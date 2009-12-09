

زهور محمد بركة لا تراها العين!!

نبيل عودة

الحوار المتمدن-العدد: 5415 - 2017 / 1 / 28 - 00:24

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







زهور محمد بركة لا تراها العين!!



نبيل عودة



تصريحات رئيس لجنة المتابعة محمد بركة لصحيفة "القدس العربي" في مقابلة اجراها الصحفي وديع عواودة ادخلتني في حيرة. تصريحاته مثيرة للغضب، لكنه بمستوى اقواله لا يستحق الا الشفقة!!

محمد بركة هو رئيس لجنة المتابعة العربية العليا، وليس رئيس الحزب الشيوعي او الجبهة الديمقراطية، والمنطق البسيط انه يتحدث باسم الجماهير العربية وليس باسم حزبه الشيوعي. بينما تصريحاته كانت انحرافا عن مضمون ما تمثله لجنة المتابعة، وتحريضا على بلدية الناصرة ورئيسها السيد علي سلام.. وهو يدرك بلا شك ، والمأساة اذا لم يدرك، انه لا يتحدث باسم حزبه الشيوعي وجبهته الديموقراطية، بل يتحدث بصفته ممثلا عاما للجماهير العربية بما في ذلك مواطني الناصرة ، هذا هو تفويضه الرسمي عندما انتخب لهذا المنصب التمثيلي. ، فبأي حق يدعي ان "الناصرة تستحق أكثر من ذلك؟"(القصد انه لا يريد علي سلام رئيسا للبلدية) وقال انه يريد اقامة "قائمة مشتركة لانتخابات بلدية الناصرة" لاستعادة السيطرة على بلدية الناصرة..؟ ممن سيستعيدها؟ من أهلها وناخبيها؟

السؤال المطروح امام هيئة لجنة المتابعة، هل هي لجنة تمثل العرب في اسرائيل ام لجنة تمثل محمد بركة وحزبه الشيوعي او ما تبقى منه؟! السؤال ملح ولم يعد يحتمل التجاهل.

هل لجنة المتابعة هي لجنة حزب شيوعي ؟ هل لجنة المتابعة ترفض القبول بفوز علي سلام بأكثر من 12 الف صوت على الجبهة؟ هل لجنة المتابعة صاحبة القرار الفصل بمن يجب على الجماهر العربية ان تختارهم من ممثلين في سلطاتها المحلية؟ هل حول بركة لجنة المتابعة الى مسّاحة أحذية للحزب الشيوعي؟

اقرأوا هذه القصة الساخرة وقولوا لي بماذا تختلف تصرفات بركة عن تصرفات ابو هواش؟

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زهور للزوجة لا تراها العين

_ انظر يا زوجي محمد ابو هزاع هواش العزيز .. كل رجال الحارة يشترون الزهور لنسائهم الا انت؟

- طبعا سأشتري لك الزهور يوما...

- متى..؟ هل انشر خبرا انك وعدتني بشراء الزهور؟

- لا يا زوجتي العزيزة.. لا ضرورة لأنك لن ترين الزهور؟

- هل توجد زهور لا تراها العين؟

- اجل... لأني سأشتريها لك يوم جنازتك!!

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لكن الناصرة يا بركة لا تنظر زهورك التي لا تراها العين، التي ستقدمها لسكان الناصرة اذا تحقق حلمك الرطب بعودة سيطرة حزبك على الناصرة. تعابيرك لا تليق بمن يمثل هيئة وطنية عامة وليس حزبا سياسيا، وبالتأكيد لا تليق برئيس لجنة تمثيلية لمجمل الجماهير العربية وليس للحزب الشيوعي ورفاقه.

على سلام لا ينتظر قبولك برئاسته للبلدية، اهل الناصرة الذين اعطوا للجبهة 40 سنة من السيطرة، فقدوا ثقتهم بجبهتك لأسباب عديدة.. لا ندعي ضد الرئيس السابق رامز جرايسي بل نحترمه ونحترم ما قام به لمدينة الناصرة، نحن لسنا جاحدين ولا نتردد من قول الحقيقة. انت وزمرتك يا بركة، بتصرفاتكم الحمقاء، دمرتم ما تبقى من جبهة الناصرة وعزلتم بلدية، في ظل سيطرتكم عليها... من التواصل مع مواطني الناصرة.

هل تظن ان الشوق يقتلنا لنرى سحنتك في مدينة الناصرة؟

كان لي شرف المساهمة مع طيب الذكر الشيوعي الحقيقي غسان حبيب في التحضير التنظيمي والاعلامي لتأسيس الجبهة في الناصرة، ذلك القائد الموهوب الذي نظم وقاد ايضا مخيمات العمل التطوعي، قبل ان يجري التآمر عليه وفصله من الحزب.. وفيما بعد فصل اميل حبيبي، وبعده جرى الانقلاب ضد سالم جبران.. والقائمة طويلة ومؤلمة لمن يرى ان نصف قرن من عمره ونشاطه يجري تدميره امام عينيه، كيف يمكن ان تكسبوا احترام الناس بعد ان تخلصتم من أنشط رفاقكم ؟

الجبهة بقيادة غسان حبيب ورعيل الشيوعيين الجبهويين الحقيقيين، وحدوا الناصرة وحققوا اهم انتصار في تاريخ الجماهير العربية في اسرائيل. لكن اسلوب التعامل الحزبي مع الحلفاء جعلهم يخرجون كمجموعة كبيرة من الجبهة ويشكلون قائمة منافسة هي "الحركة التقدمية"... هكذا انسحب اكثرية أعضاء تنظيم رابطة الجامعيين في الناصرة (وصل عددهم الى 700 عضو)، الذين شكلوا احدى مركبات الجبهة الأكثر أهمية . هل لديك اجابة عن تفكك رابطة التجار والحرفيين المركب الثاني بأهميته لجبهة الناصرة (أكثر من 300 عضو)؟ هل لديك تبرير عن تفكك تنظيم الطلاب الجامعيين المركب الثالث في الجبهة واختفاء هذا التنظيم من الجبهة(مئات الطلاب أيضا)؟ حتى الحزب الشيوعي فقد الكثير من أعضائه وتقلصت مساحة تأثير الحزب الشيوعي في الناصرة، وهو اليوم ليس أكثر من فرع مقعد يعيش على حساب زمن ماضي.

لا اكتب لأني عدو للحزب الشيوعي، بل لأني أتألم من تدهور اوضاع هذا الحزب وخروجه من تاريخه الناصع الى واقع مشوه بفضل محمد بركة ورفاقه فقراء الفكر وعديمي الوعي!!

تريد قائمة مشتركة في الناصرة؟ مشتركة مع من يا بركة؟ مشتركة ضد من يا بركة؟ مشتركة للمزيد من التخريب؟ لديك عنوان في الناصرة هو رئيس البلدية علي سلام، حيث ستجد الأبواب مفتوحة لاستقبالك ايضا، لعلك تعود الى العقلانية والى فهم ان دورك كرئيس لجنة متابعة ليس التحريض ضد رئيس سلطة محلية منتخب بأكثرية ساحقة. بل طرح التعاون لما فيه مصلحة الناصرة ومستقبلها.. كما هو منتظر من رئيس لجنة المتابعة، لكنك للأسف سقطت بالتجربة، أغلقت الأبواب امام التلاحم بين الجماهير العربية لما فيه المصلحة العليا لكل المواطنين العرب.. احترم نفسك وقدم استقالتك، وجودك برئاسة لجنة المتابعة سيقضي على ما تبقى من ضرورة لها!!

nabiloudeh@gmail.com











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