفياتيه / ميشيل سايرس و البير كاهين
- أحزاب اليمين الأوربي والزعامة الأمريكية / لطفي حاتم
- الرأسمالية العالمية والنهاية المحتومة / علاء هاشم مناف
- مراحل انضمام دول الشمال الى الأتحاد الأوربي / شهاب وهاب رستم
- صدام التيّارات .. جوزيف ناي في مواجهة فريد زكريا : هل صارت أ ... / جلال خشيب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - السياسة والعلاقات الدولية - مازن الشيخ - هل يقود ترامب انقلابا في امريكا؟